【Ur.Salon】好評につき待望のカラー展開。サロン級の速乾×さらツヤを叶える高機能ドライヤーに新色ローズピンクを6月10日より発売開始

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢 康寛）が展開するライフビューティブランド「Ur.Salon（ユアサロン）」は、サロン級の大風量速乾と髪をいたわる低温設計を両立した高機能ドライヤー「プレミアムビューティ ドライヤー01」の新色・ローズピンクを、2026年6月10日より発売開始しました。

「朝は忙しくて、髪を乾かす時間がもったいない」「しっかり乾かすと、毛先がパサついて広がってしまう」--こうした毎日のドライにまつわる悩みに着目し、寿命1000時間超の特許取得モーターによる大風量速乾と、ダブル補修イオン・遠赤外線機能、約360gの軽量・折り畳みボディを1台に凝縮した、毎日のヘアケアを“自分だけのお家サロン”時間に変える一台です。

■ 開発者の想いと背景

Ur.Salonは、「あなただけのお家サロン」をコンセプトに、サロンで受けるような心地よいケアを自宅で叶えることを目指して生まれたライフビューティブランドです。

ドライヤーは毎日使うものでありながら、「乾かすのに時間がかかる」「熱で髪がパサつく」「重くて腕が疲れる」といった声が少なくありません。私たちは、高機能なドライヤーをもっと身近な存在にしたい--その想いから、速乾性・仕上がり・使いやすさのどれも妥協せず、毎日無理なく使い続けられる一台づくりに取り組んできました。

そして今回登場するローズピンクは、「機能がいいものだけではなく見た目から気分が上がるものを使いたい」という女性たちの声から生まれた新色です。髪を乾かす時間そのものを心地よい”美容時間”へと変え、毎日の暮らしにそっと寄り添う。そんな一台を目指しました。

■ 製品の特徴

【速乾なのに、ツヤまで妥協しない大風量×低温設計】

忙しい朝も、お風呂上がりの疲れた夜も。大風量による速乾性能と、髪をいたわる低温設計を両立しました。ただ乾かすだけでなく、まとまり感とうるおい感のある仕上がりまで意識した設計で、毎日のドライ時間をもっと心地よく。風量3段階（弱／中／強）・温度4段階（冷／低／中／高）で、髪質や気分に合わせて調整できます。

【ダブル補修イオン×遠赤外線で、毛先まで続くさらツヤ髪へ】

独自のダブル補修イオンと遠赤外線機能を搭載し、熱がこもりにくい低温設計で髪表面をなめらかに整えます。乾かした後に感じるのは、するりと抜ける軽やかな指通りと、毛先までまとまる自然なツヤ感。広がりやパサつきをおさえ、思わず触れたくなるような“さらツヤ髪”の仕上がりへ導きます。

【約360gの軽量設計＆折り畳みボディで、毎日も旅先も】

本体は約360g（コード除く）と軽く、長時間のドライでも腕が疲れにくい設計。折り畳み時は幅約9.2cmまでコンパクトにできるため、洗面台での収納はもちろん、旅行や帰省、ジムへの持ち運びにも便利です。さらに静音設計・静電気除去・ボリュームアップ機能を備え、使うシーンを選びません。

■ 製品情報

［商品名］プレミアムビューティ ドライヤー01

［品番］UR-PBD-PK-WP01

［カラー］ローズピンク

［価格］19,999円（税込）※

（※商品の価格は変動する可能性があります。）

［サイズ］使用時：高さ約19.7cm×幅約20.0cm×奥行約5.0cm／折畳時：高さ約20.3cm×幅約9.2cm×奥行約5.0cm

［製品重量］約360g（コード除く）

［消費電力］1200W

［素材］ABS、PC

［発売日］2026年6月10日(水)

［販売店］

■公式EC：https://ursalon.jp/products/ur-pbd-wh-wp01

■Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H28FSYYT

■ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/merin-888/ur-pbd-pk-wp01.html

■楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ursalon/ur-pbd-pk-wp01/

■Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1207685533

■「Ur.Salon（ユアサロン）」とは

「あなただけのお家サロン」をコンセプトに、サロンで受けるような心地よいケアを自宅で楽しめる美容アイテムをお届けするライフビューティブランドです。ヘアドライヤーやヘアアイロンをはじめとする高機能な美容家電を、毎日使いやすい価格とデザインでご提供。速乾・ツヤ・デザインのどれも妥協せず、忙しい毎日のなかでも自分をいたわる時間を大切にしたい--そんな想いに寄り添う商品づくりを続けています。

公式オンラインストア：https://ursalon.jp/

■ 関連プレスリリース

●【Ur.Salon】石和温泉「別邸 花水晶」に高機能ドライヤー＆シャワーヘッドを導入｜バスタイムの“セルフケア時間”でウェルネス滞在を実現

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000318.000036491.html

●【Ur.Salon】新生活を迎える忙しい子育て世帯の“美髪ケア”を応援｜広島のファミリー向けイベントで速乾×ダメージレスのドライヤーを提供

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000332.000036491.html

●【Ur.Salon】センターパート専用ヘアアイロン「センタライザー」5月12日発売。テクニックいらずで「朝のスタイリング時間」を最短5分へ。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000339.000036491.html

■ Ur.Salonの公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/ursalon_official/

■ 会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/