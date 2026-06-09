【コムニコ導入事例】コベルコ建機株式会社様、手作業の運用リスクから脱却！効率的で安心なSNSのチーム運用体制を構築

株式会社ラバブルマーケティンググループ

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林雅之、証券コード：9254）の子会社で、企業のSNSマーケティングを支援する株式会社コムニコ（本社：東京都港区、代表取締役：長谷川 直紀、以下 コムニコ）が自社で開発・提供する、SNS運用効率化ツール「comnico Marketing Suite（コムニコ マーケティングスイート）」を、建設機械の開発、製造、販売並びにサービス事業を展開するコベルコ建機株式会社様に導入いただきました。

この度、コベルコ建機株式会社の担当者様に、導入の背景や決め手、効果についてお話をうかがい、インタビュー記事を公開いたしました。ぜひご覧ください。

【導入事例】コベルコ建機株式会社様｜手作業の運用リスクから脱却！効率的で安心なチーム運用体制を構築(https://www.comnico.jp/products/cms/jp/blog/interview-kobelco-kenki)

インタビュー記事のトピックス（抜粋）

1．以前のツールでは手作業での投稿対応が続き、運用の手間とアカウント管理上のリスクという懸念が生じてしまった。こうした状況から脱却し、効率的かつ安全にチームで運用できる体制を整えたいと考え、新たなツールを導入することを検討。

2．「コムニコ マーケティングスイート」導入の決め手は、実際のSNS運用現場目線で設計されている点。投稿作成から承認、公開、分析までが一つのツールで完結でき、誰でもステータスを把握しやすいUIは、社内の確認負荷を大きく軽減できると実感できた。

3．最大3段階まで設定できる承認フロー機能や実際の投稿画面に近い見た目でプレビュー確認ができる点などにより、投稿前のチェック作業の効率化を実現。

4．SNS上で自社に関するコメントが付いた際に、リアルタイムで通知を受け取れるモニタリング機能も活用中。これまで外注していたコメントチェックや一次対応を社内で行えるようになった結果、ユーザーの反応をすぐに把握し、迅速に対応できる体制を整えることができた。

コベルコ建機株式会社について

コベルコ建機は、油圧ショベルやクレーンを中心とした建設機械の開発・製造・販売を行う建設機械メーカーです。機械の提供にとどまらず、部品供給やメンテナンス、技術支援などのアフターサービスにも注力し、お客様の現場を長期的に支えています。さらに、環境対応型製品や遠隔操作・デジタル技術を活用したソリューションを通じ、社会インフラの発展と持続可能な社会の実現に貢献しています。

企業サイト：https://www.kobelco-kenki.co.jp/(https://www.kobelco-kenki.co.jp/)

「comnico Marketing Suite（コムニコ マーケティングスイート）」について

「コムニコ マーケティングスイート」は、コムニコ自社開発のもと2012年に提供を開始し、投稿機能、分析機能、コメント管理機能を有する、企業のSNSアカウント（X、Instagram、TikTok、Facebook）での投稿管理や効果測定にかける作業を大幅に軽減するSaaS型ツールです。企業のSNS担当者様、広告代理店・制作会社様などにご利用いただいております。なお「コムニコ マーケティングスイート」は、プラットフォーム各社にサービス内容の承認を受け、最新の公式APIに対応しています。

製品URL：https://www.comnico.jp/products/cms/jp(https://www.comnico.jp/products/cms/jp)

PR TIMES STORYで「コムニコ マーケティングスイート」の開発ストーリー記事を公開しています。システムエンジニアの開発へのこだわりや、契約いただいているお客様へのサポート担当者の想いなどをご紹介しています。ぜひご覧ください。

SNS運用の『半自動化』を目指し、成果につながるツールに成長させる ～SNS運用効率化ツール「コムニコ マーケティングスイート」のストーリー～(https://prtimes.jp/story/detail/0bKvdntjD3r)

株式会社コムニコについて

2008年11月設立。大手企業を中心に3,000件以上（2013年4月から2026年3月までの累計）の開設・運用支援を実施しています。豊富なノウハウを生かして、戦略策定からアカウント開設、運用（投稿コンテンツ作成、コメント対応、レポート作成など）、効果検証までワンストップでサービスをご提供いたします。また、培った知見をもとに、SNSアカウントの運用管理が効率よくできるSaaS型ツールやSNSキャンペーンツールを開発、提供しています。

URL：https://www.comnico.jp/

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

URL：https://lmg.co.jp/

※本リリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。



