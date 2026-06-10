スポーツパフォーマンスチーム 2026-27シーズン契約のお知らせ

トヨタアルバルク東京株式会社

アルバルク東京は、スポーツパフォーマンスチームとして以下6名との2026-27シーズンの契約が決定しましたので、お知らせいたします。

契約継続の5名に、吉田修久ディレクター・オブ・スポーツサイエンス&パフォーマンスが加わり、選手のパフォーマンスを支えてまいります。

ディレクター・オブ・スポーツサイエンス&パフォーマンス（新規） 吉田修久（Nobuhisa Yoshida）

生年月日：1979年4月4日

出身地：山口県

出身校：イースト・テネシー州立大学

経歴：

1999-02 トレド大学 ストレングス＆コンディショニングインターン

2002-04 明治大学 ストレングス＆コンディショニングコーチ

2004-10 江戸川大学 ヘッドストレングス＆コンディショニングコーチ

2010-11 フロリダ大学大学院 グラデュエイト・ストレングス＆コンディショニングアシスタント

2011-13 NBAサンアントニオ・スパーズ アスレティックパフォーマンスアシスタント

2014-15 イースト・テネシー州立大学 ストレングス＆コンディショニングコーチ

2015-17 ミリガンカレッジ スポーツサイエンティスト/ヘッド ストレングス＆コンディショニングコーチ

2017-18 アースフレンズ東京Z パフォーマンスディレクター/スポーツサイエンティスト

2018-22 サンロッカーズ渋谷 スポーツサイエンス＆パフォーマンスディレクター

2022-24 千葉ジェッツ ディレクターオブスポーツパフォーマンス＆プレイヤーディベロップメント

2023-24-現在 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ SCS推進チーム ストレングス＆コンディショニング

2024-25 千葉ジェッツ スポーツパフォーマンスディレクター

2026- アルバルク東京 ディレクター・オブ・スポーツサイエンス&パフォーマンス

コメント：

この度、アルバルク東京の Director of Sports Science & Performance に就任いたしました、吉田修久です。

輝かしい歴史と、高いプロフェッショナリズムを持つこのクラブの一員になれることを大変光栄に思います。

このような素晴らしい機会を与え、責任ある役割を任せてくださったクラブ関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。

ヘッドコーチが掲げる「ハードに戦い、粘り強く、一丸となって戦い続ける」という理想を具現化するため、選手、コーチングスタッフ、パフォーマンスチームと緊密に連携し、スポーツサイエンスに基づいた客観的評価と最適なパフォーマンス戦略を組織に組み込んでまいります。

選手一人ひとりが最高のコンディションでコートに立ち続け、目指すバスケットボールをシーズンを通して体現できるよう、誇りと情熱を持ってパフォーマンス部門を牽引し、チャンピオンシップ奪還に向けて全力を尽くします。

アルバルクファミリーの皆さまと共に戦えることを、心より楽しみにしております。

ヘッドトレーナー（継続）佐藤寛輝（Hiroki Sato）

生年月日：1994年6月24日

出身地：福島県

出身校：東海大学

コメント：

2025-26シーズンも多大なるご声援をありがとうございました。会場で応援してくださる皆さまの姿や温かい声援に何度も力をいただき、支えていただきました。そのたびに自分の役割と責任を再認識し、苦しい時も前を向いて戦い続けることができました。心より感謝申し上げます。

2026-27シーズンも選手たちがより良い状態でコートに立ち続けられるよう、誠心誠意、自分にできることに向き合ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

アスレティックトレーナー（継続）五十嵐 清（Kiyoshi Ikarashi）

生年月日：1983年9月25日

出身地：新潟県

出身校：人間総合科学大学

コメント：

B.PREMIER 元年、アルバルク東京の一員として働ける機会をいただけたことに、心から感謝いたします。

私自身、アルバルク東京で10シーズン目になりますが、日日是好日の精神で、チーム・選手のために毎日を大切に取り組みます。

今シーズンもアルバルク東京への熱い応援をどうぞよろしくお願いいたします。



ストレングス&コンディショニングコーチ（継続）古谷純一（Junichi Furuya）

生年月日：1988年1月8日

出身地：山口県

出身校：福岡医健専門学校

コメント：

B.LEAGUE PREMIER初年度である節目のシーズンに、いつもアツい応援をくださるアルバルカーズの皆さんと、頼れる仲間達と目標に向かって過ごせることに感謝しています。

選手も私達スタッフの仕事も、いつ終わりが来るか分かりません。振り返った時に悔いがないように日々の仕事を楽しみ、成長できるように頑張ります。

2026-27シーズンもよろしくお願いします！！



パフォーマンスフィジオセラピスト（継続） 吉武 拓郎（Takuro Yoshitake）

生年月日：1986年6月16日

出身地：福岡県

出身校：神奈川県立保健福祉大学

コメント：

B.LEAGUE PREMIER初年度に、アルバルク東京の一員として共に戦えることを光栄に思います。選手が最高のパフォーマンスを発揮できるようサポートに努め、チームの勝利に貢献できるよう尽力してまいります。

アシスタントトレーナー（継続） 西村尚美（Naomi Nishimura）

生年月日：1996年11月8日

出身地：山口県

出身校：帝京平成大学

コメント：

来シーズンもサポートさせていただける事になりました西村です。自分にできることを一つひとつ積み重ねながら、チームの力になれるよう精一杯努めてまいります。よろしくお願いいたします！