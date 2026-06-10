『メイプルストーリー』、6/21（日）19時より「SUMMER SHOWCASE 2026 ′CROWN′」を配信！

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、PC向けにサービス提供中のオンラインMMORPG『メイプルストーリー』において、夏の大型アップデート「CROWN」に関する情報をお届けする「SUMMER SHOWCASE 2026 'CROWN'」の配信日時を公開いたしました。

メイプルストーリー夏の大型アップデートの情報をいち早くご紹介する公式生放送「SUMMER SHOWCASE 2026 'CROWN' 」は、2026年6月21日（日）19：00より、公式YouTubeと公式Xで配信いたします。

また、「CROWN」特設サイトを通じて、公式生放送情報やカウントダウンイベントの情報も公開いたしました。

■夏の大型アップデート「CROWN」

・特設サイト： https://maplestory.nexon.co.jp/campaign/crown/(https://maplestory.nexon.co.jp/campaign/crown/)

■SUMMER SHOWCASE 2026 'CROWN'

・視聴URL ： https://youtube.com/live/U8w4-9qcsHI(https://youtube.com/live/U8w4-9qcsHI)

・ティザーPV ： https://youtu.be/4Te2zpSX4ao(https://youtu.be/4Te2zpSX4ao)

「SUMMER SHOWCASE 2026 'CROWN' 」では、今夏実施予定の大型アップデート「CROWN」の全貌を、いち早くお届けいたします。配信中には、リアルタイム連動キャンペーンも開催いたしますので、ぜひご視聴ください。

＜公式生放送概要＞

- 番組名：SUMMER SHOWCASE 2026 'CROWN'- 配信日時 ：2026年6月21日（日）19：00～- 視聴URL ：https://youtube.com/live/U8w4-9qcsHI

夏の大型アップデート「CROWN」に備えよう！キャンペーン＆カウントダウンイベント

公式生放送「SUMMER SHOWCASE 2026 'CROWN' 」の配信決定を記念したXキャンペーン、そして来る大型アップデート「CROWN」に向けた、ゲーム内カウントダウンイベントも開催いたします。

■SHOWCASEティザーPV拡散キャンペーン

「SUMMER SHOWCASE 2026 'CROWN' 」の配信決定を記念したキャンペーンを、6月11日（木）より開催いたします。Xのキャンペーン対象ポストをリポストしていただいた方の中から抽選で100名様に、最大1万円分のAmazonギフトカードをプレゼントいたします。「CROWN」のティザーPVを拡散して、賞品をゲットしましょう！

＜キャンペーン概要＞

- 開催期間：2026年6月11日（木）キャンペーンポスト投稿後 ～ 6月17日（水）23：59- 参加方法：1. 『メイプルストーリー』公式Xアカウント（@MapleStory_JP(https://x.com/MapleStory_JP)）をフォロー2. 6月11日（木）に投稿されるキャンペーンポスト（ティザーPV）をリポスト- 賞品：Amazonギフトカード 最大1万円分など …合計100名様

■CROWNカウントダウンイベント

6月17日（水）からは、「CROWN」アップデートに向けたカウントダウンイベントを開催いたします。ゲーム内の出席イベントやスペシャルミッションをクリアすると、報酬としてゲーム内アイテムや獲得経験値アップなどのバフを獲得することができます。イベントに参加して、「CROWN」アップデートに備えましょう。

■『メイプルストーリー』 https://maplestory.nexon.co.jp

『メイプルストーリー』は、NEXON Korea Corporation（所在地:韓国）が開発したMMORPG（多人数同時接続型オンラインロールプレイングゲーム）です。美しいピクセルアートの世界で可愛らしいキャラクターを操作し、他のプレイヤーたちと一緒にモンスターを倒しながら冒険を進めていく、横スクロールタイプのオンラインアクションゲームで、アバター方式を採用したオンラインゲームとしては、世界で初めて成功を収めました。アジア・北米・南米・ヨーロッパなど世界中でサービスを提供しており、これまでに累計2億5千万人以上が登録しています。

【コピーライト表記】

Copyright (C) 2009 NEXON Korea Corporation and NEXON Co.,Ltd. All Rights Reserved.

株式会社ネクソン

https://company.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。