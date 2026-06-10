坂本冬美、デビュー40周年ベスト盤「坂本冬美40thベスト ～轍(わだち)～」　6月10日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、坂本冬美のベストアルバム「坂本冬美40thベスト ～轍(わだち)～」を6月10日（水）に発売します。

デビュー40周年を迎える演歌歌手・坂本冬美。彼女の才能を見出し、スターへと育て上げた昭和歌謡を代表する作曲家の一人であり、恩師でもある猪俣公章氏の命日にあたる6月10日（水）にデビュー40周年記念ベストアルバムを発売します。

今作は「演歌の魂とポップスの感性」の二つが共鳴したものとなっており、Disc1が演歌Side、Disc2がPOPS Sideで構成された2枚組です。

【Disc1：演歌Side】には、デビューから瞬く間にトップアーティストへと駆け上がる原動力となった「あばれ太鼓」、門出を祝う代表的な1曲になった「祝い酒」、演歌の表現を芸術の域まで高めた「夜桜お七」から、一途な想いが心に深く染みる今の時代の男性像を歌った「俺でいいのか」まで全16曲を収録しています。楽曲から、日本独自の様式美を大切に守り抜く「凛とした気高さ」や、40年という歳月を経てさらに深みを増し、聴く者の胸を熱く焦がす演歌の王道を十分に味わえる内容です。

【Disc2：POPS Side】では、ジャンルの境界線を軽やかに飛び越えたボーカリストとしての新境地を展開。カバー曲の概念を塗り替えた「また君に恋してる」、桑田佳祐氏との化学反応で新機軸を打ち出した「ブッダのように私は死んだ」、「螢の提灯」や「片想いでいい」など、ポップステイストでジャンルの壁を軽々と越えてきた“アーティスト・坂本冬美”の変遷を辿る全16曲を収録しています。Disc1とは打って変わり、物語の主人公に寄り添うような「多彩な色彩」を放つ歌声で、坂本冬美にしか到達し得ない音楽世界が展開された内容です。

坂本冬美は、40周年記念リサイタルを9月14日（月）に大阪、11月4日（水）に東京にて開催します。「今日から明日へ」というタイトルには、これまで支えてくれた人々への感謝と、さらなる高みへと向かう決意を表しており、40年の軌跡を総括するだけでなく、まだ見ぬ未来への挑戦を詰め込んだ完全特別仕様のステージになる予定です。

坂本冬美 - 夜桜お七

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=f3cmggPaQMw ]

坂本冬美 - また君に恋してる

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=bVYu3f4qfsU ]

坂本冬美「浪花魂」Short Ver.

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=iQHyZxUm4Qk ]

坂本冬美「坂本冬美４０th ベスト ～轍(わだち)～」

通常盤 : UPCY-8127/8 \3,500 (税込)

坂本冬美「坂本冬美４０th ベスト ～轍(わだち)～ グッズ付き限定盤」

限定盤 : UPCY-90262 \4,000 (税込)

2026年6月10日（水）発売

【Disc1：演歌Side】

1. あばれ太鼓

2. 祝い酒

3. 能登はいらんかいね

4. 火の国の女

5. 夜桜お七

6. 大志 （こころざし）

7. 風に立つ

8. 凛として

9. ふたりの大漁節

10. 羅生門

11. 桜の如く

12. 男の火祭り

13. 北の海峡

14. 俺でいいのか

15. 酔中花

16. 浪花魂

【Disc2：POPS Side】

1. 螢の提灯

2. 日々是好日

3. うりずんの頃

4. Oh, My Love～ラジオから愛のうた～

5. 秋まつり、お月さま

6. アジアの海賊

7. また君に恋してる

8. ずっとあなたが好きでした

9. おかえりがおまもり

10. 星に祈りを

11. 人時 （ひととき）

12. こころが

13. 花はただ咲く

14. 片想いでいい

15. ブッダのように私は死んだ

16. ほろ酔い満月

【大阪公演】

40周年記念リサイタル 坂本冬美SPECIAL in大阪 ～今日から明日へ～

・ 会場：フェスティバルホール

・ 開催日：2026年9月14日（月）

・ 時間：14:00開場 / 15:00開演

・一般発売：2026年6月24日(水)予定

・ お問い合わせ：グリークス 06-6966-6555（平日10～16時）

【東京公演】

40周年記念リサイタル 坂本冬美SPECIAL in東京 ～今日から明日へ～

・ 会場：東京国際フォーラム ホールＡ

・ 開催日：2026年11月4日（水）

・ 時間：14:15開場 / 15:00開演

・一般発売：2026年7月12日(日)予定

・ お問い合わせ：アイエス 03-3355-3553（平日10～17時）

【コンサート情報】

坂本冬美４０周年記念コンサート

［会場］ホクト文化ホール 大ホール（長野） ［日時］2026年5月22日 １3：0０ 開演

［料金］S席 7,700円 【お問い合わせ】 ［グッドラック・プロモーション株式会社 TEL : 0570-030-707(平日10:00～16:00)］

［会場］上越文化会館 大ホール（新潟） ［日時］2026年5月23日 １4：0０ 開演

［料金］S席 7,700円 【お問い合わせ】 ［グッドラック・プロモーション株式会社 TEL : 0570-030-707(平日10:00～16:00)］

［会場］愛知県芸術劇場 大ホール（愛知） ［日時］2026年5月25日 １4：30 開演

［料金］S席 7,700円 【お問い合わせ】 ［鵜飼興業 TEL : 052-221-1166］

［会場］和歌山県民文化会館 大ホール（和歌山） ［日時］2026年5月29日 １4：30 開演

［料金］S席 7,700円 【お問い合わせ】 ［タニガワ企画 TEL : 073-436-4468 (平日10:00～17:00)］

［会場］岡山芸術創造劇場ハレノワ 大劇場（岡山） ［日時］2026年5月30日 １4：00 開演

［料金］S席 7,700円 【お問い合わせ】 ［グッドラック・プロモーション株式会社 TEL : 0570-030-707(平日10:00～16:00)］

［会場］ウェスタ川越（埼玉） ［日時］2026年6月19日 １4：30 開演

［料金］S席 7,500円 【お問い合わせ】 ［ベルワールドミュージック TEL : 03-3222-7982 (平日10:00～17:00)］

［会場］水戸市民会館 グロービスホール（茨城） ［日時］2026年6月24日 １4：30 開演

［料金］S席 7,500円 【お問い合わせ】 ［ベルワールドミュージック TEL : 03-3222-7982 (平日10:00～17:00)］

［会場］宗像ユリックス イベントホール（福岡） ［日時］2026年7月8日 １4：30 開演

［料金］S席 7,700円 【お問い合わせ】 ［鈴木企画 TEL : 092-406-5960］

［会場］熊本城ホール メインホール（熊本） ［日時］2026年7月9日 １4：30 開演

［料金］S席 7,700円 【お問い合わせ】 ［鈴木企画 TEL : 092-406-5960］

［会場］三重県文化会館 大ホール（三重） ［日時］2026年8月22日 １4：30 開演

［料金］S席 7,700円 【お問い合わせ】 ［鵜飼興業 TEL：052-221-1166］

［会場］金沢歌劇座 （石川） ［日時］2026年９月５日 １4：30 開演

［料金］S席 7,700円 【お問い合わせ】 ［鵜飼興業 TEL：052-221-1166］

［会場］東京エレクトロンホール宮城 （宮城） ［日時］2026年９月１９日 １５：００ 開演

［料金］S席 7,700円 【お問い合わせ】 ［チケットパートナーズ TEL：022-222-2033 (平日10:00～1６:00)］

【関連リンク先】

坂本冬美オフィシャルサイト https://fuyumi-fc.com/

坂本冬美の４０周年記念サイト https://sp.universal-music.co.jp/sakamoto-fuyumi/40th/

ユニバーサルミュージックアーティストページ https://www.universal-music.co.jp/sakamoto-fuyumi/

坂本冬美YouTube https://www.youtube.com/user/SakamotoFuyumi