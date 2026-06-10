【CLLENN】人気縦読み漫画『カモフラージュ夫婦』森迫永依＆前田公輝をＷ主演に迎えTVドラマ化決定！

株式会社CLLENN

DMMグループのデジタルコミック出版社の株式会社CLLENN（本社：東京都港区、代表取締役：布川敦司、以下「CLLENN」、読み「シレン」）は、人気縦読み漫画『カモフラージュ夫婦』が、主演に森迫永依さん、前田公輝さんを迎え、TVドラマ化されることをお知らせいたします。タイトルを「もう１度夫婦になりますか？～カモフラージュ夫婦～」として、日本テレビ系にて2026年7月6日（月）より放送開始いたします。

■CLLENNの縦読み漫画『カモフラージュ夫婦』のTVドラマ化決定！

原作の『カモフラージュ夫婦』は、各電子書店でランキング上位を獲得した人気作品です。キャリアを捨てて寿退社した主人公・愛子を待ち受けていたのは、最愛の夫・誠一の裏切りだった――。本作は、偽りの夫婦関係の果てに、葛藤しながらも自らを見つめ直していく姿を描いた、リアルな愛憎ヒューマンドラマです。

初の映像化となる本作では、縦読み漫画ならではの圧倒的なスピード感と、実写だからこそ描ける繊細な心理描写・映像表現が融合。スマホ画面でスクロールする手が止まらなかったあの衝撃と没入感をそのままに、原作ファンはもちろん、幅広い視聴者が釘付けになる夫婦の再生物語へと昇華させました。ぜひ地上波の放送でご体感ください。

CLLENNでは、これまでも自社IP（知的財産）の映像化を積極的に推進してまいりました。本作においても、デジタルコミックの枠を超えた地上波ドラマというステージで、作品の新たな可能性をさらに広げてまいります。今後も多様なメディアミックスを展開し、視聴者の皆様の期待を超えるエンターテインメントをお届けしてまいりますので、原作の熱量を最大限に引き出した本作のドラマ展開にぜひご期待ください。

■登場人物・コメント紹介

笹嶋愛子(ささじまあいこ)役／森迫永依

「普通に幸せな結婚生活を送りたい」と願い、初めて愛した夫と結婚し専業主婦となった。

離婚後、子供を産んでからは自分の芯を持った考えのもと行動していく。



＜コメント＞

■このドラマの企画を聞いた時、また原作・脚本を読んだ時の「感想」を教えてください。

原作の漫画を以前から読んでいたので、実写化のお話を聞いた時はとても驚きました。

同時に、その作品で主人公を演じさせていただけることが本当にうれしかったです。

脚本を読ませていただく中で、それぞれの登場人物が抱える葛藤や悩み、そして成長していく姿に深く共感しました。多様な愛や家族の形が丁寧に描かれていて、多くの方の心に届く作品になるのではないかと感じました。





■主人公・笹嶋愛子役への想い、印象は？

愛子はとても芯が強く、自分の信念をしっかりと持っている女性だと思います。

困難な状況に直面しても前を向き続ける姿には、私自身も憧れを感じました。

そんな愛子の強さだけでなく、迷いや葛藤も丁寧に表現しながら、

視聴者の皆さまに愛していただける魅力的な人物として演じたいと思いました。





■この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

このドラマでは、多様な愛の形や家族の在り方を通して、人と人との絆を描いています。

誰もが人生の中で悩みや迷いを抱える瞬間があると思います。

そんな時に、この作品が少しでも誰かの背中を押したり、心に寄り添ったりする存在になれたらうれしいです。それぞれの登場人物の選択や生き方を、ぜひ見届けていただけたらと思います。





笹嶋誠一(ささじませいいち)役／前田公輝

表向きは優しく誠実で仕事もできるが、家庭内では愛子を利用していた夫。

愛人の存在がバレ、自分がしてきたことを反省し、やり直す努力をしていく。





＜コメント＞

■このドラマの企画を聞いた時、また原作・脚本を読んだ時の「感想」を教えてください。

大庭プロデューサーや森迫さんをはじめ、ドラマ作りへの熱い愛を持ったキャスト・スタッフの皆さんと一緒に今作を作れること、とてもうれしく思っています。

第1 話の壮大な裏切りから始まる本作ですが、単なる善悪の判断だけではなく、人がどのように過去と向き合い、成長し、変わっていけるのかを描く人間ドラマだと感じました。

「あの頃のあの人こそ、本当の姿だったのだろうか」「過去を背負いながら償い、呪縛から解き放たれて、心底生まれ変わることはできるのか」。

単なる裏切りや勝ち負けの物語ではなく、人間の多面性や未熟さ、そしてそこから再起していく姿に強くひかれました。





■主人公・笹嶋誠一役への思い、印象は？

本当に、どうしようもない男です（笑）。

自分の弱さや愛人への執着によって何度も過ちを繰り返してしまっている人物なのですが、

その中で彼なりに過去と向き合い、不器用ながら前に進もうともがいています。

正直、共感できない部分が多いキャラクターですし、ここまで身勝手で不器用な男を演じ

させていただく機会はこれまでありませんでしたが、

彼の醜さも含めて、人間らしさ、その愛おしさまで感じていただけるよう、皆さんのお力

もお借りしながら果敢に挑戦していきたいと思っています。





■この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

前半は驚くような真実や衝撃的な展開が続きますが、この作品はその先にある「人間の成長」や「再生」を描いた物語でもあります。

人は環境や身近に関わる人、過去によって、気づかないうちに価値観が大きく変わってしまうことがあります。それでも自分らしさや見過ごしてしまっていた本当に大切な愛に、もう一度向き合うことはできるはずです。一度は壊れてしまった関係の中で、彼らがどんな選択をしていくのか、希望や勇気を感じていただきながら、“終わった夫婦の始め方”をぜひ最後まで見届けていただけたらうれしいです。



■原作情報

原作：六葉雅

作画：上原ひびき

～あらすじ～

苦労して一流企業に入社した愛子は、職場で誠一と出会って結婚。誠一の希望から寿退社をした愛子の新婚生活は順風満帆だった。愛する人を陰ながらサポートする生活も悪くない…そう思っていたのに――。結婚1年目、愛子は誠一の不倫を知ってしまう。はじめは帰宅が遅いぐらいだったが、徐々に大胆になる誠一の不倫。それを知りながらも、優しい夫である誠一に僅かな希望を持ってしまう愛子。いびつながらも平穏な日々を過ごしていた愛子は、さらに衝撃の事実を知ってしまい…！ ――本作品は小説投稿サイト「エブリスタ」で掲載している「キャンディみたいな……。」のコミカライズです。

レーベル：コイパレ（【オトナが溺れる、本気の恋】をお届けする、女性向けコミックレーベル）

コイパレ編集部公式X：https://x.com/koikiss_comic

【電子書籍配信ページ】

https://1-oshimanga.com/p000030/

各電子書店で配信中

(C)上原ひびき・六葉雅／CLLENN

原作 六葉雅先生

＜コメント＞

ドラマ化のお話を聞いた時は驚いて暫くは信じられませんでした。

この様な機会を頂けたのも読者の皆様、漫画家の上原先生、関係者の皆様、たくさんの方

の応援でドラマ化されたと思っております。

この場をお借りして感謝を申し上げます。

ドラマでしか味わえない臨場感を一人でも多くの人に見ていただけたら嬉しいです。





作画 上原ひびき先生

＜コメント＞

「カモフラージュ夫婦」がドラマ化される事になりました。自分の人生でこんな事が起こ

るとは夢にも思っていなかったので、とてつもない喜びを噛み締めております。原作者の

六葉先生をはじめ、読者の方々、編集部。ドラマ化でキャラを演じてくださる俳優の方々、

スタッフの皆さま、いつも私を支えてくれる、夫と息子。全ての方に感謝感謝の毎日です。

実写での愛子ちゃんと誠一さんの人生を最後まで見守っていただけますと幸いです。





日本テレビ プロデューサー 大庭佑理

＜コメント＞

数多くの不倫ドラマが世に溢れる昨今。裏切りやドロドロとした愛憎劇の作品とは一線を画す、新たな夫婦の物語を届けるべく、この度六葉先生、上原先生のご尽力のもと、原作『カモフラージュ夫婦』を映像化してお届けします。

主演を務めていただくのは、森迫永依さんと前田公輝さんです。

森迫永依さんの儚なさと強さを秘めた確かな演技力と、前田公輝さんの多彩で惹き込まれる包容力あるお芝居が掛け合わさる、最高のキャスティングが実現し、この上ない贅沢な夫婦が誕生致しました。

本作は“自分らしさ”を取り戻し前を向きたい愛子と、自分の行いを悔い謝りを乞いながら“自分を取り戻す”誠一。

それぞれが“自分自身の再生”をしていく成長物語でもあります。

２人が最終的にくだす決断に「こういう夫婦のカタチもある」という救いと、一歩を踏み出す勇気を感じていただけたら嬉しいです。ぜひご期待ください。



■作品概要

【タイトル】ドラマDEEP「もう１度夫婦になりますか？～カモフラージュ夫婦～」

【放送】日本テレビ系全国ネット 月曜プラチナイト

【放送日時】2026年7月6日（月）スタート 毎週月曜 24時24分～24時54分放送（全12話予定）

（第1話 24時34分～25時04分放送）

【配信】各話放送終了後広告付き無料配信サービス「TVer」「Hulu」などで見逃し配信！

【出演】森迫永依 前田公輝 ほか

【原作】六葉雅・上原ひびき『カモフラージュ夫婦』（CLLENN 刊）

【脚本】鹿目けい子

【演出】西村了（AX-ON） 森美春 飛田一樹

【音楽】近谷直之

【制作】関根龍太郎

【プロデュース】柿野寛将

【プロデューサー】大庭佑理 西紀州（AX-ON）

【制作協力】 AX-ON

【製作著作】 日本テレビ





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【コピーライト】

※書影をご使用の際は【(C)上原ひびき・六葉雅／CLLENN】の表記をお願いいたします。



■CLLENNについて

CLLENNは、2023年9月にDMMグループの株式会社コミックストック、株式会社フューチャーコミックス、株式会社GIGATOON Studioが事業統合したデジタルコミック出版社です。総作品数は6,000を超え、国内トップクラスのコンテンツ数を誇ります。今後も国内外に向けた優良な電子書籍発のコミックを創作していきます。

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