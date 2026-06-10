【完売御礼】人々の未来の利益と今の生活を豊かにするCAMEL『CAMEL72号 ロジスパーク一宮プロジェクト 1st 　完売』

株式会社グローバルクラウドエステート人々の未来の利益と今の生活を豊かにするCAMELは株式会社グローバルクラウドエステート（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：河野 勇樹）が運営する不動産特定共同事業法に基づいた不動産クラウドファンディングです。

【CAMEL72号 ロジスパーク一宮プロジェクト 1st 概要】

株式会社グローバルクラウドエステートのCAMEL72号ファンドとして、「ロジスパーク一宮プロジェクト PhaseI」を投資対象に運用を行うものです。

止まらないEC需要と物流の未来

スマートフォンの普及とライフスタイルの変化により、現代社会においてECサイトは欠かせないインフラとなりました。国土交通省の調査によれば、令和5年度の宅配便取扱個数は約50億733万個に達し、前年度比0.3％増と着実な成長を継続しています。この膨大な物流を支える大型施設は、もはや単なる「倉庫」ではなく、日本経済を動かす「心臓部」といえます。特に愛知県一宮市周辺は、製造業の集積地でありながら大型物件の供給が限定的であるため、本プロジェクトのような広大な開発用地は極めて希少です。需要が供給を上回り続ける市場背景において、投資家様には安定した収益性と資産価値の向上を実感いただける、確かな未来への投資機会をご提案いたします。

本プロジェクトの最大の武器は、愛知県一宮市大和町北高井という「物流の聖地」に位置する圧倒的な立地条件です。東海北陸自動車道「一宮稲沢北」ICからわずか1kmという距離は、広域配送における時間短縮とコスト削減を劇的に向上させます 。さらに、名鉄名古屋本線「妙興寺」駅からも約1,900mの距離にあり、従業員の通勤利便性が高く、雇用確保の面でも強力な優位性を誇ります 。敷地面積は PhaseI：約29,800平方メートル （約 9,000坪）という、一 宮エリアでも最大級のスケールを誇り、大型車両がスムーズに離合できる環境を完備しています 。この「IC 至近」かつ「大規模」という二つの希少性が組み合わさることで、将来にわたって高い資産流動性と需要を維持し続けます。

〈中部圏の物流をアップデート〉

本プロジェクトは、愛知県一宮市大和町北高井の農地を、現代社会のニーズに応える高付加価値な物流用地 へと転換させる壮大な挑戦です。現在は「インター チェンジ・物流拠点型工業系地区計画」の申請中であり、市街化調整区域というエリアにおける戦略的な開発を進めています。敷地面 積は PhaseI：約29,800平方メートル （約 9,000 坪）に及び、敷地内に幅員12mの道路を整備するなど、大型物流に最適化されたインフラをゼロから構築していきます 。中部圏の物流に精通したパートナー企業との連携により、着実な許認可取得と開発スケジュールを遂行 。未開発の状態から「価値ある物流インフラ」へと昇華させる過 程そのものが、投資家様にとっての大きな期待価値となり、『CAMEL』 ならではの資産形成を実現いたします。



【事業概要】

不動産特定共同事業法を活用し、一口20,000円程度からの少額な投資金額で、不動産投資ができるクラウドファンディング「CAMEL」を展開しています。

申し込み手続きから投資まで、全てWEB上で利用できる不動産特化型クラウドファンディング。

不動産投資を身近なものとして取り組んでいただけるようサービスを提供していきます。





【CAMELの特徴】

１.少額で手軽に始められる！

CAMELなら1口20,000円からでも不動産投資ができます。 通常の不動産の購入に必要なローン審査や複雑な契約手続きも必要ありません。

元本割れリスクも少ないので手軽に不動産投資を始められます。

２.WEB上で投資ができる！

CAMELは、会員登録からファンドへの出資、運用状況の確認まで全てWEB上で行えるようになって います。

場所や時間を問わず、好きな時に好きなところからCAMELを利用できます。



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【募集中商品】

CAMEL68号 愛知みよし系統連携蓄電池シリーズ

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【CAMEL 公式Instagram】

会社情報や新商品情報、ドバイ情報・ラスアルハイマ情報などいろんな情報を発信しています。

見て下さる方のお役に立てる情報発信をしていますのでフォロー・いいねお待ちしてます。

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など、詳細は順次公開していますので、お楽しみに！

【会社概要】

社名：株式会社グローバルクラウドエステート

本社所在地：神奈川県川崎市川崎区小川町7番地4 アービラ川崎3階

代表取締役：河野 勇樹

事業内容：事業内容不動産特定共同事業

不動産（売買・賃貸・管理及び仲介）

経営コンサルティング業

設立：2012年1月

HP：https://fundcamel.com/(https://fundcamel.com/)

問い合わせ先：0120-853-936

担当：武田