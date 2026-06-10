中村拓人 選手 2026-27シーズン 選手契約(継続)合意のお知らせ

株式会社群馬クレインサンダーズ

いつも群馬クレインサンダーズへ温かいご声援をいただき誠にありがとうございます。



この度、群馬クレインサンダーズでは、#6 中村拓人選手とのBリーグ2026-27シーズンの選手契約(継続)が基本合意に達しましたのでお知らせいたします。

#6 中村 拓人（なかむら たくと）

中村選手 コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/116683/table/172_1_9ae88768f5000ab56f80e5c9f536d2f8.jpg?v=202606100751 ]

「来季も引き続き群馬クレインサンダーズで戦えることとても光栄に思います。

また素晴らしく熱いファンの皆さんの前で戦えることもうすでにワクワクしています！



来シーズンこそ必ず優勝できるように、そして何よりも応援してくださる方々に誇りと思ってもらえるように毎日努力していきたいと思います。

来シーズンも引き続き応援宜しくお願いします！」