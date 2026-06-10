【オリエンタルホテル福岡 博多ステーション】八女抹茶の奥深い味わいを、多彩なスイーツで楽しむ特別な2日間「抹茶スイーツブッフェ」2026年6月27日（土）・28日（日）限定開催

株式会社ホテルマネージメントジャパン

オリエンタルホテル福岡 博多ステーション（所在地：福岡市博多区）では、「抹茶スイーツブッフェ」を2026年6月27日（土）・28日（日）の2日間限定で開催いたします。本イベントでは、「抹茶のモアールショコラ」や「抹茶のミルフィーユ」をはじめ、「抹茶ティラミス」「抹茶のモンブランタルト」「抹茶のかき氷」など、福岡県産八女抹茶を使用したパティシエ特製スイーツが勢揃いいたします。また、「抹茶大福」「抹茶羊羹」「抹茶白玉と焼き目白玉みたらし団子」「わらび餅抹茶あん」など和の味わいを楽しめるメニューに加え、「桃のタルト」「メロンショート」「丸ごとスイカのフルーツポンチ」など初夏にぴったりなスイーツもご用意いたします。スイーツ同様に好評の軽食メニューや、抹茶をテーマにしたオリジナルカクテル、スパークリングワインの飲み放題もお楽しみいただけます。当ホテルが自信をもってご提供する、抹茶尽くしの2日間を心ゆくまでご堪能ください。

【デザートメニュー例】

抹茶のモアールショコラ / 抹茶ムース / 抹茶のミルフイーユ / 抹茶の生チョコ / 抹茶のフィナンシェ / フルーツタルト / 抹茶プリン / 抹茶ティラミス / 抹茶のモンブランタルト / 抹茶のテリーヌ / クッキーシュー / ドバイチョコクロワッサン / 抹茶と黒豆のパウンドケーキ / 抹茶のバスクチーズ / 桃のタルト / 丸ごとスイカのフルーツポンチ / 抹茶のミルクレープ / メロンのヴェリーヌ / ムース・オ・ショコラ / メロンショート / カエルマカロン / 生ドーナツ / チュロス / 大福アイスの抹茶クリーム絞り / 抹茶と大納言のシフォンケーキ / 抹茶と栗と大納言のズコット / 抹茶のかき氷 / 抹茶大福 / 抹茶羊羹 / 抹茶白玉と焼き目白玉みたらし団子 / わらび餅抹茶あん ほか

【軽食メニュー例】

茶蕎麦 / いなり寿司 / けんちん汁 / 焼き茄子と生ハムのパスタサラダ / 厚切りベーコンと彩野菜のシーザーサラダ / フルーツ各種 / 乾きもの各種 / 冷製グリーンピースのクリームスープ / ハヤシライス / スパイシーフィッシュフライとポテト / 揚げたて油淋鶏 / ローストポーク / 豆乳担々麺 / スペイン風オムレツ ほか

【ドリンクメニュー例】

オリジナルカクテル（アルコール） / スパークリングワイン（アルコール）/ コーヒー / アイスコーヒー / 紅茶 / アイスティ / ウーロン茶 / オレンジジュース / カルピス / メロンソーダ / 白ぶどうジュース / 山ぶどうジュース / アップルジュース / レモンジュース ほか

※上記メニューは食材の入荷状況などの理由で変更となる場合がございます。

オリエンタルホテル福岡 博多ステーション「抹茶スイーツブッフェ」

■ 日 程：2026年6月27日（土）/ 28日（日）

■ 時 間：13:30～15:00（90分） *オーダーストップ14:30

■ 場 所：B2F / Restaurant LINK SQUARE（リンクスクエア）

■ 料 金：大人 4,000円（税込）/ 小学生以下 1,500円（税込） ＊完全予約制

※キャンセルの際は、2日前の19:00迄。以降は料金の100％のキャンセル料が発生いたします。

ご予約・お問い合わせ ：レストラン予約課（10:00-19:00） TEL 092-461-2101

■ オリエンタルホテル福岡 博多ステーション

JR博多駅筑紫口から徒歩1分、福岡空港から地下鉄で5分、さらに地下鉄博多駅に直結。ナチュラルな素材感がアクセントとなる客室や宿泊ゲスト専用のエグゼクティブガーデンやジムなどを完備し、都会にいることをしばし忘れさせ、旅の活力を生み出します。

■ Restaurant LINK SQUARE

濃厚チーズソースで楽しむ「クロッフル ベネディクト」や、シェフが目の前で仕上げる「肉厚ビーフバーガー」、オレンジを丸ごと搾って作るフレッシュオレンジジュースをはじめ、地元食材を使った博多のご当地グルメなど、心躍る朝食が楽しめます。

■ オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内18ホテル（総客室数4,837室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

-ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

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-CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内27ホテル（総客室数9,051室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は4,036名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営および運営を行っています。（2026年5月現在）https://www.oriental-hotels.com/hotellist/