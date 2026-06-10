トレカラウンジでTCG「NEXUS」体験会＆ミニ大会を実施！

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株式会社マルチプル

株式会社マルチプル(https://multiple.ltd/)は、6/5（金）にトレカラウンジにて、TCG「NEXUS」体験会＆ミニ大会の企画・運営に協力し、開催いたしました。



本イベントは、体験会と大会を1日で同時に楽しめる特別なプログラムとして実施され、カードゲーム『NEXUS -ザ・フェイブカードゲーム-』にとって二度目の体験会となりました。当日は会場にプロデューサーの原氏が登場し、フリータイムには参加者が直接原氏に挑戦する姿が見られるなど、大きな盛り上がりを見せました。



■タイムテーブル


14:00～15:30　体験会１.　定員：32名


16:00～17:30　体験会２.　定員：32名


17:30～18:30　フリータイム（大会参加者のみ）　　


19:00～21:00　NEXUS大会 ～ミニLiLYPSEカップ～　定員：32名




体験会の様子

プロデューサー：原さん（右）に挑戦する参加者


二部制にわたり実施された体験会の後には、ファン待望のミニ大会が開催されました。25分1本先取制、スイスドロー形式で行われた本大会では、参加者が一斉に「レッツフェイブバトル！」という掛け声とともに右手を掲げ、熱い試合をスタートさせていました。




ミニ大会の様子

ミニ大会の様子2


大会終了後には、表彰式とじゃんけん大会が行われました。見事勝ち抜いた該当者には、プロデューサーの原氏から直接サインカードが手渡され、会場は温かい拍手に包まれました。



じゃんけん大会の様子



サインカードを受け取る参加者

サインカードを受け取る参加者2



■会社概要


社　　　名 ： 株式会社マルチプル


代　表　者 ： 岡谷 亮佑


本社所在地 ： 山口県周南市


設　 　 立 ： 2021年7月


業 務 内 容 ：小売業・店舗販売業


取 扱 商 材 ：トレーディングカードゲーム/プラモデル/フィギュア/ゲームサプライ


U　R　L ：https://multiple.ltd/



■お問い合わせ先


本プレスリリースに関するお問い合わせ


株式会社マルチプル　広報課：町田


電話番号：050-1741-9894


E-mail：pr@toreca-lounge.com