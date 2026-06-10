『最強魔法師の隠遁計画』TVアニメ化決定！2027年放送開始！ティザービジュアル＆PV解禁！アルス役は上村祐翔が担当！さらにアルスの前日譚を描くコミック新連載も始動！

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シリーズ累計100万部突破の人気ライトノベル『最強魔法師の隠遁計画』のTVアニメ化が決定！

CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠にて2027年放送開始となります。

あわせて、主人公アルス・レーギンを描いたティザービジュアルとティザーPVを初公開。また、キャスト・スタッフ情報の一部を解禁したほか、原作作家陣からのお祝いコメント＆イラストも到着しました。さらにアニメ化を記念して、アルスの前日譚を描くコミック新連載の始動も決定しました。

◆解禁情報１.

シリーズ累計100万部を突破した人気ライトノベル『最強魔法師の隠遁計画』がTVアニメ化決定！2027年放送開始！

『最強魔法師の隠遁計画』は10万人以上存在する魔法師の頂点に立つ最強の魔法師、アルス・レーギンが、身分を隠して魔法学院へ通い、後進育成と魔物討伐に挑む学園アクションファンタジー。原作小説・コミカライズと幅広く展開され、シリーズ累計100万部を突破。

そんな本作のTVアニメ化が決定！CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠にて2027年放送開始です！

◆解禁情報２.

ティザービジュアル＆ティザーPVを公開

解禁されたティザービジュアルでは、本作を象徴するバベルの塔や、魔物によって退廃した世界を背に、余裕の表情で魔法師の武器“AWR”を構える主人公・アルスの姿が描かれています。最強の魔法師としての風格と存在感を感じさせるビジュアルに仕上がっています。

あわせて公開されたティザーPVでは、最強の魔法師として圧倒的な力で魔物を討伐するアルスの姿と、さらに、魔法学院での新たな出会いを予感させるシーンも描かれており、アルスの新生活の幕開けを感じさせる映像となっています。

ティザーPV場面カットティザーPV場面カットティザーPV場面カットティザーPV場面カットティザーPV場面カットティザーPV場面カット視聴URL：https://youtu.be/nEnxKwK3UlY(https://youtu.be/nEnxKwK3UlY)

◆解禁情報３.

主人公アルス・レーギン役は上村祐翔に決定！コメントも到着！

現役最強の魔法師である本作の主人公、アルス・レーギン役は『文豪ストレイドッグス』中島敦役などで知られる上村祐翔さんが担当。上村祐翔さんからはキャストコメントも到着しました。

■キャラクター情報

アルス・レーギン（cv. 上村祐翔）

10万人を超える魔法師の頂点に立つ、史上最年少の【シングル魔法師】にして、序列1位。

幼い頃から最前線で戦い続けてきた人類最強の魔法師だが、その実力ゆえに平穏な生活とは無縁だった。

静かな暮らしを求め退役を申し出るが、国に認められず身分を隠し後進を育成していくことになる。

冷静沈着で合理的な性格。

■キャストコメント

アルス・レーギン役：上村祐翔

最強魔法師であるアルスは、すべての事象に動じることのない堅固な人物です。そのため、会話の空気感や心の距離の置き方が独特で掴みどころのない印象があります。

学園生活の中で彼がどのように変化していくのか興味深いです。

アルスを始めとしたキャラクターたちの描かれ方が面白い作品だなと感じています。

原作ファンの方、そして初めてご覧になる方も楽しんでいただけるアニメーションになっていると思いますので、どうぞ放送をお楽しみに！

◆解禁情報４.

メインスタッフ情報公開！原作陣よりお祝いコメント＆イラスト到着！

TVアニメ『最強魔法師の隠遁計画』の監督は『デュエル・マスターズ』シリーズ、『私を喰べたい、ひとでなし』の鈴木裕輔、シリーズ構成は『特装合体ロボ ジョブレイバー』、『ひみつのアイプリ』の市川十億衛門、キャラクターデザインは『名探偵プリキュア』、『ゆるキャン△』シリーズで作画監督を務めた北島勇樹、音響監督は『薫る花は凛と咲く』、『アイドリッシュセブン』の濱野高年が務めます。アニメーション制作はHOTLINEが担当します。

さらに、原作・イズシロ先生、キャラクター原案・ミユキユリア先生、コミカライズ・米白かる先生からお祝いコメント＆イラストが届きました。

原作者：イズシロ先生お祝いコメント

この度「最強魔法師の隠遁計画」がアニメ化することになりました。

ようやく何者かになれたような気がいたします。

幸いなことに、本作のキャラクターたちはこれまで原作イラスト・コミカライズと、二度に渡って命を吹き込んでいただけました。

そしてさらに、今回のアニメ化でまた新しい命が吹き込まれることになり幸甚の至りです。

イラストレーター様や漫画家様、HJ社様、本作に尽力してくださった方々、アニメスタッフの皆様、

そして何より今日まで応援してくださった読者の皆様、こんな私を何者かにしていただき感謝しかございません。

感謝を告げる方々が多すぎて、全方位謝辞をしても足りないかもしれません。

本当にありがとうございます。

アニメ「最強魔法師の隠遁計画」を是非楽しんでいただければと思います。

キャラクター原案：ミユキルリア先生お祝いイラスト&コメント

「最強魔法師の隠遁計画」、アニメ化おめでとうございます！

アルスたちがアニメで生き生き動いているシーンが見られるなんて、想像しただけでとても嬉しく、いち視聴者としてもとても楽しみにしております。

皆様、どうぞ応援よろしくお願いいたします！

コミカライズ：米白かる先生お祝いイラスト&コメント

この度は『最強魔法師の隠遁計画』アニメ化おめでとうございます！

連載当時のことを思い返しながら、このお知らせに胸が熱くなりました。

一読者としても大好きな作品なので、アニメ化という素敵な知らせを聞くことができて本当に嬉しいです。

ついに動くアルス君が見られると思うと感無量です！

放送を心から楽しみにしております！

◆解禁情報５.

TVアニメ化を記念して、前日譚を描くコミック新連載が始動！

TVアニメ化を記念し、本編へと繋がるもう一つの物語――アルスの前日譚を描くコミック新連載『最強魔法師の隠遁計画 ゼロ -始まりの秘史録-』も始動します。

本作で描かれるのは、主人公アルス・レーギンが「第二魔法学院」へと入学する前の物語。

いかにして彼が「世界最強のシングル魔法師」と呼ばれるに至ったのか、その過酷な軌跡と知られざる過去が明かされます。

漫画は、原作のコミカライズでも圧倒的な筆致を誇った米白かる先生が続投。

作品の空気感をそのままに、より深く、より鮮烈に『最強魔法師の隠遁計画』の世界を掘り下げます。

【作品概要】

作品名：最強魔法師の隠遁計画 ゼロ -始まりの秘史録-

掲載媒体：コミックファイア

連載開始時期：2026年冬 予定

原作：イズシロ

漫画：米白かる

（代表作：『最強魔法師の隠遁計画-ジ・オルターネイティブ-』コミカライズ ガンガンコミックス UP!／スクウェア・エニックス）

【あらすじ】

人類の天敵・魔物の脅威にさらされる、暗黒時代の魔法大国・アルファ。

ある日、軍の秘密訓練施設に一人の少年が現れる。

叩き上げの軍人・ベリック少佐により、外界で保護されたということ以外、一切が不明な謎の少年――その名は「アルス・レーギン」。

恐るべき資質と魔力を秘めた彼は、鉄の規則と非情なる教官らに支配されたこの訓練施設で、同じく訳ありの少女・ユーフィ、カレラと衝撃的な出会いを果たす。

この邂逅を機に、彼自身と世界を巻き込む巨大な運命が動き出すとも知らずに……。

シリーズ累計100万部を超える大ヒットノベル「最強魔法師の隠遁計画」の原作者・イズシロ氏と、本編の正統コミカライズを手掛けた精鋭・米白かる氏が、多彩なオリジナルキャラクターらとともに渾身の力で描き出す、新たなる英雄譚。

これは、人類最高の剣にしてシングル１位たる最強魔法師「アルス・レーギン」の、いまだ語られざる秘密と魂の記録である。

◆解禁情報６.

フォロー＆リポストキャンペーン実施中！

アニメ化決定を記念して、TVアニメ公式X（@saikyo_mahoushi(https://x.com/saikyo_mahoushi)）にてフォロー＆リポストキャンペーンを実施中。抽選で3名様にアルス役・上村祐翔さんサイン入り色紙をプレゼント。詳細はTVアニメ公式Xをご確認ください。

【作品概要】

■放送情報

CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠にて2027年放送開始

■イントロダクション

100年前──突如として現れた魔物によって、人類は滅亡の危機に瀕した。

通常兵器が通用しない魔物に対抗するため人類は魔法技術を軍事転用し、

今も生存を賭けた戦いを続けている。

そんな過酷な最前線で、人類最強の魔法師アルス・レーギンは幼い頃から戦い続けてきた。

10万人を超える魔法師の頂点【シングル(一桁)魔法師】にして “現役1位”、

数々の功績を打ち立てた彼は、16歳という若さで軍役を満了。

これまでの血生臭い戦場を離れるため退役を申し出る。

しかし、国がこの最強魔法師を簡単に手放すはずもなかった。

アルスに平穏な隠遁生活の交換条件として提示されたのは、

身分を隠して魔法学院へ通い、後進を育成すること。

待望の悠々自適な人生を手に入れるため、駆け出しの美少女魔法師たちを導くアルスだったが、

最強の力を秘めるがゆえ新たな事件や戦いに巻き込まれていく――。

シリーズ累計100万部突破の人気ライトノベルが待望のアニメ化決定！

人類最強の魔法師が挑む新たな任務は、学園生活と後進の育成!?

人類の未来を切り拓く英雄譚が、今、幕を開ける――！

■スタッフ

原作：イズシロ(HJ文庫／ホビージャパン)

キャラクター原案：ミユキルリア

漫画：米白かる

監督：鈴木裕輔

シリーズ構成：市川十億衛門

キャラクターデザイン：北島勇樹

音響監督：濱野高年

アニメーション制作：HOTLINE

■キャスト

アルス・レーギン：上村祐翔

【書籍情報】

■原作小説『最強魔法師の隠遁計画』

原作：イズシロ

キャラクター原案：ミユキルリア

HJ文庫より第1巻～第20巻好評発売中

https://firecross.jp/hjbunko/series/284

■コミカライズ『最強魔法師の隠遁計画-ジ・オルターネイティブ-』

原作：イズシロ

漫画：米白かる

キャラクター原案：ミユキルリア

ガンガンコミックス UP! ／スクウェア・エニックスよりコミックス 全1０巻好評発売中！

https://magazine.jp.square-enix.com/top/comics/detail/9784757570818/

【URL/権利表記】

メインPV：https://youtu.be/nEnxKwK3UlY

公式サイト：https://saikyo-mahoushi.com

公式X：https://x.com/saikyo_mahoushi

(C)イズシロ・ホビージャパン／『最強魔法師の隠遁計画』製作委員会