6月開始の「d払い」学園祭×周辺エリアキャンペーン
株式会社NTTドコモ
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/203_1_b16869f6d1d914274f5cf268c759877b.jpg?v=202606100651 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/203_2_2848c8e0435dedeae093a47f4fe5ccb5.jpg?v=202606100651 ]
https://prtimes.jp/a/?f=d141840-203-2ae3a12345f945f706865cf63f04f664.pdf
株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、学園祭×周辺エリアにおいておトクな「d払い(R)」キャンペーンを開催いたします。詳細は、下表のとおりです。
＊キャンペーンには諸条件や注意事項がございます。詳細はキャンペーンサイトよりご確認ください。キャンペーンサイトは、キャンペーン開始日よりご確認いただけます。
＜d払いキャンペーン＞
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/203_1_b16869f6d1d914274f5cf268c759877b.jpg?v=202606100651 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/203_2_2848c8e0435dedeae093a47f4fe5ccb5.jpg?v=202606100651 ]
ドコモは、「d払い」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。
＊キャンペーンには諸条件や注意事項がございます。詳細はキャンペーンサイトよりご確認ください。キャンペーンサイトは、キャンペーン開始日よりご確認いただけます。
＊「d払い」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
https://prtimes.jp/a/?f=d141840-203-2ae3a12345f945f706865cf63f04f664.pdf