【ムーミン アラビア】「ムーミン谷の四季」シリーズを締めくくる秋の情景を描いた限定コレクション「ムーミンズデイ 2026」が登場

フィスカース ジャパン株式会社

フィスカース ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区）が展開するフィンランドのライフスタイルブランド「ムーミン アラビア」は、ムーミンの生みの親、トーベ・ヤンソンの誕生日である8月9日の“ムーミンの日”を記念した限定コレクション「Moomin’s Day 2026（ムーミンズデイ 2026）」を、2026年8月8日（土）より数量限定で発売いたします。

なお、今年はより多くの方にお楽しみいただけるよう、“ムーミンの日”の前日である8月8日（土）より販売を開始し、店舗では8月16日（日）まで、ムーミン アラビア 公式オンラインストアでは9月30日（水）まで販売いたします。

ムーミン アラビア初となる本格的な“秋”をテーマにした本コレクションは、“ムーミンマグのイラストレーター”として30年以上にわたり活躍した、トーベ・スロッテによる最後のムーミンマグデザインです。2018年から続く“ムーミン谷の四季”シリーズを締めくくる作品として、秋色に染まるムーミン谷の情景をあたたかな色彩で描いています。

■トーベ・スロッテが描く、最後の“ムーミン谷の四季”

2018年に“夏”をテーマにスタートした「ムーミンズデイ」シリーズは、2021年に“冬”、2024年に“春”を描き、今回の“秋”で「ムーミン谷の四季」が完成します。

本シリーズを手がけたのは、“ムーミンマグのイラストレーター”として長年ムーミン アラビアのデザインを支えてきたトーベ・スロッテ。2022年に引退するまでに113種類ものムーミンマグをデザインし、世界中のムーミンファンに愛される数々の作品を生み出してきました。

シリーズ第1作となる“夏”のマグでは、ムーミンとムーミンママが岩の上で寄り添いながら夕日を眺める姿を描写。続く“冬”と“春”では、冬の旅に出ていたスナフキンがムーミン谷へ戻ってくるのを待ち望む様子が描かれています。

また、各シーズンのイラストには、前作とつながる遊び心が散りばめられているのも特徴です。夏のマグで岩に並んで座っていたムーミンとムーミンママは、冬のマグでは橋のてすりに場所を変え、同じように寄り添う姿で登場しています。また、冬のマグで自然を抱きしめるように立っていたスナフキンは、春のマグにも描かれています。そして今回の秋のマグでは、春のマグにも登場したムーミンとスノークのおじょうさんが、小川で遊ぶ姿で再び描かれています。

■冬の気配を感じるムーミン谷の秋景色を描いた「ムーミンズデイ 2026」

「ムーミンズデイ 2026」では、強い風が吹き抜ける秋のムーミン谷の情景を描いています。低く差し込む北欧の太陽や、秋色に染まった自然を、黄色やピンク、オレンジ、琥珀色などのあたたかな色彩で表現しました。

イラストは、トーベ・ヤンソンによる1955年のコミック『やっかいな冬』をもとにデザイン。物語では、冬眠の季節にもかかわらず眠くならないムーミンパパが、家族を起こして冬の世界へ冒険に出かけます。

マグには、落ち葉が地面を覆い始める前に、寝床となる干し草や、お腹を満たすための松葉を集めるなど、毎年恒例の冬眠に向けた準備を進めるムーミンたちの姿を描いています。

冬の訪れを前にした、ムーミン谷の穏やかであたたかな時間を感じられるデザインは、日常のティータイムや食卓にやさしい秋の彩りを添えます。また、「マグ 0.3L」と「ミニマグ 4個セット」は、「ムーミンズデイ 2026」のアートワークをあしらった特別仕様のパッケージで展開します。

■トーベ・スロッテ コメント

今回のマグの秋らしいカラーを選ぶ際、過去、秋に自分で撮影した写真を参考にしました。秋ならではの色彩や雰囲気を表現できたことを嬉しく思っています。

また、このマグのデザインは特に楽しいものでした。これまでムーミン アラビアでは秋をモチーフにしたマグや秋らしい色彩のデザインがほとんどなかったため、新鮮な気持ちで取り組むことができました。

このマグは、コーヒーよりも温かい紅茶やホットチョコレートが似合うかもしれません。

■「ムーミン谷の四季」を集めたミニマグセットと、ミニプレートが登場！

これまでの「ムーミンズデイ」シリーズで登場した四季デザインを、一度に楽しめる特別なコレクションとして、「ミニマグ 4個セット」が登場します。

春夏秋冬すべてのデザインをギフトボックスに収めた特別仕様で、コレクションとしてはもちろん、インテリアやテーブルコーディネートにもぴったりです。また、各マグと同じイラストをあしらった「ミニプレート」もラインアップ。

ムーミンたちが大切にする“小さな幸せ”を感じられる、コレクター必見のアイテムです。

■「ムーミンズデイ 2026」 プレゼントキャンペーン

トーベ・スロッテの最後のデザインコレクションを記念し、「ムーミンズデイ 2026 マグ 0.3L」をお買い上げの方に、「ムーミンズデイ オリジナルポーチ」を数量限定でプレゼントいたします。

＜実施店舗＞

ムーミン アラビア 公式オンラインストア、イッタラ｜アラビア 大丸東京店、イッタラ ストア

＜期間＞

イッタラ｜アラビア 大丸東京店、イッタラストア：2026年8月8日（土）～ 8月16日（日）

ムーミン アラビア 公式オンラインストア： 2026年8月8日（土）～ 9月30日（水）

※「ムーミンズデイ オリジナルポーチ」は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※配布状況は、店舗により異なる場合がございます。

※本キャンペーンは、他のキャンペーンおよびご優待との併用はできません。

※キャンペーン内容は、予告なく変更または終了となる場合がございます。

■ムーミンズデイ2026｜商品概要

マグ 0.3L

本体価格 5,500円（税込6,050円）

ミニマグ 4個セット

本体価格 6,000円（税込6,600円）

ミニプレート

本体価格 1,500円（税込1,650円）

ミニプレート（ムーミンズデイ 2018）

本体価格 1,500円（税込1,650円

ミニプレート（ムーミンズデイ 2021）

本体価格 1,500円（税込1,650円）

ミニプレート（ムーミンズデイ 2024）

本体価格 1,500円（税込1,650円）

(C) Moomin Characters TM

ムーミン アラビアはフィスカースグループの登録商標です。ムーミンはMoomin Characters Oy Ltd.の登録商標です。

■販売チャネル

■販売期間

- ムーミン アラビア 公式オンラインストア- イッタラ｜アラビア 大丸東京店- イッタラ ストア- ムーミンショップ- ムーミンバレーパーク- MOOMIN SHOP ONLINE- その他小売店

「ムーミンズデイ 2026」コレクションは、数量限定および期間限定での販売となります。

■お客様お問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137152/table/31_1_23e52dac0810eabb3643de4c49da1be4.jpg?v=202606100751 ]

ムーミン アラビア 公式オンラインストア： https://www.moominarabia.jp/contact

■ムーミン アラビアについて

アラビアはフィンランド、ヘルシンキ郊外の「アラビア」地区で 1873 年に創業以来、約 150 年にわたり、フィンランドの日常生活の中で愛されてきたライフスタイルブランド。ムーミンとのコラボレーションであるムーミン アラビアは 1950 年代から続いているシリーズです。1990 年代初めからはデザイナー、トーベ・スロッテがトーベ・ヤンソンの原画をもとに描きあげたイラストをコラージュしてデザインしています。 ムーミンたちは、仲間と一緒に過ごすこと、いいことがあったらお祝いすること、自分のための時間をもつことの大切さを教えてくれます。ムーミン アラビアのアイテムがあれば、忙しい日常から抜け出して、ムーミンたちとゆったり過ごす魔法のひととき「Mooments of Magic」を過ごすことができるでしょう。

■Fiskarsグループについて

「フィスカース(Fiskars)」は、フィンランドの小さな村の製鉄所として 1649 年に設立された、370 年以上の歴史を誇るブランドです。現在は、ロイヤル コペンハーゲン、ジョージ ジェンセン、イッタラ、アラビア、ウェッジウッドなど、世界的に有名なブランドを抱える大手ライフスタイルグループ企業に成長しました。“クオリティー・オブ・ライフ(生活の質)”を大切な要素と考えるフィンランド発の企業らしく、象徴的な製品、強固なブランド力、世界的な志を持つフィスカースグループの使命は、家、庭、屋外での人々の生活を豊かにすることです。“Making the everyday extraordinary(毎日をこの上ない特別な日にする)”を提供することを目指して、フィスカース ジャパンは 2017 年に発足いたしました。