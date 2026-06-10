【情報解禁】7/29-31開催「イプロスAI 2026 夏」の「出展企業一覧ページ」が公開。人手不足・属人化を解消する最新ソリューション企業の事前比較が可能に

株式会社イプロス

株式会社イプロスは、2026年7月29日（水）から7月31日（金）の3日間にわたり有明GYM-EX（ジメックス）にて開催する、大型展示会「イプロスAI 2026 夏」の公式ホームページにおいて、参画企業の情報を事前に検索・確認できる「出展企業一覧ページ」を公開いたしました。

参加無料・来場登録はこちら :https://expo.ipros.jp/event/16373/module/booth/439072?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260610_18_iprosai2026summer_prpress&utm_content=exhibiting_company_list_button&rg_src=20260610_18_iprosai2026summer_prpress

本イベントは、前回大反響を呼んだ「第2回 AI/DX 営業・マーケティング展」と、新設される「第1回 AI/DX 経営課題の解決展」の2展で構成され、日本企業のAI/DX推進を包括的に支援する大型イベントとして新たに誕生します。

開催に先駆けて解禁された「出展企業一覧ページ」では、営業活動の属人化解消、現場・バックオフィスの負担軽減、人を増やさない生産性向上といった、2026年現在の経営課題を直撃する多様な最新ソリューション企業を一足先にリサーチ・比較することが可能となりました。

■ 「出展企業一覧ページ」で確認できる注目の展示トレンド

解禁された一覧ページでは、企業の変革を支える数多くの出展企業が網羅されており、特に以下の領域に特化した最新サービスを手軽に検索・比較いただけます。

1. 【AI/DX 営業・マーケティング展】

属人化しがちな営業現場やマーケティング・EC活動を、AIやデータ活用で効率化・標準化する企業が集結します。

- インテリジェントSFA/CRM・受発注DX入力工数を極限まで減らす営業管理や、AIが提案資料を自動作成する営業アシスタント。さらに、従来のアナログなFAX受注をそのままAIでDXする受発注効率化ソリューション。- ECサイト構築・運用BPOECサイトの構築から、ささげ業務（撮影・採寸・原稿）、フルフィルメント、運営サポートまでをトータルに支援するサービス。- マーケティング・データ活用・SNSノーコードでのデータ統合・可視化、UGC（ユーザー生成コンテンツ）の活用やSNSキャンペーン支援、動画配信システム。2. 【AI/DX 経営課題の解決展】

経理・人事などのバックオフィスから、製造・建築・医療現場、人材確保まで、企業全体の経営課題を解決するソリューション企業が集結します。

■ 事前準備に役立つ「出展企業一覧ページ」はこちら

- プロフェッショナル人材活用・採用支援・教育データ領域のエキスパート常駐、CxO・経営幹部人材紹介、特定技能外国人の採用支援、面接代行、従業員のエンゲージメント向上や教育・研修サービス。- バックオフィス（経理・労務・人事・法務・総務）の自動化AI-OCRを活用した請求書受領や経費精算、入金消込の自動化、勤怠・給与計算・労務手続きの一元化システム、社内報アプリや健康診断などの総務ソリューション。- 製造・建築・医療現場の最適化・環境改善AIによる外観検査や品質予測、生産・配送計画の自動立案。現場の効率を高める遮熱・結露対策資材や喫煙ブース、医療機器開発支援。- ナレッジ承継・現場マニュアル・IoT現場ノウハウをAIで資産化するプラットフォーム、動画を撮るだけのマニュアル自動作成AI、RFIDを活用した工具管理や書類検品、顕微鏡システム。

公開された一覧ページでは、キーワードやカテゴリから参画企業をスムーズに検索・確認いただけます。「効率化したいが、どのツールから導入すべきか迷っている」という営業責任者様や経営層の方々にとって、来場前の計画的なブース巡りや、効率的な情報収集のツールとして最適です。まずは一度、以下のページをご覧ください。

▼出展企業一覧ページURL

https://expo.ipros.jp/event/16373/module/booth/439072(https://expo.ipros.jp/event/16373/module/booth/439072?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260610_18_iprosai2026summer_prpress&utm_content=exhibiting_company_list_link&rg_src=20260610_18_iprosai2026summer_prpress)

■「イプロスAI 2026 夏」について

“明日から使えるAIが見つかる展示会”として「第1回 AI/DX 経営課題の解決展」「第2回 AI/DX 営業・マーケティング展」の両展示会を総称する大型イベントです。

会場では、AIエージェント、生成AI、営業DX、業務効率化、データ活用など、企業の課題解決につながる最新ソリューションを多数展示。

さらに、業界を代表する有識者・企業による専門セミナーも多数開催し、AI活用の最新トレンドから実践事例まで幅広く学べるイベントです。

開催概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/162_1_94338b39ab2d2a39b9f93f302e50136e.jpg?v=202606100651 ]

会社名：株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 佐藤 光之

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階

URL：https://marketing.ipros.jp/company/