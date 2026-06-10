ナンバーワンな応援を届けろ！映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』願いを叶えるバクアゲ特別上映会　開催決定！

株式会社東京ドーム

東京ドームシティ（東京都文京区）にある''ヒーローショーの聖地''シアターGロッソでは、2026年7月30日(木)に映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー」のBlu-ray販売を記念したスペシャルイベントを開催します。

映画の応援上映は声出し・歓声・応援ＯＫ。うちわ・タオル・ペンライトなど応援グッズの持ち込みも可能です。まさに“ナンバーワン”な声援をヒーローに届けて、会場を最高に“バクアゲ”ましょう！

さらに、「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」百夜陸王／ゴジュウレオン役の鈴木秀脩さんとファイヤキャンドル役の三本木大輔さんを迎えた一夜限りのトークショーも開催します。

制作の舞台裏や、今だから明かせる撮影エピソードなど、ファン必見の貴重なトークが盛りだくさん。この特別な機会を、どうぞお見逃しなく！

百夜陸王／ゴジュウレオン：鈴木秀脩ファイヤキャンドル：三本木大輔【イベント概要】

◎タイトル：ナンバーワンな応援を届けろ！映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』願いを叶えるバクアゲ特別上映会

◎開催日時：

2026年7月30日(木)17:30の回（上映後トークショー）／20:00の回（上映前トークショー）

◎上映作品：『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』（本編尺64分）

◎登壇ゲスト(予定・敬称略)：鈴木秀脩、三本木大輔

◎場所：東京ドームシティ シアターGロッソ（東京都文京区後楽1-3-61 ジオポリス内）

◎公式サイト： https://www.at-raku.com/hero/topics/vs/index.html

◎料金：2,800円 ※3歳からチケットが必要です。

★この夏、東京ドームシティは、"ギャバい"イベントが目白押し！！

◎開催決定！「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ ショー 第2弾」

開催期間： 2026年7月18日(土)～9月27日(日)の土・日・祝日公演

8月8日(土)～30日(日)は毎日公演

※8月17日(月)～19日(水)、24日(月)～26日(水)は休演

開催場所：東京ドームシティ シアターGロッソ

公式サイト：https://www.at-raku.com/hero/

◎今年はPROJECT R.E.D.も参戦してパワーアップ！「スーパーヒーロー夏祭り2026」

開催期間：2026年8月1日(土)～8月12日(水)

開催場所：東京ドームシティ プリズムホール

公式サイト： https://www.at-raku.com/w-hero/

※各イベントの詳細は公式サイトをご確認ください。

※各イベントは、内容・実施時間などが変更となる場合があります｡

※金額は税込です。

※画像はイメージです。

お客様からのお問い合わせ先：東京ドームシティ わくわくダイヤル TEL.03-5800-9999