「タイムトラベルシリーズ 宇宙刑事ギャバン」 6月中旬より発売開始

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）は、東映制作の特撮テレビドラマ「宇宙刑事シリーズ」より『宇宙刑事ギャバン』のカプセルトイシリーズ第2弾として「タイムトラベルシリーズ 宇宙刑事ギャバン」（全5種類）を、2026年6月中旬に発売いたします。

『宇宙刑事ギャバン』は、1982年に放送された特撮ヒーローで、メタル調の銀色スーツをまとった主人公が宇宙犯罪組織と戦うメタルヒーローシリーズの原点として知られる作品です。

今回は、昨年12月に発売したカプセルトイ「宇宙刑事 メタルコレクション」に続き、日常使いにも便利な全5種のグッズコレクションを発売いたします。

背景に首領ドン・ホラーが鎮座するエコバッグ、ドル＆ギラン円盤の迫力あるイラストが嬉しいハンカチ、疾走感たっぷりなサイバリアンが描かれたコインケースなど、ファン胸熱のラインナップとなっています。

どこか懐かしさ溢れるレトロ風なイラストは、自社デザイナーによる描き下ろしです。

今なお色褪せない人気を誇る『宇宙刑事ギャバン』の世界観を詰め込んだグッズコレクションをお楽しみください。

また、本製品は＜カプセルトイ版＞と＜ボックス版＞の2形態で展開いたします。ケンエレファントの公式オンラインストア「KENELE STORE（ケンエレストア）」では、製品の発売に先駆け、＜ボックス版＞のご予約を承っております。

▼＜ボックス版＞予約ページ：https://kenelestore.jp/products/gc0735c

【 「タイムトラベルシリーズ 宇宙刑事ギャバン」 製品概要】

・発売日：2026年6月中旬

・販売価格：カプセルトイ版／1個400円（税込）、ボックス版／1個440円（税込）

・販売場所：全国のカプセルトイ売場、ホビーショップ、オンラインショップ

一部書店・雑貨店、一部ロフト、ケンエレスタンド各店 など

・企画制作・発売元：株式会社ケンエレファント

※展開日・展開店舗は予告なく変更となる場合がございます。

※実際の製品とは仕様が異なる場合がございます。

※発売日は確定次第、公式SNSよりご案内いたします。

・ラインナップ

エコバッグハンカチアクリルキーホルダー缶ミラーコインケース

【クレジット表記】

(C)東映

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

▶ケンエレファント公式SNS

・X：https://twitter.com/kenelestaff

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/