おしごと直結！「経理実務実践プログラム」受講者募集開始について

山梨県

山梨県(知事 長崎 幸太郎)では、非正規雇用者や求職者の経済的安定と、県内企業における経理人材の確保を図るため、「学ぶ・経験する・働く」の3 ステップで就労まで一体的に支援する「経理実務実践プログラム」を実施します。

ぜひ対象となる多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

■プログラム概要 ※詳細は別添チラシのとおり

本プログラムは、出産・子育て後の再就職や、非正規雇用からのキャリアアップ、安定した収入の確保を目指す方を対象に、簿記などの基礎知識の習得に加え、実際の企業・会計事務所での実務研修（OJT）を経て、正規雇用へとつなげる実践型の講座です。

【経理実務実践プログラムのここがスゴイ！】

「常に繋がる・いつも見守る、ひとりじゃない環境があなたをバックアップ」

事務局・メンターと２４時間つながるグループチャットをご利用いただけます。

オンライン学習でありながら、「孤独」「モチベーション低下」をフォロー、さらにはいつでも疑問・質問にプロが答える体制を構築します。

また、対面交流会を実施するなど、受験生の皆さんがより深く繋がれる場の提供も。

（１）学ぶ（７月～９月）

（２）経験する（１０月～１２月）

（３）働く（講座終了後）

- オンライン講座により、簿記など経理の基礎知識を習得- 専門講座や資格取得支援により、実務に必要なスキルを体系的に学習- 県内の中小企業や会計事務所において、実際の業務を通じた実務研修（OJT）を実施- 現場での業務経験を積み、即戦力として働く力を養成- キャリアコンサルタントによる就職支援を実施- 実務経験と評価を踏まえ、正社員としての就職へつなげる

■受講募集概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78927/table/484_1_b60657638cfc16a557e23064eca3e411.jpg?v=202606100651 ]

【お問い合わせ先】

やまなしキャリアアップ・ユニバーシティ 経理実務実践プログラム事務局

（主催：山梨県職業能力開発協会）

TEL：03-3237-8008

E-mail：yamanashi_cuu@oag-c.com