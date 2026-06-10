美食の裏に隠された相撲哲学や弟子への想いを紐解く日テレジータスオリジナル番組「親方、何食べるんですか？」を6/20(土)12：00より放送！

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土俵を降りた「親方」は、いま何を食べているのか？育てている力士たちの胃袋を支える「ちゃんこ」の伝統と、親方の知られざる「食のこだわり」をディレクターが密着取材し、解き明かすCS放送 日テレジータスオリジナル番組「親方、何食べるんですか？」

今回は、元・朝赤龍の高砂親方に密着。

舞台は、関東最古の八幡様として知られる茨城・大宝八幡宮。境内の土俵では、大勢の観客が見守る中、高砂部屋の力士たちが朝稽古を行います。

稽古後の楽しみは、部屋自慢のちゃんこ。ちゃんこ長が腕を振るう、野菜たっぷりの“鶏塩ちゃんこ”が力士たちの体を支えます。さらに、高砂親方が現役時代から愛してやまない名店「ゑびすや」のチャーシュー麺を前に、思わずこぼれる笑顔も見どころです。

第2回では、年に一度の恒例行事である茨城・大宝八幡宮での合宿の様子をさらに深掘り。夜には、現役時代から親方を支え続ける後援会の方々との温かな食事会が開かれ、笑顔あふれる交流のひとときが広がります。

また、高砂一門の総帥として担う責任と弟子たちへの深い思いにも迫ります。さらに、4人の関取が語る親方への思い、その知られざる絆にも注目です。

CS放送日テレジータスでは、新番組「親方、何食べるんですか？」の第1回を6月20日(土)12：00から、第2回を6月26日(金)19：30から放送いたします。ぜひ、ご覧ください。

＜放送日程＞

親方、何食べるんですか？

6月20日(土) 12：00～12：30 ＃1 初回放送

6月26日(金) 19：30～20：00 ＃2 初回放送 ほか再放送あり

※ 放送時間/放送内容変更の可能性あり

◆「親方、何食べるんですか？」番組ページ

https://www.gtasu.com/others/oyakatananitaberu/

（日テレジータス 公式WEBサイト）

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◆視聴方法

スカパー！(CS257)、スカパー！プレミアムサービス(Ch.608)、Ｊ：ＣＯＭほか、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかり などでご覧いただけます。

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TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）

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