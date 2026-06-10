創刊30周年の『東海ウォーカー2026夏』が6/15発売！SKE48の新連載がスタート＆記念お渡し会の実施が決定
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、エリア情報誌『東海ウォーカー2026夏』を6月15日（月）に発売します。
今号は創刊30周年の超特大号。『プレミアムクーポンBOOK』の別冊付録、ひんやり夏遊びやスパイスグルメ、偏愛水族館、ザ・ランドマーク名古屋栄といった大ボリュームの特集、連載でもおなじみのSixTONES松村北斗さんの表紙＆故郷・静岡県島田市ロケによるカバーグラビア、ACEes浮所飛貴さんの人気連載「ボク、浮所飛貴と申します！」の拡大版など内容盛りだくさんでお届けします。
そんな周年企画の続報として、名古屋を拠点に活躍する人気アイドルグループ、SKE48の新連載が一挙に4本スタートします。
〇SKE48旅行部
季節にぴったりな東海エリアのテーマパーク、ミュージアム、観光施設などのお出かけスポットをメンバーが巡り、キュートな写真と共に魅力を紹介します！
第1回メンバー：河村優愛（チームE）
〇SKE48ラーメン部
グループ内に存在するSKE48ラーメン部（相川暖花、伊藤虹々美、坂本真凛、伊藤実希、桜井愛莉咲、田村真悠）が、東海エリアの新店を巡ります。ラーメンを存分に味わうための3つのお作法にも注目！
第1回メンバー：相川暖花（チームSリーダー）
〇SKE48アニマル部
アイドル×アイドルで2倍かわいい!? 動物好きメンバーが動物園＆水族館を巡り、アイドル動物たちとのツーショットをお届けします。
第1回メンバー：鎌田菜月（チームKII）
〇SKE48文芸部
本や文章が好きなメンバーがエッセイを寄稿。メンバーそれぞれの思いを、自分らしい言葉でつづります。
第1回メンバー：森本くるみ（チームE）
写真：EDWARD.K
また、連載スタートを記念し、相川暖花さん、森本くるみさんによるお渡し会の実施も決定！
■イベント名
『東海ウォーカー2026夏』SKE48連載スタート記念！相川暖花＆森本くるみサイン本お渡し会
■日時
2026年7月19日(日)
1部 11:00～
2部 15:00～
■会場
ジュンク堂書店 名古屋店
愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビル1階
https://honto.jp/store/detail_1570031_14HB320.html
■対象書籍
「東海ウォーカー2026夏」
■スケジュール
〇第1部 森本くるみさん
第1回11:00～／第2回12:00～／第3回13:00～
〇第2部 相川暖花さん
第1回15:00～／第2回16:00～／第3回17:00～
■券種別特典内容
〇1冊券
お渡し
〇3冊券
サイン本お渡し＋通常2冊＋連載アザーカット生写真2枚
・相川暖花
・森本くるみ
〇5冊券
サイン本お渡し＋通常4冊＋連載アザーカット生写真3枚＋サイン入りメンバー写真ウォーカー表紙A3ポスター
・相川暖花 ※生写真は上記2点＋以下の1枚
・森本くるみ ※生写真は上記2点＋以下の1枚
■詳細＆申込
※2026年6月12日（金）18:00～受付開始
https://hoshinoshoten.jp/event/tokaiwalkereventjunkudonagoya/
■問い合わせ先
星野書店 担当星野
052-581-5112(平日10時～17時 土日祝除く)
※直接、店舗へのお問い合わせはお控えください。
※お問い合わせ内容、お問い合わせ時間によってはご回答まで時間をいただく場合や、お答えできかねる場合がございます。
＜書籍情報＞
書名：東海ウォーカー2026夏
定価： 1,100円（本体1,000円＋税）
発売日：2026年6 月15日（月）
判型：Ａ４判
ページ数：140
https://www.kadokawa.co.jp/product/322601000585/