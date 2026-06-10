“超貴重な２作品”がついに6月放送！香港映画界の絶対的スター、ルイス・クーの軌跡を辿る３カ月連続特集の第3弾！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、香港映画界を牽引するスーパースター、ルイス・クーの出演作品を3ヶ月連続特集放送！

最終月となる6月は、昨年日本でも大ヒットを記録した『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』、ルイス・クーがラウ・チンワンとW主演を務め、現在では入手困難な貴重作『恋するブラジャー大作戦（仮）』、ルイス・クーとダニエル・ウーが共演した『野獣の瞳 BORN WILD』を日本初公開でお届けします。今回解禁となった映像では、かっこいい超クールな役から、チャーミングな笑顔を輝かせるキュートな役まで、表情の振り幅が広いルイス・クーの魅力が詰まったシーンが盛りだくさん！ルイス・クーの“圧倒的な表現力”に溺れる特集放送をぜひお見逃しなく！

新たな推しとの出会い：3ヵ月連続！ルイス・クー特集PART3

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kMbPgFPrMgw ]

ルイス・クーとラウ・チンワン共演のロマンティックコメディ。

女性社員ばかりの日本の下着メーカーに入社した男性の奮闘を描く。

(C) 2010 Fortune Star Media Limited. All Rights Reserved.ソフト入手困難な貴重作 『恋するブラジャー大作戦（仮）』 ≪TV初≫放送日時：【字幕版】6月14日（日）よる10:10、6月30日（火）夕方4:30

ルイス・クーとラウ・チンワンがＷ主演を務めたロマンチックコメディ。下着業界を舞台に、究極のブラジャーを開発すべく奮闘する社員たちの恋と仕事を軽やかに描写。一見軽そうでいて、実は純情なルイス・クー演じるウェインがなんとも魅力的だ。色鮮やかで美しい下着の数々も見どころ。香港では大ヒットを記録して続編も製作された。ルイス・クーの元恋人役でカレン・モクが共演。吉岡美穂も短いシーンながら出演している。

《8月以降放送予定！》

ルイス・クーがキャリア初期に出演した人間ドラマ。

地下ボクシングの世界で、亡き兄の足跡を辿る双子の弟の葛藤と再生を描く。

待望の本邦初公開 『野獣の瞳 BORN WILD』 ≪TV初≫放送日時：【字幕版】6月13日（土）よる10:00、6月29日（月）夕方4:10

ルイス・クーとダニエル・ウーが共演した人間ドラマ。疎遠だった兄の死について調べ始めた弟が、謎を解く鍵となる地下ボクシング界に身を投じてゆく。ルイス・クーが周囲から一目置かれる強くワイルドな兄を好演。タイプの違う双子の弟をダニエル・ウーが演じ、兄を殺した犯人への復讐とともに、兄への羨望や確執が描かれる。劇中に流れる加山雄三のヒット曲「君といつまでも」のメロディも、物語を優しく盛り上げる。

ルイス・クー、レイモンド・ラムが共演したアクション大作。

８０年代の香港、九龍城砦を舞台に男たちの抗争を描く。

(C)2024 Media Asia Film Production Limited Entertaining Power Co. Limited One Cool Film Production Limited Lian Ray Pictures Co., Ltd All Rights Reserved.『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』 ［ＰＧ12］放送日時：【字幕版】6月12日（金）よる11:10

香港映画歴代Ｎｏ．１の動員を達成し、第９７回アカデミー賞国際長編映画賞の香港代表に選出。日本でも口コミで人気が広がり大ヒットとなったアクション。『ＳＰＬ 狼たちの処刑台』のルイス・クー、香港映画のレジェンド、サモ・ハンから若手実力派が集結。約１０億円を投じて香港に存在した迷宮のような巨大スラム街・九龍城砦を再現して、仲間たちとの絆と抗争を描く。アクション監督は『るろうに剣心』シリーズの谷垣健治。