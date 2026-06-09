猛暑で注目のパナマハット、実はパナマ発祥ではなかった　エクアドル大使が語る『トキージャハット』の真実

株式会社ソキュアス

高級紳士帽専門店「時谷堂百貨」（運営：株式会社ソキュアス）は、駐日エクアドル大使館の協力のもと、一般に「パナマハット」として知られる帽子の本当のルーツを紹介する特別動画を公開しました。

全国的な猛暑が続く中、日差し対策として注目を集めるパナマハット。

しかし、その発祥については意外と知られていません。

本動画では、駐日エクアドル大使にご出演いただき、「トキージャハット」の歴史や文化的背景、その魅力について解説いただいています。

日本人の多くが知らない「パナマハット」の真実

実はパナマハットはパナマ発祥ではなく、エクアドルで生まれた帽子です。現地では「トキージャハット」と呼ばれています。

トキージャハットは、エクアドル原産の「トキヤ草」の繊維を細く裂き、職人が一本一本手作業で編み上げる伝統的な帽子です。

軽量で通気性に優れ、赤道直下の強い日差しの中でも快適に着用できることから、古くから現地で親しまれてきました。

その伝統技術は2012年にユネスコ無形文化遺産にも登録されており、エクアドルを代表する文化のひとつとなっています。

なぜパナマハットと呼ばれるのか

20世紀初頭、エクアドルから輸出された帽子がパナマ経由で世界へ広まり、さらにルーズベルト大統領がパナマ運河視察時に着用した写真が報道されたことで、「パナマハット」の名称が定着したとされています。

代表者コメント

パナマハットという名前は広く知られていますが、その背景にあるエクアドルの文化や職人技については、まだ十分に知られていません。今回、エクアドル大使に直接お話を伺うことで、私自身もあらためてその奥深さを学ぶことができました。この動画が、帽子を通じて世界の文化に興味を持つきっかけになれば嬉しく思います。

株式会社ソキュアス 代表取締役 川近充

動画概要

タイトル：【大使が解説】パナマハットじゃない!? 実はエクアドル発祥「トキージャハット」の真実

URL：https://youtu.be/tte_MScdhzU

チャンネル：時谷堂百貨 帽子倶楽部 https://www.youtube.com/@tokiyado-hat

時谷堂百貨概要

【大使が解説】パナマハットじゃない!? 実はエクアドル発祥「トキージャハット」の真実

時谷堂百貨は、国内外の高級紳士帽を専門に取り扱う帽子専門店です。

「帽子の似合わない男はいない」をコンセプトに、世界各国のブランドから厳選したハット、ハンチング、キャップなど4,000種類以上を取り扱っています。

東京都立川市の店舗では、豊富な在庫を実際に試着しながら選ぶことができるほか、オンラインストアでは全国のお客様へ帽子の楽しさをお届けしています。

また、帽子の販売だけでなく、帽子文化や職人技術、その背景にある歴史や物語を伝える活動にも力を入れており、YouTubeチャンネル「時谷堂百貨 帽子倶楽部」では、帽子の選び方やコーディネート、ブランドヒストリー、世界の帽子文化などを発信しています。

時谷堂百貨の店名「時谷堂（ときやどう）」は、パナマハットの原料となるエクアドル原産の植物「トキージャ」に由来しています。エクアドルの帽子文化との出会いが、現在の事業の原点となっています。

◆ ネット通販「時谷堂百貨」

https://www.tokiyado.com/

◆ 店舗

所在地：〒190-0011 東京都立川市高松町1-100立飛リアルエステート25号棟 5階

アクセス：

・JR中央線 立川駅北口から、多摩都市モノレール 立川北駅に乗り換え、ひと駅目「高松駅」下車。「高松町一丁目方面」出口より徒歩約1分

・JR立川駅より 徒歩15分

営業時間：10:00～17:00（月～土曜日）

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