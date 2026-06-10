この夏は、旅も遊びも加速する。高速バス「福岡⇔長門・萩」夏の特別割引キャンペーンを実施します！

西日本鉄道株式会社

西日本鉄道株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長執行役員：林田浩一、以下、「西日本鉄道」）と防長交通株式会社（本社：山口県周南市、代表取締役社長：東田成民、以下、「防長交通」）は、高速バス「福岡～長門・萩線(萩・長門おとずれ号)」の萩市延伸1周年を記念し、2026年7月13日（月）から8月31日（月）までの期間限定で、『この夏は、旅も遊びも加速する。 高速バス「福岡⇔長門・萩」 夏の特別割引キャンペーン』を実施いたします。当路線は2025年７月1日（火）より福岡市から山口県長門市までの運行を萩市まで延伸し、西日本鉄道と防長交通の共同運行により、観光や帰省などさまざまなシーンでご利用いただいてまいりました。来月迎える運行開始から1周年を機に、より多くの方にご利用いただけるよう、本キャンペーンをご用意いたしました。

期間中、福岡から長門市・萩市へお越しのお客さまに向け、人気観光スポットをお得に巡れるクーポン券セットをはじめ、乗車特典もご用意しています。本キャンペーンが高速バスでお出かけを検討中のお客さまや、「萩・長門おとずれ号」をご利用いただいたことのないお客さまに、ご利用いただけるきっかけとなればと考えております。

◆「高速バス『福岡⇔長門・萩線』夏の特別キャンペーン」の概要

＜キャンペーン期間＞ 2026年7月13日（月）～2026年8月31日(月)まで全日

＜販 売 価 格＞

※小児運賃および大人障がい者割引運賃は大人片道運賃の半額です。

※小児障がい者割引運賃は小児運賃の半額（10円単位切り上げ）です。

※期間中、大人片道運賃は金土日祝・繁忙期含め全日共通のキャンペーン運賃です。

※福岡～長門・萩線は予約制路線です。予約は乗車日の1か月前から可能です。

※長門～萩間の運賃の変更はございません。非予約区間ですので、空席の場合のみご乗車いただけます。

＜予 約 方 法＞

WEB予約：

・ハイウェイドットコム WEBサイト

（URL：https://www.highwaybus.com/gp/index）

・発車オーライネット

（URL：https://secure.j-bus.co.jp/hon）

お電話での予約（営業時間）：

・九州高速バス予約センター TEL：092-734-2727 （8:00～19:00）

・防長高速バス予約センター TEL：0834-32-7733 （9:00～13:00、14：00～18：00）

販売窓口（営業時間）：

・博多バスターミナル（7:00～21:00）

・西鉄天神高速バスターミナル（月～木5:15～22:15、金・土日祝5:15～22:50）

※防長高速バス予約センター・発車オーライネットで予約された方の発券、変更等はできません。

・萩バスセンター案内所 （9:00～13:00、14:00～16:30）

※九州高速バス予約センター・ハイウェイバスドットコムで予約された方の発券、変更等はできません。

<乗 車 特 典＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17692/table/949_1_8bd3743e7b0f3173b21c59605533891e.jpg?v=202606100751 ]

※1高速バス車内で配布する高速バス乗車証明をご提示の方に限り、現地にて特典を受けることができます。

※2萩トラベルパスは、萩バスセンターもしくは萩・明倫センターバス停横の萩観光案内所での受け取りとなります。

（参考）萩・長門おとずれ号について

＜車 両＞

＜予 約＞ 座席指定制（要予約）

＜運 行 本 数＞

博多バスターミナル発 2便 萩・明倫センター発 2便 計4便 （2往復）

＜所 要 時 間＞

西鉄天神高速バスターミナル～長門湯本温泉 間 約2時間45分

西鉄天神高速バスターミナル～萩バスセンター 間 約3時間30分

＜運 行 時 刻＞

＜運 行 会 社＞ 西日本鉄道(株)、防長交通(株)

＜備 考＞

・定員27名

・3列シート、トイレあり

・スマートフォン充電（コンセントまたはUSBポート）およびWi-Fi利用可