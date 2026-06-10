トレカラウンジでTCG「NEXUS」体験会＆ミニ大会を実施！

株式会社マルチプル

株式会社マルチプル(https://multiple.ltd/)は、6/5（金）にトレカラウンジにて、TCG「NEXUS」体験会＆ミニ大会の企画・運営に協力し、開催いたしました。

本イベントは、体験会と大会を1日で同時に楽しめる特別なプログラムとして実施され、カードゲーム『NEXUS -ザ・フェイブカードゲーム-』にとって二度目の体験会となりました。当日は会場にプロデューサーの原氏が登場し、フリータイムには参加者が直接原氏に挑戦する姿が見られるなど、大きな盛り上がりを見せました。

■タイムテーブル

14:00～15:30 体験会１. 定員：32名

16:00～17:30 体験会２. 定員：32名

17:30～18:30 フリータイム（大会参加者のみ）

19:00～21:00 NEXUS大会 ～ミニLiLYPSEカップ～ 定員：32名

体験会の様子プロデューサー：原さん（右）に挑戦する参加者

二部制にわたり実施された体験会の後には、ファン待望のミニ大会が開催されました。25分1本先取制、スイスドロー形式で行われた本大会では、参加者が一斉に「レッツフェイブバトル！」という掛け声とともに右手を掲げ、熱い試合をスタートさせていました。

ミニ大会の様子ミニ大会の様子2

大会終了後には、表彰式とじゃんけん大会が行われました。見事勝ち抜いた該当者には、プロデューサーの原氏から直接サインカードが手渡され、会場は温かい拍手に包まれました。

じゃんけん大会の様子

サインカードを受け取る参加者サインカードを受け取る参加者2

■会社概要

社 名 ： 株式会社マルチプル

代 表 者 ： 岡谷 亮佑

本社所在地 ： 山口県周南市

設 立 ： 2021年7月

業 務 内 容 ：小売業・店舗販売業

取 扱 商 材 ：トレーディングカードゲーム/プラモデル/フィギュア/ゲームサプライ

U R L ：https://multiple.ltd/

■お問い合わせ先

本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社マルチプル 広報課：町田

電話番号：050-1741-9894

E-mail：pr@toreca-lounge.com