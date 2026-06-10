2002年のスタート以来、HOUSE MUSICの登竜門として数多くのクラウドを魅了し続けてきた【UP BEAT!】が今年ついに24周年を迎える。

株式会社TSTエンタテイメント

“Uplifting Dance Music”をコンセプトに掲げ、日本屈指のロングラン・ハウスパーティーとして進化を重ねてきたその歴史は、新たなステージへと突入する。

今回のスペシャルゲストとして、”King of House” DJ EMMA、そして”Techno God” KEN ISHII が登場。舞台は東京を代表するエンターテインメント空間 ZEROTOKYO。

日本のダンスミュージックシーンを牽引してきたレジェンドたちとともに、24年の歴史と未来が交差する一夜。

その瞬間を、ぜひその目で体感してほしい。

Since its launch in 2002, UP BEAT! has captivated generations of clubbers as a true gateway to the world of House Music.

Now, the legendary party celebrates its 24th anniversary.

Built on the concept of “Uplifting Dance Music,” UP BEAT! has evolved into one of Japan’s premier long-running house music events, continuously pushing forward while staying true to its roots.

For this special edition, two iconic figures of the electronic music scene will take the stage: “King of House” DJ EMMA and “Techno God” KEN ISHII.

The venue is ZEROTOKYO, one of Tokyo’s most cutting-edge entertainment destinations.

Join the legends who have shaped Japan’s dance music culture for a night where 24 years of history meet the future.

Be there to witness the moment.

EVENT INFO

2026.7.10(金) UP BEAT! 24th Anniversary

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/up-beat-24th-anniversary-0710/

DOOR：\3,500-

FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/up-beat-24th-anniversary-0710

【RA】https://ja.ra.co/events/2463763

【Z HALL】〈HOUSE / TECHNO〉

-UP BEAT! 24th Anniversary-

DJ：DJ EMMA / KEN ISHII / YAMARIKI / HiToMi

LJ：AIBA

VJ：KIYOSHI MORII

【ENTER】〈HOUSE〉

-UP BEAT! 24th Anniversary-

DJ：PUNK N MATRIX / ANZU / Konjac / MASAKI / Ivon / Tatsuki-kinesis

【RING】〈HOUSE〉

-UP BEAT! 24th Anniversary-

DJ：PAIPAI / TOLOTTO (TWO PIECE) / ELENA BERRY / FLEXURE / HON-MYO ERIK / NABE / EMIRIA / MITSUO FUKUDA / NEW KID DA HOUSECAT / MIMINOSUKE

ARTIST INFO

DJ EMMA

1985年よりDJを始め、東京各所のナイトクラブで数々のパーティーを成功させる。1994年に「GOLD」と契約。クローズするまでレジデンスとして活躍、そのアグレッシブなプレイによって土曜日をまとめあげ、東京中の遊び人(ナイトリスト)たちに決定的な存在感を知らしめた。1995年にはDJプレイに留まらず音楽制作を開始。川内タロウと共に「MALAWI ROCKS」を結成する。同年NIGHTGROOVEより発売された12inchシングル"Music Is My Flower"が世界的ヒットを果たす。同じく1995年から発売され、日本を代表するMIX CDとなった「EMMA HOUSE」は、24bitマスタリングというMIX CDの枠を超えた徹底的な音作りとダンスフロアの雰囲気を閉じ込めた作品として好セールスを記録。2014年新たな活動を始めたNITELIST MUSICから、日本発のACID HOUSE "ACID CITY"を発売。HEARTBEATから2年連続リリースとなったMIX CD "MIXED BY DJ EMMA vol.2"と共にダブルリリースツアーを全国15ヶ所で行う。常にダンスフロアとHOUSE MUSICを中心に新しい音楽を最高の技術でプレイし続けるスタイルはKING OF HOUSEと呼ばれる。

2016年には活動30周年を記念したEMMA HOUSE XX～30th Anniversary～をユニバーサルミュージックよりリリース。

2017年、プロデュースユニットN.U.D.E名義でNO PICTURE(ON MY PHONE) feat.ZEEBRAをリリースし、さらには最新作ACID CITY3をリリースや、N.U.D.Eでの1st アルバムをリリース。DJ及びプロデューサーとして精力的に活躍中。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=k4ohFWmXIDI ]

【ageHa最後の90分】The Last 90 mins of ageHa THE GRAND FINAL (30th,Jan,2022)

KEN ISHII

1993年にベルギーの伝説的テクノ・レーベル「R&S」からデビューをし、イギリス音楽誌「NME」のテクノチャートでNo.1を獲得。

1996年、シングル「Extra」のビデオクリップ（映画「AKIRA」の作画監督/森本晃司監督作品)が、イギリスの“MTV DANCE VIDEO OF THE YEAR”を受賞。1998年、長野オリンピック・テーマインターナショナル版を手掛け、全世界でオンエア。2000年、アメリカのニュース週刊誌「Newsweek」で表紙を飾り、2004年、スペイン・イビサ島で開催の“DJ AWARDS”でBEST TECHNO DJを受賞し、名実共に世界一を獲得。2005年、「愛・地球博」で政府が主催する瀬戸日本館の音楽を担当。2017年、世界最高峰のビッグフェスティバル「Tomorrowland」に出演をはたし、2019年、13年振りとなるアルバム「Mobius Strip」（メビウス・ストリップ）をリリースし、そのリード曲「BELLS OF NEW LIFE」、また、PAC-MAN40周年全世界共通テーマ曲「JOIN THE PAC」ではリオ五輪閉会式で次期開催地東京をアピールする映像も手掛けた映像ディレクターの児玉裕一さんがMVを制作、その秀逸さと面白さが話題を呼んだ。一昨年はNetflixミリタリーSF超大作アニメ「ヤキトリ」の全編サントラ制作や、テクノと伝日本統芸能「能」を融合した新しい演舞「TECHNOH LAB.」（シテ方宝生流能楽師・ 辰巳満次郎氏と共演）を行うなど、楽曲リリース、イベント出演のみならず2025年も様々なプロジェクトに挑んでいる。

「東洋のテクノゴッド」の異名を持ち、アーティスト、 DJ 、プロデューサー、リミキサーとして世界にその名を刻む。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=6Rvnh3T4s6g ]

Ken Ishii - Extra (Official Music Video Remastered)

YAMARIKI

日本のHOUSE MUSIC NO.1 DJと称され、シーンの最重要人物の一人。

2002年に自身の看板PARTY『UP BEAT!』を立ち上げ、今年で23周年を迎える。

2015年には『HOUSETRIBE＠WOMB』を始動し、Erick Morillo 、ATFC、DAVID PENN、THE CUBE GUYS、Harry Romero、Prok & Fitch、CRUSY、CASSIMMなど世界的アーティストを招致。

Roger Sanchez、Mark Knight、2023年には日本初来日公演のEric Prydzのサポートアクトも務め、そのプレイは高く評価されている。

さらに、2024年にはアジア初上陸となる世界的パーティ『Glitter BOX』のオーガナイズを手がけ、大成功を収め話題に。

2018年にレーベル『HOUSETRIBE RECORDINGS』を設立し、年間60タイトルをリリース。世界中のアーティストが参加する日本唯一のHOUSE専門レーベルとして成長し、毎年ADEでショーケースを開催。2024年にはIBIZAでのレーベルショーケースを実施し、2025年からはIBIZAのラジオ局「MOVE IBIZA」で『HOUSE TRIBE』チャンネルがスタート。世界規模での発信を加速させている。

年間120本のイベントをオーガナイズし、レーベル運営、海外ツアー、DJ/DTMスクール、2022年には日本初のHOUSE専門クラブ『BRAND SHIBUYA』のサウンドプロデューサーを務めるなど、多方面で活動を続けている。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=JHsJpiCNynY ]

YAMARIKI 🇯🇵 | HOUSE TRIBE / MIXMIX SEOUL

ZEROTOKYO OFFICIAL SNS ACCOUNT

Instagram：zerotokyo_official

X：ZEROTOKYO_JAPAN

TikTok：zerotokyo_official_

LINE：ZEROTOKYO

ZEROTOKYO OFFICIAL RA ACCOUNT

RA：https://ja.ra.co/clubs/210778

※Resident Advisorにて前売りチケットを購入し、ZEROTOKYOをフォローした方にドリンクチケット1枚をプレゼント。チェックインの際にスタッフまでお声がけください。