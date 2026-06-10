【こち亀　原作５０周年＆アニメ３０周年記念】堂島孝平が歌う不朽の名曲「葛飾ラプソディー」が、連載開始５０周年記念日の９月２１日に初の７インチアナログ盤として発売決定！

日本コロムビア株式会社

1997年から2年間、フジテレビ系アニメ『こちら葛飾区亀有公園前派出所』のオープニング・テーマとしてオンエアされ、今なお愛され続ける堂島孝平の「葛飾ラプソディー」が、待望の初アナログ化を果たします。

発売日となる2026年9月21日は、『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の連載開始からちょうど50年の記念日です。さらに今年はアニメの放送開始から30周年の節目でもあり、新作アニメのプロジェクトも発表されていることから、メモリアルイヤーを飾るアイテムとしても注目の作品です。

オリジナルは1997年5月1日に8cmCD（品番：CODA-1199）としてリリースされた名曲が、時を経てレコードとして蘇ります。

■ 商品概要

商品名: 葛飾ラプソディー／堂島孝平

商品形態: 7インチシングル

品番: HMJA-238

価格: 2,640円（税抜価格 2,400円）

発売日: 2026年9月21日

発売元: 日本コロムビア株式会社

販売元: 株式会社 ローソンエンタテインメント

コピーライト: (C)秋本治・アトリエびーだま／集英社

・ＡＤＫ 商品サイト： https://www.hmv.co.jp/news/article/260605114

■ 収録内容

 Side A

・ 葛飾ラプソディー

・ 歌：堂島孝平

・ 作詞：森雪之丞 ／ 作曲：堂島孝平 ／ 編曲：中山努・堂島孝平

 Side B

・ 葛飾ラプソディー（オリジナル・カラオケ）



アニメ「新こちら葛飾区亀有公園前派出所」公式サイト： https://kochikame-anime.com/



堂島孝平(どうじま こうへい)

1976年2月22日、大阪府生まれ茨城県取手市出身のシンガー・ソング・ライター。



1995年18才でメジャー・デビュー。

自身のライブでは、ソロスタイル以外にも「堂島孝平×A.C.E.」、「堂島孝平楽団」など、多種多様な

編成を自在に操る生粋のフロントマン。

また、イベントや番組でのMC、舞台・映画への出演も経験するマルチプレイヤー。

DOMOTO、PUFFY、藤井隆、A.B.C-Z、timelesz、Negicco、アンジュルム、坂本真綾、安野希世乃、

鈴木みのり、神谷浩史などへの楽曲提供、フジテレビ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」(葛飾ラプソディー)、「トリビアの泉」テーマ曲の作曲のほか、近年ではDOMOTOの共同プロデューサーとして、レコーディングだけでなくコンサートメンバーとしても活動している。

2019年8月に新レーベル『Quwabara² Records』を設立。

2026年2月11日に20作目となるオリジナルアルバム『PIN』をリリース。

■SNSなど

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