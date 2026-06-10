創刊30周年の『東海ウォーカー2026夏』が6/15発売！SKE48の新連載がスタート＆記念お渡し会の実施が決定

写真拡大 (全18枚)

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、エリア情報誌『東海ウォーカー2026夏』を6月15日（月）に発売します。





今号は創刊30周年の超特大号。『プレミアムクーポンBOOK』の別冊付録、ひんやり夏遊びやスパイスグルメ、偏愛水族館、ザ・ランドマーク名古屋栄といった大ボリュームの特集、連載でもおなじみのSixTONES松村北斗さんの表紙＆故郷・静岡県島田市ロケによるカバーグラビア、ACEes浮所飛貴さんの人気連載「ボク、浮所飛貴と申します！」の拡大版など内容盛りだくさんでお届けします。



そんな周年企画の続報として、名古屋を拠点に活躍する人気アイドルグループ、SKE48の新連載が一挙に4本スタートします。



〇SKE48旅行部

季節にぴったりな東海エリアのテーマパーク、ミュージアム、観光施設などのお出かけスポットをメンバーが巡り、キュートな写真と共に魅力を紹介します！
第1回メンバー：河村優愛（チームE）





〇SKE48ラーメン部

グループ内に存在するSKE48ラーメン部（相川暖花、伊藤虹々美、坂本真凛、伊藤実希、桜井愛莉咲、田村真悠）が、東海エリアの新店を巡ります。ラーメンを存分に味わうための3つのお作法にも注目！
第1回メンバー：相川暖花（チームSリーダー）





〇SKE48アニマル部

アイドル×アイドルで2倍かわいい!? 動物好きメンバーが動物園＆水族館を巡り、アイドル動物たちとのツーショットをお届けします。


第1回メンバー：鎌田菜月（チームKII）





〇SKE48文芸部

本や文章が好きなメンバーがエッセイを寄稿。メンバーそれぞれの思いを、自分らしい言葉でつづります。


第1回メンバー：森本くるみ（チームE）





写真：EDWARD.K



また、連載スタートを記念し、相川暖花さん、森本くるみさんによるお渡し会の実施も決定！

■イベント名
『東海ウォーカー2026夏』SKE48連載スタート記念！相川暖花＆森本くるみサイン本お渡し会

■日時
2026年7月19日(日)
1部　11:00～


2部　15:00～

■会場
ジュンク堂書店 名古屋店
愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビル1階
https://honto.jp/store/detail_1570031_14HB320.html

■対象書籍
「東海ウォーカー2026夏」

■スケジュール
〇第1部 森本くるみさん


第1回11:00～／第2回12:00～／第3回13:00～

〇第2部 相川暖花さん


第1回15:00～／第2回16:00～／第3回17:00～

■券種別特典内容
〇1冊券
お渡し

〇3冊券
サイン本お渡し＋通常2冊＋連載アザーカット生写真2枚


・相川暖花





・森本くるみ





〇5冊券
サイン本お渡し＋通常4冊＋連載アザーカット生写真3枚＋サイン入りメンバー写真ウォーカー表紙A3ポスター


・相川暖花 ※生写真は上記2点＋以下の1枚





・森本くるみ ※生写真は上記2点＋以下の1枚





■詳細＆申込
※2026年6月12日（金）18:00～受付開始
https://hoshinoshoten.jp/event/tokaiwalkereventjunkudonagoya/



■問い合わせ先
星野書店 担当星野
052-581-5112(平日10時～17時　土日祝除く)
※直接、店舗へのお問い合わせはお控えください。
※お問い合わせ内容、お問い合わせ時間によってはご回答まで時間をいただく場合や、お答えできかねる場合がございます。



＜書籍情報＞


書名：東海ウォーカー2026夏


定価： 1,100円（本体1,000円＋税）


発売日：2026年6 月15日（月）


判型：Ａ４判


ページ数：140


https://www.kadokawa.co.jp/product/322601000585/