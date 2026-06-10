IBJ、秋田県と連携し結婚支援セミナーを開催。官民連携で未婚化問題に挑む。

株式会社IBJ

日本で最も多くの成婚を創出する*¹株式会社IBJ（代表取締役社長：土谷健次郎、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071）は、2026年6月5日に秋田県内のあきた結婚支援センター職員、ボランティア、自治体の結婚支援担当者など県内で結婚支援に携わる方々を対象とした「結婚支援事業の活性化に向けたセミナー」を秋田県市町村会館にて実施しました。本セミナーは、2026年4月24日に秋田県と締結した連携協定に基づく取り組みであり、同県における結婚支援の実効性強化を目指して開催されたものです。

IBJ会長・執行役員が登壇、講演と意見交換会を実施

本セミナーは講演と意見交換会の2部構成で実施しました。講演では、IBJ代表取締役会長の石坂茂と、執行役員・地域創生事業統括の森宏樹が登壇し、少子化に直面する結婚支援市場の現状と秋田県内で結婚カップルを増やすために必要な役割・支援、具体的なサポート方法のノウハウを共有しました。その後の意見交換会では、参加者から実務に即した具体的な相談や活発な質疑応答が行われ、IBJによる知見提供に留まらず、地域における支援者同士のネットワーク構築を促す機会となりました。

【開催概要】

セミナーを新たな結婚支援のきっかけに

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/986_1_3247b377297d6ffea563e0138e6c109a.jpg?v=202606100751 ]石坂の講演パート

セミナー終了後、参加者からは「婚活者に主体的になってもらうようにサポートすることが大切だと実感した。」などの声が寄せられました。さらに、自治体担当者からは講演の中で紹介した婚活カウンセラー資格*²に関する相談が届いており、成果に繋がる結婚支援への関心の高さがうかがえました。

婚活カウンセラー資格取得講座詳細：https://konkatsu-support.ibjapan.jp/jititai-license/



【IBJ執行役員 地域創生事業統括 森宏樹 コメント】

当社は2025年に成婚数2万組を突破し、国内最大級*¹の婚活データ、そしてノウハウを保持しています。これらを少子化対策の一環として活用するため、2024年より本格的に地域創生事業に参入し、現在全国で行政・自治体と連携した結婚支援に取り組んでいます。

秋田県は人口減少速度が早く、婚姻件数の減少も喫緊の課題です。結婚を希望する人が叶えることができる環境の整備として、行政における結婚支援の“実効性を高める施策検討”はとても重要であると考えます。当社の持つ専門的な知見や実績、培ったノウハウを用いて、秋田県の結婚支援に寄与し、持続可能な地域づくりに貢献してまいります。

『官民連携』で社会課題に寄与

IBJは2025年8月に岡山県、同年12月に山梨県、2026年4月に秋田県と連携協定を締結しました。地域の結婚気運醸成から結婚支援まで積極的に推進し、結婚を起点とした地域需要の拡大と地域活性化に取り組んでまいります。



■本件に関するお問い合わせ（担当 地域創生部 岡野）

E-Mail：okano-ao@ibjapan.jp

TEL：070-3280-5207



■株式会社IBJ（https://www.ibjapan.jp/）

マッチングにとどまらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*¹を創出しています。人にしかできない親身なサポートとITを掛け合わせ、独自の結婚相談所ネットワークを基盤としたサービスを展開。結婚をゴールとするのではなく、その先の“幸せな人生”を見据えたライフデザイン支援へと事業領域を拡大しています。

創業以来変わらない「ご縁がある皆様を幸せにする」という理念のもと、日本の深刻な課題である人口減少問題に対し、結婚から始まる幸せの循環を生み出すことで、持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。



本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 土谷 健次郎

設 立 ：2006年2月（創業：2000年）

公式サイト：https://www.ibjapan.jp/



*¹ 日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数

*² 特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会（JLCA）が認定する、結婚支援に必要な知識やサポートスキルを身につけたことを証明する資格制度。IBJは認定教育機関として講座を提供している。