「応援ありがとう！『うたわれるもの』みんなで語りたい公式生放送SP」を2026年6月28日（日）19:00より配信決定！「うたわれるもの」シリーズに関するネタバレ全開トークでお届け！

株式会社アクアプラス

株式会社アクアプラス（以下アクアプラス）は、『うたわれるもの 白への道標』（2026年5月28日発売）の発売を記念し、「応援ありがとう！『うたわれるもの』みんなで語りたい公式生放送SP」を2026年6月28日（日）19:00より配信することをお知らせいたします。

本番組では、「うたわれるもの」シリーズ出演声優の皆さまをお迎えし、『うたわれるもの 白への道標』を中心としたネタバレ全開のトークをお届けいたします。また、ユーザーアンケート企画やハッシュタグキャンペーンも実施し、シリーズを応援してくださった皆さまとともに作品の魅力を振り返ります。

■トピックス

●「応援ありがとう！『うたわれるもの』みんなで語りたい公式生放送SP」配信！

2026年6月28日（日）19:00よりYouTubeのアクアプラス公式チャンネルにて「応援ありがとう！『うたわれるもの』みんなで語りたい公式生放送SP」を生配信いたします。「うたわれるもの」シリーズの出演声優の皆さまによるネタバレ全開の楽しいトークなどをお届けいたします。

○出演者（敬称略）

利根健太朗：オシュトル／ハク役

内田夕夜：ミカヅチ役

皆口裕子：シューニャ役

柚木涼香：エルルゥ役

種田梨沙：クオン役

Suara：歌手

○配信日時

2026年6月28日（日）19:00～

○配信サイト

YouTube Live 配信

URL：https://youtube.com/live/Fi__yVK-qF4

※注意事項※

・出演者は予告なく変更になる場合がございます。

・配信はやむを得ない事情により、中止となる場合がございます。

・『うたわれるもの 白への道標』および「うたわれるもの」シリーズのネタバレを含む内容となりますのでご注意ください。

●ユーザーアンケートを実施！

「応援ありがとう！『うたわれるもの』みんなで語りたい公式生放送SP」用にアンケートを実施いたします。アクアプラス公式サイトに設置されているアンケートフォームより、必要事項をご記入の上、コメントをお送りください。番組で採用された方にはプレゼントをお送りいたします。

○アンケートフォーム

https://blog.aquaplus.jp/ut_katari_live

○回答期間

2026年6月10日（水）～2026年6月18日（木）23:59まで

○当選発表

番組で採用された方には『アクアプラス』よりメールにてご連絡いたします。

※注意事項などの詳細は、アクアプラス公式サイトの該当ページをご確認ください。

●生放送中にハッシュタグキャンペーンを開催！

『うたわれるもの』公式X（旧Twitter）では、本番組配信記念としてハッシュタグキャンペーンを開催いたします。生放送中にハッシュタグ「#うたわれを語ろう」をつけて、本番組の感想などを投稿していただいた方の中から、「出演者寄書きサイン色紙」を合計3名の方にプレゼントいたします。

○応募方法

1.『うたわれるもの』公式Xのアカウント（@UtawareOfficial）をフォロー。

2.ハッシュタグ「#うたわれを語ろう」を付けて投稿してください。

○プレゼント内容

「出演者寄書きサイン色紙」…3名様

○応募期間

当番組開始～終了まで

○当選発表

応募期間終了後、当選者の方には『うたわれるもの』公式Xアカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

※注意事項の詳細は、アクアプラス公式サイトの該当ページをご確認ください。

■商品概要

タイトル：うたわれるもの 白への道標

ジャンル：RPG

発売日：2026年5月28日（木）

プレイ人数：1人

対応機種：Nintendo Switch(TM)2／PlayStation(R)5／Steam(R)

CERO：C（15才以上対象）

価格：プレミアムエディション 各12,800円（税込価格 14,080円）

通常パッケージ版 各7,800円（税込価格 8,580円）

ダブルパック 12,800円（税込価格 14,080円）

ダウンロード版 各7,800円（税込価格 8,580円）

※ダブルパックは『うたわれるもの 白への道標』と『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』のセット商品で、Nintendo Switch(TM)2版のみとなります。

※Nintendo Switch(TM)2版『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』の価格は5,800円（税込価格 6,380円）となります。

※Steam(R)はダウンロード版のみとなります。

公式サイト：https://aquaplus.jp/uta/shiro/

うたわれるもの公式X：https://x.com/UtawareOfficial

アクアプラス公式X：https://x.com/AQUAPLUS_JP

権利表記：(C)AQUAPLUS

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※“PlayStation”、“PS5”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。