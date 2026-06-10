日本テレビアナウンサーが運営するブランド Audire（アウディーレ）のジェイアール名古屋タカシマヤでのPOPUPが6/17から開始

株式会社CEORY

名古屋：＜6月17日(水)～6月23日(水) ※最終日は午後6時閉場＞

日本テレビアナウンサーが運営するブランド「Audire（アウディーレ）」は、春夏の新作とともにジェイアール名古屋タカシマヤにてPOPUPを開催いたします。

普段はオンラインでご覧いただいているプロダクトを、実際に手に取り、その質感やシルエットを体感いただけます。2026年の春夏コレクションに加え、豪華コラボレーションアイテムの数々や、POPUP先行発売となる夏の日常をワンランク引き上げる特別アイテムをご用意しております。

また、税込\50,000以上お買上げのお客様にノベルティとしてオリジナルベロアトートバッグをプレゼント。東京のPOPUPでも好評をいただいたマルチなシーンで使えるバッグです。

※無くなり次第終了とさせていただきます。

◆Audire POPUP STORE 詳細

＜ジェイアール名古屋タカシマヤ＞

開催期間：2026年6月17日（水） - 2026年6月23日（火）

場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ 5階 イベントスポット

住所：〒450-6001 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4

新作展示 26SSコレクション：flare

揺らぎや変化を受け入れながらも、自分らしさを見失わない。 本コレクションは、そんな現代を生きる女性の内面に寄り添うことをテーマにしています。 その繊細で確かな自己の感覚を、軽やかな素材や柔らかなシルエットを通して表現しました。はたらく私も、余暇を楽しむわたしも、どんな”わたし”であるときも活躍するシーンレスなアイテムが揃ったコレクションです。

新作サマーコレクション

夏の日常をワンランク引き上げる「凛と整う、夏の日常へ」

夏の光に映える、静かな構造美。軽やかさと凛とした佇まいに、通気性や着心地への配慮をさりげなく織り込んだ、日本の夏のためのサマーコレクション。

はしごのように連なるリボンディテールで後ろ姿に可愛らしさを宿した真夏のドレス「Hashigo ribbon dress」は名古屋先行販売。

Hashigo ribbon dress【名古屋先行販売】価格： \24,200（税込）カラー：White / Navy

Kinchaku tops

価格： \19,800（税込）

カラー：White / Navy / Blue stripe

Tasuki flare tops価格： \19,800（税込）カラー：White / Melon / Navy

夏の豪華コラボレーションアイテムもラインアップ

Estella.K × Audire

凛とした佇まいも、開放感のあるムードも、どちらも同じ自分。アウディーレらしい端正さにリゾートの空気を重ね、スタイルを固定しない、境界のない自由な装いを提案します。

Staycation peplum dress

価格：\29,700 （税込）

カラー：Flower .pt / Ivory / Navy

After hours halter-neck dress

価格：\28,600 （税込）

カラー：Greige / Black / Off white dot

【名古屋POPUP数量限定販売】

Chapeau d’ O × Audire

発売後、瞬く間にオンラインで即完し、日本橋POPUPでも完売となりましたChapeau d’ Oとのコラボサマーハット。名古屋POPUPにて数量限定でご用意いたします。

Lady Straw Hat

価格：\17,600 （税込）

カラー：Brown

Lady Sunshade Hat

価格：\14,300 （税込）

カラー：Navy

◆Audireについて

はたらく日々に、凛と、心地よいスタイルを叶える服、Audire。いつでも、どこでも、凛とした雰囲気を纏っていたい。何かに打ち込んでいるときも 大切な人と過ごすひとときも。少しの不安に晒されているときでさえ 、 “ありたい自分”でいられることが心地よい。

日本テレビアナウンサーの声をもとに、現代社会を生きるあらゆる女性たちが いつ、どんなシーンにおいても身に纏えばすっと背筋が伸び、 軽やかに、自分らしく振る舞えるプロダクトを届けていきます。服そのものの提案だけではなく、その過程にも寄り添うブランドであることを目指しています。

◆商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

73 Showroom：03-6447-4188／info@73showroom.com

◆一般のお客様のお問い合わせ

Audireカスタマーセンター：https://audire.channel.io/support-bots/88937

《問い合わせ窓口》

営業時間：11:00-18:00 (定休日：土日祝日)

《オンラインストア》

https://audire.jp/