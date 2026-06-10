海外初出店！北九州のソウルフード「資さんうどん」が台湾に海外1号店を6/18（木）グランドオープン！美味しいお食事と笑顔で、台湾の皆様に幸せをお届けします。

株式会社資さん※台湾1号店のイメージ

「資さんうどん」が海外1号店を台湾にオープン！

この度、「資さんうどん」はブランド初となる海外進出、そして台湾1号店目を6月18日（木）グランドオープンすることを決定いたしました。

私たちは、「北九州の資さん」から「日本の資さん」を目指し、少しずつですが、着々と出店地域を広げながら、日々、おいしいお食事と温かいサービスを出店地域の皆様にお届けしております。

そして創業50周年を迎える本年、ついに海を越え、海外のお客様にも「資さん」の味をお届けできる運びとなりました。日本で培ってきた「資さん」ならではのこだわりと、おもてなしの心をそのままに、台湾の皆さまにも愛される店舗づくりを目指してまいります。

なお、今回の台湾進出にあたっては、現地で長年愛されている「すかいらーくグループ」の台湾法人（台湾雲雀餐飲股份有限公司）が運営を担います。現在、すかいらーくグループは台湾国内において「しゃぶ葉（39店舗）」や「Cafe Grazie（27店舗）」をはじめ、多様なニーズに応える7ブランド・計91店舗を展開する強固な事業基盤を有しています。「資さん」を通して一人でも多くのお客様に幸せをお届けできるよう、同グループが現地で培ってきた豊富なノウハウや基盤を最大限に活用。地域の皆さまに深く愛されるお店作りを進めてまいります。

■ 「資さんうどん」台湾1号店の特徴

～こだわりの出汁～

「資さんうどん」の「出汁」は、鯖や昆布、椎茸などの厳選素材から丁寧に取った、うまみの強いパンチのある、癖になる味わい特徴です。台湾店舗でもこのこだわりをベースにしつつ、台湾のお客さまの好みに合わせて味の微調整を行っています。毎日店内で出汁を仕上げることで、出来立てのおいしさをお楽しみいただきます。

店内にはセルフ薬味コーナーが設置されており、まずはそのままの出汁を味わった後、お好みの薬味を加えて味の変化を楽しむことができます。

～豊富なメニュー～

メニューは、「資さんうどん」の不動の看板商品である「肉ごぼ天うどん」をはじめ、丼もの、カレー、おでん、そして名物の「ぼた餅」といった日本でおなじみの人気商品をラインナップ。

さらに、「台湾限定メニュー」も特別にご用意いたしました。お子様からお年寄りの方まで、どなたでもお気に入りの商品が見つかる、豊富なメニュー展開で皆さまをお迎えいたします。

セットメニューも豊富にラインナップ台湾オリジナルメニューも展開

～温かいサービス～

店内は明るく、ゆったりとくつろいでいただける空間となっており、おひとり様からご家族連れまで、さまざまな用途でご利用いただけます。入り口でのお席のご案内や、お料理の提供など「資さんらしさ」を感じていただける温かい接客でほっと安らげるサービスをご提供します。

店舗イメージ店舗イメージ

【店舗概要】

店舗名 ： 資さん烏龍麺

場所 ： 臺北士林忠誠路二段55號大葉高島屋B1樓

※台北・天母の百貨店内

営業時間 ： 日曜日から木曜日までは、11:00～21:30

金曜日と土曜日は、11:00～22:00

席数：82席

資さんの使命

肉ごぼ天うどん

――幸せを一杯に。

資さんは、いつの時代も、どんな場所でも「最高の一杯」をお届けし、一杯を通じて幸せを分かち合います。

そのために、資さんの伝統をさらに進化させ、常に本物の美味しさへの挑戦を続けます。

そして、すべての地域に元気とぬくもりをお届けし、「この街に資さんがあってよかった！」と思っていただけるようなお店を目指してまいります。

資さんが掲げている３つの約束

・味と品質にこだわり、すべてのお客さまに満足いただける一杯をお届けします

・気持ちのよい接客と心地よい雰囲気で、いつでもホッと安らげるお店をつくります

・互いに尊敬し合い、相手を思いやることで、安心して働ける職場をつくります

◆資さんうどん

1976年に創業し、北九州市を中心に九州全７県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県、京都府の1都2府16県で100店以上舗展開している北九州発祥のうどんチェーン店。うどんや丼などの豊富なメニューで、お子さまからご年配の方まで幅広いお客さまに「北九州のソウルフード」としてご愛顧いただいております。

創業以来、私たちが守り続けているのは、毎日店舗で何度も出汁を取るという「手作り」のこだわりです。手間を惜しまず人の手で取った出汁には、「おいしさ」はもちろんですが、「お客さまにおいしいお食事を届けたい」という作り手の想いが詰まっています。

そんな自慢の「出汁」で味わう、人気NO.1の「肉ごぼ天うどん」や北九州名物の「かしわうどん」をはじめ、「海老天うどん」「もつ鍋うどん」「焼きうどん」「季節限定のうどん」など、様々なうどんメニューを提供しており、とろろ昆布・天かす入れ放題等も、資さんうどんの魅力のひとつとなっています。

うどん以外にも、「そば」「丼」「カレー」「おでん」「かしわおにぎり」など、全150種類以上のメニューをご用意していることに加え、年間680万個を売り上げる「ぼた餅」も、資さんうどんの名物として多くのお客さまに親しまれています。

また、営業時間の長さも多くのお客様に喜ばれているポイントの一つです。ほとんどの店舗が深夜まで営業しており、24時間営業の店舗も数多くございます。どの時間帯でも気軽にご来店いただきたいという想いから、深夜料金は一切設定しておりません。お好きな時間に、お好きなメニューを、いつもの価格でお楽しみください。

店内は、テーブル席、カウンター席、ボックス席と様々な種類の座席を用意しており、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。ご家族連れから、ご友人同士、お一人のお客さままで、皆さまのご用途に合わせて、便利にご利用ください。

SDGsの取り組み

「資さんうどん」では、2021年3月に「資さんSDGs」宣言！を行い「"幸せ"な世界を創る」を目標として掲げ、一人ひとりが目標達成に向けて意識して行動し、より良い社会の実現に向け活動しています。ダイバーシティ&インクルージョンを重視した職場体制の構築や、サーキュラーエコノミー実現に向けた産学官が連携する事業への協力、実質CO2ゼロの自然エネルギーの利用等、活動内容は多岐に渡りますが、中でも「地域の宝」である、お子さまに向けた取り組みについては注力しています。「資さんこども基金」の設立や、「資さんの食育教室」の実施、「児童養護施設」や「こども食堂」へのキッチンカーでのご訪問・お食事のご提供等、精力的に活動を行っています。お子さまに向けた取り組みについて、現在は、福岡地区を中心に活動していますが、今後は「資さんうどん」出店地域への活動拡大も視野にいれて取り組んでいます。

※最新の取り組みは以下よりご覧いただけます※

【NOTE】https://note.com/sukesanudon1976/

食育活動の様子「資さんうどん」のキッチンカー企業情報

会社名 ： 株式会社資さん

http://www.sukesanudon.com

住所 ： 〒800-0225

福岡県北九州市小倉南区上葛原2‐18‐50

代表取締役 社長：崎田 晴義

事業内容 ： 飲食業（うどん店108展開）

連絡先 ： 093-932-4757

公式アカウント

【X（旧Twitter）】https://x.com/sukesan1976

【Instagram】https://www.instagram.com/sukesan1976/

【Facebook】https://facebook.com/sukesanudon/

【資さん公式ストア】https://sukesanstore.com/



※本リリースは2026年6月9時点の情報です。