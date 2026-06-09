奥手男子｜75.00％の女性が「恋愛対象になる」と回答、魅力1位は「一途さ」、一方でNG行動は「自虐」が最多（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、成人女性100人を対象に、「奥手男子」に関するアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では、

● 奥手男子が恋愛対象になるか

● 魅力に感じるポイント

● 避けてほしい振る舞い

について、回答結果を集計しています。

本リリースでは、奥手男子に対する女性の評価と、好印象・不評を分ける要素を明らかにします。

調査結果の詳細データおよび図表素材は、下記ページにて公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/characteristic/shy-man-dating/

1. 奥手男子は「恋愛対象になる」が75.00％、多数派に

成人女性100人に「恋愛に消極的な奥手男子は恋愛対象になるか」を尋ねたところ、「なる」75人（75.00％）が多数を占めました。

一方、「ならない」は25人（25.00％）にとどまっています。

この結果から、奥手であること自体は恋愛におけるマイナス要因ではなく、受け入れられている傾向が明らかになりました。

【内訳（人数／割合）】

● なる：75人（75.00％）

● ならない：25人（25.00％）

2. 魅力1位は「一途さ」、誠実さへの期待が評価

「恋愛対象になる」と回答した女性75人に魅力を尋ねたところ、「一途に思ってくれそう」が38人で最多となりました。

次いで「安心できる」20人、「ピュアな反応が可愛い」9人と続いています。

軽率なアプローチをしない姿勢や慎重さが、「誠実に向き合ってくれそう」という評価につながっていることがうかがえます。

【内訳（人数）】

● 一途に思ってくれそう：38人

● 安心できる：20人

● ピュアな反応が可愛い：9人

● 浮気の心配がない：8人

3. NG行動は「自虐」が最多、過度なネガティブは逆効果

奥手男子に対して「避けてほしい振る舞い」を尋ねたところ、「卑屈な発言や自虐の連発」59人が最多となりました。

次いで「照れ隠しで冷たい対応」16人、「リードする気がない」15人と続いています。

奥手であること自体は許容される一方で、過度なネガティブ発言や消極的すぎる態度は評価を下げる要因となることが分かります。

【内訳（人数）】

● 卑屈な発言や自虐の連発：59人

● 照れ隠しで冷たい対応：16人

● リードする気がない：15人

● アプローチを冗談で流す：10人

調査結果まとめ

本調査から、以下の傾向が明らかになりました。

● 奥手男子は75.00％が恋愛対象と回答

● 魅力の中心は「一途さ」「安心感」

● 一方で「自虐」など過度なネガティブはNG

● 評価は性格よりも“振る舞い”で大きく左右される

奥手であることは弱点ではなく、「誠実さ」として評価される要素である一方、自己否定的な言動がその魅力を損なう可能性があることが確認されました。

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/characteristic/shy-man-dating/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：成人女性100名

アンケート母数：女性100名

実施日：2026年4月6日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/characteristic/shy-man-dating/

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/