学園アイドルマスター×HANA・BIYORIの事後通販スタート！
HANA・BIYORIにて開催しておりました学園アイドルマスター×HANA・BIYORIの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4711
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年6月10日(水)18:00～6月29日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年8月下旬～9月中旬以降順次発送
【製品情報】
インスタントフォト風ブロマイド
(ランダム) floral dress ver. A
価格：440円（税込）
種類数：全12種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
インスタントフォト風ブロマイド
(ランダム) floral dress ver. B
価格：440円（税込）
種類数：全14種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
カンバッジ(ランダム)
floral dress ver.
価格：550円（税込）
セット：7,150円（税込）
種類数：全13種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルキーホルダー
floral dress ver.
価格：各990円（税込）
種類数：全13種
アクリルスタンド floral dress ver.
価格：各1,320円（税込）
種類数：全13種
アクリルフィギュア
floral dress ver.
価格：各1,760円（税込）
種類数：全13種
ミニアクリルアート
floral dress ver.
価格：2,640円（税込）
種類数：全1種
アクリルジオラマ floral dress ver.
価格：各3,300円（税込）
種類数：全3種
クリアポーチ floral dress ver.
価格：各1,980円（税込）
種類数：全13種
クリアファイルセット
floral dress ver.
価格：2,200円（税込）
種類数：全4種
＜新商品＞
特大タペストリー
floral dress ver.
価格：各8,800円（税込）
種類数：全13種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4711
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年6月10日(水)18:00～6月29日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年8月下旬～9月中旬以降順次発送
【権利表記】
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売