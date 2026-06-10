ゴールドウイン、創業の地・富山の水田由来カーボンクレジットを活用　国内事業所の残余排出を全量オフセット、地域農業にも循環

株式会社ゴールドウイン

株式会社ゴールドウイン（本社：東京都港区／代表取締役社長 CEO：渡辺 貴生）は、国内事業所を対象とした2025年度の温室効果ガス排出量のうち、自社での取り組みを進めたうえでなお残る82t-CO2分の残余排出に対応するため、株式会社フェイガー（以下、フェイガー）が提供する富山県内の水田由来カーボンクレジットを活用し、相殺（オフセット）しました。これにより、当社の2025年度の国内事業所における残余排出は全量オフセットされます。（※１）

今回活用したクレジットは、水稲栽培における中干し期間の延長により、水田から発生する温室効果ガスであるメタンの排出を削減して創出されたものです。創業の地である富山県内で創出されたクレジットを活用することで、地域農業への資金循環にもつながる取り組みです。



気候変動対応の重要性が高まる中、企業には自社の温室効果ガス排出量の削減に加え、削減しきれない排出に対しても透明性のある方法で対応することが求められています。とりわけアパレル業界では、素材調達、生産、物流、販売など、事業活動全体を通じた環境負荷の低減が重要な経営課題となっています。

当社は、環境のサステナビリティを経営上の重要テーマの一つとしており、省エネルギー化や再生可能エネルギーの導入に加え、低炭素素材や環境配慮素材の活用など、製品と事業活動の両面から排出量そのものの削減に取り組んできました。今回のクレジット活用はこうした削減努力に代わるものではなく、現時点で削減しきれない排出への対応として位置づけています。また、本件の対象は国内事業所における2025年度の残余排出分であり、当社グループ全体の排出量を対象とするものではありません。





水田由来カーボンクレジットについて

今回、当社が採用したクレジットは、国が認証する「J-クレジット制度」に基づき、温室効果ガスの排出削減量として認証されたものであり、日本の食を支える基盤である水田から発生する温室効果ガス（メタン）を削減する取り組みから生まれたものです。米作りの過程には、稲の生育を促すために一度田んぼの水を抜いて土を乾かす「中干し（なかぼし）」という伝統的な作業があります。この中干しの期間を適切に延長することで、土壌中の微生物の働きが抑制され、メタンの発生量を減らすことができます 。水田は豊かな恵みをもたらす一方で、栽培方法によっては温室効果ガス（メタン）の発生源にもなるため、この営農手法の工夫が環境負荷の低減に直接つながります。この仕組みは、企業の環境対応だけでなく、環境に配慮した農業に挑戦する地域の農家への直接的な支援にもなるものです。



本取り組みの背景と意義

当社は、自然の中で楽しむスポーツやアウトドアを支える製品を提供しており、自然環境の保全や地域社会との関わりは事業活動の基盤となるものです。水田由来カーボンクレジットは、農家にとって、米の生産・販売に加え、環境価値が新たな収益機会となる可能性があります。また、水田は食料生産の場であるだけでなく、地域の景観や環境を支える重要な役割を果たしています。今回の取り組みによって、農業の多面的な価値が社会に広く認識され、地域と連携した環境対応のあり方に目を向けるきっかけになることを期待しています。



今後も、当社は、自社の排出削減努力を継続するとともに、削減しきれない排出への対応については、透明性の高い手法を重視しながら取り組みを進めていきます。創業以来大切にしてきた地域とのつながりと、自然とともにある事業のあり方を踏まえ、事業を通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。



（※１）算定対象は国内事業所であり、製品の製造や原材料調達などのサプライチェーン排出量は含みません。

Goldwin Inc.

株式会社ゴールドウインは、モノづくり、コトづくり、環境づくりの3つを軸に、スポーツやアウトドアの領域を中心に人々の新たな挑戦を支え、その可能性をひらいていくライフスタイルクリエイティブカンパニーです。素材や技術、テクノロジー、環境の研究を日々行いながら、多様な背景、専門性をもったブランドの知恵やアイディアをゴールドウイン全体で共有し、モノづくりとコミュニケーションを進化させ続けています。スポーツから日々の暮らしまで、人間のパフォーマンスを最大化することはもちろん、環境負荷を可能な限り減らし、人間を生かし、人間が遊ぶフィールドである自然をより豊かなものにしていきます。誰かがではなく、私たちが率先し、よりよい未来をつくっていきます。

東京本社 所在地：〒107-8570 東京都港区北青山3-5-6 青朋ビル

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