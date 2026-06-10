北海道に全国から最新・人気のキャンピングカーが大集結！『北海道キャンピングカー＆アウトドアショー2026』開催決定！

株式会社ネオプロジェクト

北海道キャンピングカー＆アウトドアショー実行委員会（事務局：一般社団法人日本RV協会／株式会社ブシロー ドムーブ／株式会社ネオプロジェクト)は、2026年8月29日（土）～8月30日（日）に北海道最大級のキャンピングカーの祭典「北海道キャンピングカー＆アウトドアショー2026」を開催することをご報告いたします。報道関係者の皆様におかれましては、ぜひご掲載・お問い合わせのほど、宜しくお願い申し上げます。

■道内最大級！全国から最新・人気のキャンピングカーが大集結！

本イベントは、全国各地から集まるキャンピングカーを間近でご覧いただき、それぞれの特徴や魅力を比較・体感いただけるイベントです。会場には多彩なキャンピングカーが展示されるほか、アウトドア用品やペット用品の展示・販売も予定しており、キャンピングカーに興味のある方はもちろん、アウトドアを楽しむ方やペットとのお出かけを楽しみたい方、ご家族連れの方まで幅広くお楽しみいただける内容となっております。

ぜひ多くの皆さまのご来場をお待ちしております。

■ペットも一緒に来場可能！家族みんなで楽しもう！

北海道キャンピングカー＆アウトドアショーはペットと一緒にご来場いただけるイベントとなっております。

ぜひ大切なご家族の一員であるペットと一緒にイベントをお楽しみください！

※公式HPの注意事項を読んでお越しください。

■中学生以下無料！お得な前売券販売中！

「北海道キャンピングカー＆アウトドアショー2026」では、中学生以下のお子様は入場無料！

さらに、大人の方は前売券のご購入が断然おトクです。

前売券なら当日券よりもお安く、スムーズにご入場いただけます。

ご家族みんなで楽しめるこの夏のビッグイベントを、ぜひお得にご来場ください！

<チケット価格＞

【前売券】電子チケット：800円

【当日券】電子チケット：1,000円 紙チケット：1,200円

【ペットケア費】500円

チケットは公式JRVAチケットセンターにて販売しています。

▶ チケット購入はこちら：https://jrva-event.tstar.jp/cart/performances/362958

「北海道キャンピングカー＆アウトドアショー2026」イベント概要

タイトル ：北海道キャンピングカー＆アウトドアショー 2026

日程 ： 8月29日(土)、8月30日(日) 10:00～17:00

会場 ：アクセスサッポロ(〒003-0030 北海道札幌市白石区流通センター4丁目3-55)

公式HP ：https://jrva-event.com/ex/hccos/

チケット購入ページ：https://jrva-event.tstar.jp/cart/performances/362958