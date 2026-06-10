あの大人気シリーズ「大工の源さん」とのスペシャルコラボが実現！『大工の源さん～粋でいなせなスペシャルコラボでぃ！～』開催決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、大人気シリーズとして絶大な人気を誇る「大工の源さん」と初となるコラボレーションイベント、『大工の源さん～粋でいなせなスペシャルコラボでぃ！～』を、2026年6月10日（水）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー（ライブ配信者）や、まだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。

「大工の源さん」は、アクションゲームが原作で、主人公「田村源三（げんぞう）」（通称：源さん）が木槌を武器に悪徳業者と戦うストーリーが幅広い層の方から人気を博しています。今回、1996年にパチンコ大手メーカーの三洋物産から初代『CR 大工の源さん』がホールに登場して以降、30周年を迎えた今もなお絶大な人気を誇る「大工の源さんシリーズ」と初となるコラボレーションを通じて、より多くの人にライブ配信の面白さや親しみやすさが伝わるきっかけになればという思いから、イベントの実施に至りました。

『大工の源さん～粋でいなせなスペシャルコラボでぃ！～』は、「17LIVE」をご利用のユーザーの方であれば、どなたでも参加することが可能です。イベント期間中は、「大工の源さん」をモチーフにしたオリジナルコラボレーションギフト（有料）をご用意しており、オリジナルコラボレーションギフトの獲得数やポイントに応じて、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位の方には、「大工の源さん」の限定デジタルプライズやグッズを贈呈いたします。

「大工の源さん」が「17LIVE」アプリ内を活気づけるコラボレーションイベントに、ぜひご注目ください。

本イベントの概要は、以下の通りです。

■開催期間

2026年6月10日（水）～6月29日（月）

■参加条件

・「17LIVE」ユーザーの方

■プライズ（賞品）の一部 ※全てイメージとなります

『大工の源さん』オリジナルTシャツ

『大工の源さん』オリジナルカラビナ付き クリアマルチケース

『大工の源さん』オリジナルアッシュトレイ

『大工の源さん』缶バッチ『大工の源さん』オリジナルタンブラー

『大工の源さん』オリジナル手拭い

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

「大工の源さんシリーズ」について

パチンコ大手メーカーの三洋物産から1990年代に登場し、現在も絶大な人気を誇るパチンコシリーズ。元々はアクションゲームが原作で、主人公「田村源三（げんぞう）」（通称：源さん）が木槌を武器に悪徳業者と戦うストーリーで人気を博す。

1996年に初代『CR大工の源さん』がホールに登場し、その圧倒的な出玉性能とスピード感で大ヒットを記録しました。その後もパチンコの歴史を代表する看板シリーズの一つであり続けている。

公式HP： https://www.sanyobussan.co.jp/products/pk_daikunogensan_idaten/

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

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