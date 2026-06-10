これまでの学びを現場で“実践できる状態“に！7/1（水）無料セミナー「対話で育む組織の未来 ～個の成長をチームの力に～ 第7回」開催!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は7月1日（水）、チームリーダーやマネージャーの方、それらの役職をめざす方を対象に無料のオンラインセミナー「対話で育む組織の未来 ～個の成長をチームの力に～ 第7回：振り返りと実践の深化～学びを整理し、次の行動へつなげる～」を開催します。また、6月24日（水）には、過去に開催した第5回のアーカイブ録画配信も行います。

▼第7回「振り返りと実践の深化～学びを整理し、次の行動へつなげる～」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175757/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175757/?rls)

締切：2026年7月1日（水）20：00



▼【アーカイブ録画配信】第5回「自己理解の探求～思い込みや価値観を知る（メタ認知を中心に）～」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175910/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175910/?rls)

締切：2026年6月24日（水）13：00





単なる情報伝達だけでなく、関係構築において重要なプロセスとなる対話。相互に学びあい、理解しあう場として機能することが組織の持続的な成長に不可欠です。しかし、十分に対話が行われておらず関係構築がうまくいっていない組織も多いのではないでしょうか。そこでC&R社は対話を軸に、個人の力を組織の力へつなぐための知識とスキルを学ぶセミナーシリーズを開催しています。



7回目となる今回はこれまでの内容を振り返りながら、点だった学びを線につなぎ、“実践できる状態”へと整理する回になります。「理解はしているけれど、うまく使いこなせていない」「現場でどう活かせばよいか迷っている」、そんな状態を解消し、次の一歩を明確にしていきます。学びを“知っている”状態から、“使える”状態へ。その橋渡しとなる回です。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。



<セミナーの内容>

・第1回～第6回の重要ポイントの振り返り

・各テーマのつながりと全体像の整理

・実践に向けた活用のポイント

・質疑応答（事前質問・当日質問）



＜こんな方にオススメ＞

・これまでの内容をまとめて整理したい

・理解はしているが実践に落とし込みたい

・自分のケースに当てはめて考えたい

・疑問や迷いを解消したい

・次のステップに進むための方向性を明確にしたい



＜アーカイブ録画配信の内容＞

■6月24日（水）12：00～13：00

第5回：自己理解の探求～思い込みや価値観を知る（メタ認知を中心に）～

自分を客観視する「メタ認知」を中心に、自分の「思い込み」「価値観」「反応パターン」を理解し、より望ましい行動を選べる状態をめざします。人は“事実そのもの”ではなく、経験・価値観・感情を通した自分の解釈を見ています。そのため同じ出来事でも認知が異なり、職場では対立やすれ違いが生まれやすくなります。まずは、この“認知のクセ”を理解するところから始めます。思い込みや価値観に気づくことで、判断の質が上がり、コミュニケーションや対話のあり方が変わります。

※アーカイブ録画配信は、ご質問には対応しておりません。

対話で育む組織の未来 ～個の成長をチームの力に～第7回：振り返りと実践の深化～学びを整理し、次の行動へつなげる～【アーカイブ録画配信】第5回：自己理解の探求～思い込みや価値観を知る（メタ認知を中心に）～

■日時

第7回：2026年7月1日（水） 19：00～20：00

第5回のアーカイブ録画配信：2026年6月24日（水） 12：00～13：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

中小企業診断士

室谷 健一郎（むろや・けんいちろう）氏

大学卒業後、内資系大手製薬会社に就職。MR（医薬情報担当者）や医薬品卸（特約店）担当者、マネージャーとしてエリア流通関連の責任者も経験し営業現場での知見を深めた。現在は、本社流通部門にて自社の流通戦略の立案や業界活動などに従事している。また、営業担当および管理職としての経験を活かし、「対話」を重視したコミュニケーションを通じて組織開発・人材育成を支援する中小企業診断士としても活動中。中小企業の経営者に寄り添い、共に成長するパートナーとして伴走支援を行うことを主軸に、コンサルティングとコーチング（プロコーチ）を通じた経営支援を実施している。

資格等：中小企業診断士、MBA（経営学修士）、医療経営士2級、登録販売者、九州情報大学中小企業経営研究センター客員研究員など



■参加費

無料



■定員

各回60名



▼第7回「振り返りと実践の深化～学びを整理し、次の行動へつなげる～」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175757/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175757/?rls)

締切：2026年7月1日（水）20：00



▼【アーカイブ録画配信】第5回「自己理解の探求～思い込みや価値観を知る（メタ認知を中心に）～」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175910/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175910/?rls)

締切：2026年6月24日（水）13：00





【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

「対話で育む組織の未来」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜プロデュース・ビジネススキル関連セミナー＞

▼著作権講座（eラーニング／全4回）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151486/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151486/?rls)



▼その他のプロデュース・ビジネススキル関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/?rls)



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)