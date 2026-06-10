J-WAVE×コロンビア、原宿から“フジロック直前”を盛り上げるイベント開催！ 『UNLOCK YOUR FUJI ROCK supported by Columbia』開催決定（入場無料）
UNLOCK YOUR FUJI ROCK supported by Columbia
ラジオ局J-WAVE（81.3FM）は、2026年6月27日（土）、「COLUMBIA TOKYO FLAGSHIP」にて、総合アウトドアブランド・コロンビアと、音楽フェス特化型メディア・Festival Lifeと共催で、フジロックフェスティバルのプレイベント『UNLOCK YOUR FUJI ROCK supported by Columbia』を開催いたします。
本イベントは、フジロックのオフィシャルメディアであるJ-WAVEと、フジロックのオフィシャルサポーターであるコロンビア、音楽フェス特化型メディア・Festival Lifeがタッグを組み実施する“トーク&ライブ＆DJフェス”です。フジロックにゆかりのあるアーティストによるアコースティックライブに加え、J-WAVE『GRAND MARQUEE』のナビゲーターであるタカノシンヤ、セレイナ・アン、そしてFestival Life編集長の津田昌太朗もMCとして参加する、フジロックを愛するフジロッカーによるフジロック談義、主催のSMASH社員や運営スタッフによる舞台裏トークなど、ここでしか聞けないコンテンツが詰まった1日限定のスペシャルプログラムをお届けします。
【主なコンテンツ】《1Fでは、フジロックにゆかりのあるアーティストによるライブ&トークを開催》
MC：タカノシンヤ、セレイナ・アン
・15:00-15:45｜LIVE アーティスト：眞名子 新
眞名子 新
・16:30-17:15｜LIVE アーティスト：オカモトショウ（OKAMOTO'S)
オカモトショウ（OKAMOTO'S)
・18:15-19:00｜LIVE アーティスト：TENDRE
TENDRE
《2Fでは、DJ＆フジロッカーたちによるフジロック談義を開催》
MC：津田昌太朗（Festival Life編集長）
・14:00-15:00｜DJ アーティスト：JUN"JxJx"SAITO（YOUR SONG IS GOOD）
JUN"JxJx"SAITO（YOUR SONG IS GOOD）
・15:50-16:15 トークゲスト：浜野謙太
浜野謙太
・17:20-17:45 トークゲスト：Smash社員（三田創、佐脇盛漢）
Smash社員（三田創、佐脇盛漢）
・17:45-18:10 トークゲスト：Rei
Rei
・19:00-20:00｜DJ アーティスト：社長（SOIL&"PIMP"SESSIONS）
社長（SOIL&"PIMP"SESSIONS）
当日のタイムテーブル
タイムテーブル
また、7月限定で『GRAND MARQUEE』内にて毎週水曜日18時10分より、Columbia提供のコーナー「KEEP YOUR FUJIROCK supported by Columbia」の放送が決定しました。
本イベントのトークステージの模様は、7月1日（水）、8日（水）、15日（水）に同コーナーにてダイジェスト版をOA。完全版はFestival LifeのPodcast番組『Festival Life Radio』にて配信されます。
▼radiko URL
7月1日（水）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260701181000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260701181000)
7月8日（水）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260708181000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260708181000)
7月15日（水）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260715181000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260715181000)
7月22日（水）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260722181000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260722181000)
7月29日（水）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260729181000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260729181000)
▼Festival LifeのPodcast番組「Festival Life Radio」
https://open.spotify.com/show/20mpfx5VXRBl68NraJ6RvX
さらに、当日お買い物をされた方には限定アイテムのプレゼントもご用意しています。
原宿で、一緒にフジロック気分を盛り上げましょう！
【イベント概要】
■タイトル：UNLOCK YOUR FUJI ROCK supported by Columbia
■日程：2026年6月27日（土）
■会場：COLUMBIA TOKYO FLAGSHIP（東京都渋谷区神宮前6-27-8 エムズ原宿ビル1＆2F）
■時間：14:00～20:00（予定）※一部コンテンツは時間指定あり
■入場：無料
※店内が混雑した場合、入場規制をさせていただく可能性があります。
※会場や近隣店舗などへの配慮の観点から、深夜・早朝来場をご遠慮いただい
ております。
※会場内では、取材メディアによる写真や動画撮影が行われる予定です。会場内のお客さまが映り込む場合があります。それらは、コロンビアスポーツウェアジャパンによるイベント終了後の広告物、取材メディアによるテレビ／新聞／雑誌／ WEBなどに露出／掲載される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■特設ページ：https://www.columbiasports.co.jp/shop/e/efujirock/#event
【番組概要】
放送局：J-WAVE(81.3FM)
番組名：GRAND MARQUEE
放送日時：毎週月曜～木曜 16:00～18:50
ナビゲーター：タカノシンヤ、Celeina Ann
番組サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/grandmarquee/
番組X：https://x.com/GRANDMARQUEE813
ハッシュタグ：#マーキー813