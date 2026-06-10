QuanTRIOS合同会社

「体験をデザインする新たなクリエイティブ集団、QuanTRIOSの公式サイト公開」

音・映像・インタラクションを一体化し、新しい視点でのテクニカルディレクションを提供するQuanTRIOS合同会社（代表：池田 翔）は、このたび2026年6月、公式ウェブサイト(https://quantrios.com)を公開し、事業を本格的に始動したことをお知らせいたします。

■ 公式ウェブサイトの公開について

このたび、QuanTRIOSの理念・サービス・実績などを発信する公式ウェブサイトを公開いたしました。

テクニカルディレクションを軸に「体験」を統合設計するという姿勢を、サイト全体で表現しています。

■ QuanTRIOSの3つの特長

- 【技術と表現の橋渡し】企画の「やりたい」を、技術で「できる」へ。技術設計からプログラミング、品質管理までを統括し、体験全体の整合性を担保します。- 【音・映像・空間を、ひとつの体験に】音響・映像・センサー・照明など分断されがちな要素を、一つの設計思想で統合。プロジェクトごとに最適なクリエイターを編成します。- 【制作から実装まで自社完結】レコーディング・ミキシング・サウンドプログラミングまでを自社完結。音を用いたブランディングから空間音響設計まで一貫して設計します。

■ QuanTRIOSについて

QuanTRIOS合同会社は、「技術と表現の、橋渡し」をタグラインに掲げるクリエイティブ集団です。

企画（Why）から技術実装（How）まで一気通貫で「体験」を形にします。プロジェクトごとに音楽家・映像作家・デザイナー・エンジニアなど最適なクリエイターを編成し、音・映像・インタラクション・空間演出を一つの設計思想で統合します。

社名は「Quanta（最小単位の集合体）」と「TRIOS（ギリシャ語で「三」を意味する語。技術・表現・体験の三位一体）」に由来します。

■ 主な事業内容

- テクニカルディレクション- サウンドブランディング／サウンドデザイン- インタラクティブ体験の企画・設計・実装- 空間音響設計／空間演出- 技術コンサルティング- 自社IPコンテンツの制作・配信（レーベル事業）

■ 代表プロフィール

池田 翔 / QuanTRIOS合同会社 代表・テクニカルディレクター・エンジニア

2000年 新潟県生まれ。

東京藝術大学 音楽学部 音楽環境創造科を卒業時にアカンサス音楽賞を受賞、同大学院 音楽研究科 音楽文化学専攻 音楽音響創造分野を修了。

サウンドエンジニア・プログラマー・テクニカルディレクターとして、録音・ミキシング・サウンドデザイン・サウンドインスタレーション制作に従事。音響空間表現や立体音響を特徴とした制作、ならびに音を中心とした作品のテクニカルディレクションを展開している。

主な受賞・採択歴：

- 第7回「学生の制作する音楽録音作品コンテスト」最優秀賞- Audio Engineering Society 奨学生（2023 / 2024）- クマ財団奨学クリエイター 8期生（2025）- 「the bakn of XX」で国際芸術祭「あいち」パートナーシッププログラム（2025）- ART X JAPAN CONTEXT（2025）

■ 代表コメント

『音をつくる会社』でも『映像をつくる会社』でもなく、テクニカルディレクションで体験そのものを統合設計する――それがQuanTRIOSです。

企画の『やりたい』と技術の『できる』の間には、まだ多くの溝があります。

その橋渡しを担い、触れた人の記憶と感情に残る体験を、これからも一つひとつ形にしていきます。

■ 今後の展開

QuanTRIOSは、Create（制作）／Consult（技術支援）／Grow（運用保守）の3つの領域で、企業・ブランド・クリエイターの体験づくりを支援してまいります。

サウンドブランディングや空間音響設計などの受託に加え、自社IPコンテンツ（レーベル事業）の制作・配信も進め、技術と表現の橋渡しを担う存在として活動の幅を広げてまいります。

■ 会社概要

社名：QuanTRIOS合同会社（QuanTRIOS Inc.）

設立：2025年

代表社員：池田 翔

公式サイト：https://quantrios.com

■ 本件に関するお問い合わせ

QuanTRIOS合同会社

Email：contact@quantrios.com

Instagram / X：@quantrios_inc