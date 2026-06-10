俳優 鳴海唯の季刊ZINE『Magic hour』第3号“Mysterious”が　7月10日（金）に発売決定！夜の東京を歩く“誰も知らない”鳴海唯を堪能できる1冊

日本出版貿易株式会社photo by 嶌村 吉祥丸

今年1月、4月に発売した鳴海唯の季刊ZINE『Magic hour』シリーズの第3弾が7月10日（金）に発売されることが決定しました。

ここまで、“Natural”“Romantic”というテーマでお届けしてきた本シリーズですが、今回は“Mysterious”がテーマ。既発の2号からクリエイティブチームも一新し、今号の撮影は、鳴海唯が信頼を置くフォトグラファー・嶌村吉祥丸が担当。夜の東京を舞台に見せた、彼女の妖艶で大人な一面は必見です！

本日6月10日（水）より、全国のHMV店舗、HMV&BOOKS online、全国ローソン店頭の端末Loppiと、［FLaMme Mail Order］にてご予約を開始。それぞれ初回限定特典としてストア別絵柄のハーフサイズブロマイド（各ストア2種からランダム1枚）がついてきます。さらに［FLaMme Mail Order］でお買い上げのお客様は、抽選で10名様にご本人直筆サイン入り商品をお届けします。

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＜ご予約サイト＞

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［FLaMme Mail Order］

https://flamme-mailorder.com/products/na-04

【プロフィール】

鳴海唯 なるみゆい

1998年5月16日生まれ。兵庫県出身。

2019年に連続テレビ小説「なつぞら」にてテレビドラマ初出演を果たす。

主な出演作として、ドラマ「どうする家康」、「あんぱん」、「シナントロープ」、「テミスの不確かな法廷」、映画「アフター・ザ・クエイク」など多数。26年5月よりドラマ「100日後に別れる僕と彼」（MBS・TBSほか）では主役二人を追う映像制作会社のディレクター役で出演。幅広い役柄と演技で注目を集める。

【商品情報】

書名： Magic hour “Mysterious” PM7:00-11:00 NARUMI YUI

ISBN： 978-4-86733-014-2

発売予定日： 2026年7月10日（金）

予価： 1,100円（税込）

判型： A5

頁数： 20P

出版社： 日本出版貿易株式会社

撮影： 嶌村 吉祥丸