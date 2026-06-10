学園アイドルマスター×よみうりランドの事後通販スタート！
よみうりランドにて開催しておりました学園アイドルマスター×よみうりランドの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4711
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年6月10日(水)18:00～6月29日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年8月下旬～9月中旬以降順次発送
【製品情報】
クリアカード(ランダム) 遊園地 ver. A
価格：440円（税込）
種類数：全12種(通常：6種、レア：6種)
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
クリアカード(ランダム) 遊園地 ver. B
価格：440円（税込）
種類数：全14種(通常：7種、レア：7種)
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
カンバッジ(ランダム) 遊園地 ver.
価格：550円（税込）
セット：7,150円（税込）
種類数：全13種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ワイヤーキーホルダー 遊園地 ver.
価格：各1,210円（税込）
種類数：全13種
アクリルフィギュア 遊園地 ver.
価格：各1,760円（税込）
種類数：全13種
ミニアクリルアート 遊園地 ver.
価格：2,640円（税込）
種類数：全1種
アクリルジオラマ 遊園地 ver.
価格：各3,300円（税込）
種類数：全3種
硬質カードケースセット 遊園地 ver.
価格：各1,540円（税込）
種類数：全13種
ハンディフラッグ 遊園地 ver.
価格：各1,760円（税込）
種類数：全13種
クリアファイルセット 遊園地 ver.
価格：2,200円（税込）
種類数：全1種
※4枚セット
フェイスタオル 遊園地 ver.
価格：各3,300円（税込）
種類数：全13種
チョコサブレボックス 遊園地 ver.
価格：2,160円（税込）
種類数：全1種
＜新商品＞
特大タペストリー 遊園地 ver.
価格：各8,800円（税込）
種類数：全13種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4711
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年6月10日(水)18:00～6月29日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年8月下旬～9月中旬以降順次発送
【権利表記】
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売