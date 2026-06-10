「ICMG共創ファンド2号」への出資について

株式会社山梨中央銀行

株式会社山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）は、ICMG GroupのICMG Ventures Pte. Ltd.（代表取締役社長 舩橋 元）が出資・運営する「ICMG共創ファンド2号」に出資しました。

本ファンドは、インドや東南アジア等において今後成長が見込まれるアジア地域の有望なベンチャー企業への投資を行うとともに、出資者およびそのステークホルダーの成長や事業拡大を目指し、投資先と日系企業の「共創活動」を通じて、新たな技術やサービスを創出することを目的の一つとしています。

本ファンドを通じて海外企業との連携や海外人材の活用を図り、お客さまの海外展開の促進、地域の活性化支援に取り組みます。

当行は、引き続きお客さまの海外事業に関する幅広いニーズにお応えするため、さまざまな取組みを実施してまいります。

本ファンドの概要

ICMG Groupの概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/123552/table/360_1_f5d9ada88980fe95d04971bc827d2408.jpg?v=202606100751 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/123552/table/360_2_3284da8f2382f4892eb19cf655bb6bac.jpg?v=202606100751 ]左から、ICMG Group・清水顧問、山梨中央銀行・古屋頭取、ICMG Group・舩橋社長