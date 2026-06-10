「ストリートファイターリーグ」のマスコットキャラクターデザインコンテスト最優秀作品が決定！

株式会社カプコン

「ストリートファイターリーグ」は大ヒット対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズを使用した、カプコン公式チームリーグ戦で、シリーズ最新作『ストリートファイター6』で開催しております。

日本時間2026年4月10日(金)～2026年5月6日(水・祝)の期間にて、「SFLマスコットキャラクターデザインコンテスト」と題して、「ストリートファイターリーグ」の公式マスコットキャラクターのデザインを公募いたしました。

本コンテストの最優秀作品が決定しましたのでお知らせいたします。

「SFLマスコットキャラクターデザインコンテスト」最優秀作品に選ばれたのは「SFLマン」

「SFLマスコットキャラクターデザインコンテスト」で見事最優秀作品に輝いたのは、さしみ様（@sasihmi(https://x.com/sasihmi)）の「SFLマン」となりました。

最優秀作品に選ばれた「SFLマン」については「ストリートファイターリーグ: Pro-JP」の特別イラストを2023年より手掛ける布施龍太氏（@chameleonrock(https://x.com/chameleonrock)）の手によって清書され、「ストリートファイターリーグ」の公式マスコットキャラクターとして活動します。

また、5月29日(金)にて優秀賞作品として選出された5名（最優秀賞受賞者をのぞく）につきましても、応募画像を使用した記念品が贈られます。

■賞品

最優秀賞受賞者

・「ストリートファイターリーグ」マスコットキャラクターとしてデザインを採用

・応募画像を使用した記念品

・『ストリートファイター6』特別称号

優秀賞受賞者

・応募画像を使用した記念品

なお、マスコット化された「SFLマン」については、8月頃の登場を予定しておりますのでお楽しみに！