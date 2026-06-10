創刊30周年の『東海ウォーカー2026夏』が6/15発売！SKE48の新連載がスタート＆記念お渡し会の実施が決定

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、エリア情報誌『東海ウォーカー2026夏』を6月15日（月）に発売します。

今号は創刊30周年の超特大号。『プレミアムクーポンBOOK』の別冊付録、ひんやり夏遊びやスパイスグルメ、偏愛水族館、ザ・ランドマーク名古屋栄といった大ボリュームの特集、連載でもおなじみのSixTONES松村北斗さんの表紙＆故郷・静岡県島田市ロケによるカバーグラビア、ACEes浮所飛貴さんの人気連載「ボク、浮所飛貴と申します！」の拡大版など内容盛りだくさんでお届けします。

そんな周年企画の続報として、名古屋を拠点に活躍する人気アイドルグループ、SKE48の新連載が一挙に4本スタートします。

〇SKE48旅行部

季節にぴったりな東海エリアのテーマパーク、ミュージアム、観光施設などのお出かけスポットをメンバーが巡り、キュートな写真と共に魅力を紹介します！

第1回メンバー：河村優愛（チームE）

〇SKE48ラーメン部

グループ内に存在するSKE48ラーメン部（相川暖花、伊藤虹々美、坂本真凛、伊藤実希、桜井愛莉咲、田村真悠）が、東海エリアの新店を巡ります。ラーメンを存分に味わうための3つのお作法にも注目！

第1回メンバー：相川暖花（チームSリーダー）

〇SKE48アニマル部

アイドル×アイドルで2倍かわいい!? 動物好きメンバーが動物園＆水族館を巡り、アイドル動物たちとのツーショットをお届けします。

第1回メンバー：鎌田菜月（チームKII）

〇SKE48文芸部

本や文章が好きなメンバーがエッセイを寄稿。メンバーそれぞれの思いを、自分らしい言葉でつづります。

第1回メンバー：森本くるみ（チームE）

写真：EDWARD.K

また、連載スタートを記念し、相川暖花さん、森本くるみさんによるお渡し会の実施も決定！

■イベント名

『東海ウォーカー2026夏』SKE48連載スタート記念！相川暖花＆森本くるみサイン本お渡し会



■日時

2026年7月19日(日)

1部 11:00～

2部 15:00～



■会場

ジュンク堂書店 名古屋店

愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビル1階

https://honto.jp/store/detail_1570031_14HB320.html



■対象書籍

「東海ウォーカー2026夏」



■スケジュール

〇第1部 森本くるみさん

第1回11:00～／第2回12:00～／第3回13:00～



〇第2部 相川暖花さん

第1回15:00～／第2回16:00～／第3回17:00～



■券種別特典内容

〇1冊券

お渡し



〇3冊券

サイン本お渡し＋通常2冊＋連載アザーカット生写真2枚

・相川暖花

・森本くるみ

〇5冊券

サイン本お渡し＋通常4冊＋連載アザーカット生写真3枚＋サイン入りメンバー写真ウォーカー表紙A3ポスター

・相川暖花 ※生写真は上記2点＋以下の1枚

・森本くるみ ※生写真は上記2点＋以下の1枚

■詳細＆申込

※2026年6月12日（金）18:00～受付開始

https://hoshinoshoten.jp/event/tokaiwalkereventjunkudonagoya/



■問い合わせ先

星野書店 担当星野

052-581-5112(平日10時～17時 土日祝除く)

※直接、店舗へのお問い合わせはお控えください。

※お問い合わせ内容、お問い合わせ時間によってはご回答まで時間をいただく場合や、お答えできかねる場合がございます。

＜書籍情報＞

書名：東海ウォーカー2026夏

定価： 1,100円（本体1,000円＋税）

発売日：2026年6 月15日（月）

判型：Ａ４判

ページ数：140

https://www.kadokawa.co.jp/product/322601000585/