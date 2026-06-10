SPIRALGIRLより平成ギャルのDNAを受け継ぐ“平成コア“コレクション全8型が6月10日に発売。スペシャルゲストに令和ギャル代表・きぃぃりぷも降臨(ハート)！

株式会社 L.W.C.

株式会社Ｌ.Ｗ.Ｃ.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：塚越克美）が運営する、レディースブランド「SPIRALGIRL(スパイラルガール）」は2026年6月10日(水)、あの頃のトレンドを現代仕様にアップデートした“平成コアコレクション“発売いたします。

SPIRALGIRLが大切にしてきたギャルマインドと、平成カルチャーの自由でポジティブなムードを融合したコレクションになっております。

平成時代に親しまれたファッションエッセンスを現代の感性に落とし込んだ全8型を展開。

本企画では、平成ギャルマインドを象徴するディテールなど、令和風にアップデート。Z世代には新鮮に映る要素を現代のトレンド感で再構築し、単なる“平成懐かしいファッション”だけではなく、今のストリート・カジュアルスタイルに溶け込む「懐かしいのに新しい」“平成コアファッション”を提案します。

■アイテムラインナップ

- 【HEISEI CORE/平成コア】バックリボンデニムオールインワン \15,400(税込)- 【平成コレクション】ホルターキャミアンサンブルトップス \5,500(税込)- 【HEISEI CORE/平成コア】ベルトレイヤーダメージデニムスカート \10,890円(税込)- 【平成コレクション】トートバッグ \3,520- 【平成コレクション】 チョーカー付きバルーンキャミ \6,930- 【平成コレクション】ベアキャミ×バルーンショートパンツニットセット \12,100(税込)- 【HEISEI CORE/平成コア】レオパード柄SPT \9,790- 【HEISEI CORE/平成コア】ビジューワンショルトップス \6,600

■LOOK一部公開

平成ファッションを象徴とするロゴデザインやレオパード柄、マイクロミニボトム、など。当時のトレンドデザインを今の女の子たちがリアルに着たいと思える形の現代風にアレンジしました。

特設ページ：https://x.gd/Qq9G1

そして！本企画を記念して、スペシャルゲストとして令和ギャル代表・きぃぃりぷが特別出演！

『平成コアコレクション』を、彼女ならではのギャルマインド全開のスタイリングで着こなしたスペシャルムービーをSPIRALGIRL公式SNSにて6月10日より公開いたします。

平成コアコレクションの着こなしはもちろん、平成ブームにちなんだパラパラダンスにも挑戦(ハート)

平成と令和のギャルカルチャーがリンクする、ここでしか見られないスペシャルコンテンツを、ぜひお見逃しなく！！！

SPIRALGIRL公式Instagramアカウント：

https://www.instagram.com/spiralgirl_official/

きぃぃりぷSNSアカウント：

▼Instagram

https://www.instagram.com/kyiiripu.friedegg

▼Tiktok

https://www.tiktok.com/@kiiiriypu

▼YouTube

https://youtube.com/@kirei-k7s9

■コレクション発売について

2026年6月10日(水)より販売開始予定

≪Roomy’s WEB STORE（ルーミィーズウェブストア）≫

https://roomys-webstore.jp/spiralgirl

≪SPIRALGIRLオフィシャルオンラインストア≫

https://store.spiralgirl.jp

≪SPIRALGIRL ZOZOTOWN≫

https://zozo.jp/shop/spiral_girl/

≪SPIRALGIRL 各店舗≫

・SPIRALGIRL SHIBUYA109店・

住所 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-29-1SHIBUYA109 5F

電話番号：03-3477-5056

営業時間：10:00～21:00

・SPIRALGIRL ルミネエスト新宿店・

住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 B1F

電話番号：03-5379-5673

営業時間：11:00～21:30（月曜～金曜）10:30～21:30（土曜・日曜・祝日）

・SPIRALGIRL 仙台PARCO店・

住所 〒980-8484 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3 仙台PARCO 5F

電話番号：022-797-1049

営業時間：10:00～21:00

・SPIRALGIRL EST OSAKA-UMEDA店・

住所 〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町3-25 EST OSAKA-UMEDA 1F

電話番号：06-6371-6776

営業時間：11:00～21:00

・SPIRALGIRL 札幌PIVOT CROSS店・

住所：〒060-0061 北海道札幌市中央区南１条西２丁目９-１ PIVOT CROSS(ピヴォクロス)3F

電話番号：011-206-6723

営業時間：10:00～20:00

・ROYAL PARTY / SPIRALGIRL 福岡PARCO店・

住所：〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-11-1 福岡PARCO 2F

電話番号：092-235-7311

営業時間：10:00～20:30

※店舗営業時間は状況に応じて変更になる可能性がございます。

【SPIRALGIRL】

ブランドコンセプト：

ストリートカジュアルをベースに今までにありそうでなかった新しいスタイリングを提案します。

流行好きなミーハー女子のためのブランド。

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