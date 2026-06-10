＜「メルカリ」トレンド通信＞サッカーの世界大会まもなく開幕！「サッカー・フットサル」関連商品の取引数が前年同期比で約13％増加　前回大会直前と比べても取引数が約1.7倍に！

株式会社メルカリ

株式会社メルカリより、メルカリトレンド通信（6月）をお送りいたします。

【TOPICS】

●観戦準備期間？サッカーの世界大会開幕を控えた今春（2026年4-5月）における「サッカー・フットサル」関連の取引数は前年同期比約13％増加

●開催に向け高まる応援熱！同期間で「サッカー・フットサル」関連で最も取引が伸長したカテゴリーは「応援グッズ」で、前年同期比約1.4倍に！2位の「シューズ」と比べて約3.5倍の伸長率を記録



●いよいよ開幕間近！大会開催直前月（2026年5月）の「サッカー・フットサル」関連取引数は、前回大会の開催直前月（2022年10月）と比べて約1.7倍に急増！盛り上がりは前回超えか



●代表メンバー選出後の検索数が多い選手ランキング1位は「久保 建英」選手！選手によって取引されている商品に特徴あり

○久保 建英選手：ウェア (ユニフォーム等)

○中村 敬斗選手：応援グッズ (アクスタ・キーホルダー等）

1. 観戦準備期間？サッカーの世界大会開幕を控えた今春（2026年4-5月）における「サッカー・フットサル」関連の取引数は前年同期比約13％増加

いよいよ開幕が迫るサッカーの世界大会。日本中が熱気を帯びつつある今、「メルカリ」でもサッカー熱の高まりが顕著に表れています。開幕に向けた準備期間となる2026年4-5月の「サッカー・フットサル」関連商品の取引数は、前年同期と比較して約13%増加しました。最終予選の時期であった2025年の同時期と比べて、観戦に向けた準備が、個人間取引の場でも活発化していることがわかります。

「サッカー・フットサル」関連の取引数（2025年4-5月・2026年4-5月）

2. 開催に向け高まる応援熱！同期間で「サッカー・フットサル」関連で最も取引が伸長したカテゴリーは「応援グッズ」で、前年同期比約1.4倍に！2位の「シューズ」と比べて約3.5倍の伸長率を記録

同期間(4-5月)の「サッカー・フットサル」関連において、前年同期比で伸長率が高かったカテゴリーは「応援グッズ」でした。大会の観戦準備に向けた需要が急拡大しており、同カテゴリーの取引数は前年同期比で約1.4倍という大きな伸びを記録しています。

これは、2位の「シューズ」の伸長率(+12%)と比較しても約3.5倍という圧倒的な数値であり、今大会に向けたファンの応援熱が高まっていることがデータから読み取れます。

「サッカー・フットサル」関連カテゴリー別 取引数伸長率ランキング（2025年 4-5月 vs 2026年 4-5月）

「メルカリ」上で取引された「サッカー・フットサル」関連商品の「応援グッズ」カテゴリ商品 ※一部

3. いよいよ開幕間近！大会開催直前月（2026年5月）の「サッカー・フットサル」関連取引数は、前回大会の開催直前月（2022年10月）と比べて約1.7倍に急増！盛り上がりは前回超えか

さらに開幕直前となる5月単月の盛り上がりを、前回大会の開幕直前である2022年10月のデータと比較すると、今大会直前の2026年5月における「サッカー・フットサル」関連商品の取引数は約1.7倍（+67.6%）に増加しました。

パブリックビューイングやスポーツバーなど、仲間と集まって観戦するスタイルの定着に加え、特定の選手を応援する「推し活」文化がサッカーファンにも浸透したことが、応援グッズをはじめとする関連アイテムの取引を後押ししていると考えられます。こうした取引数の大幅な伸びというデータからも、今大会は前回以上の盛り上がりを見せるかもしれません。

今大会と前回大会の開幕直前の「サッカー・フットサル関連」の取引数

4. 代表メンバー選出後の検索数が多い選手ランキング1位は「久保 建英」選手！選手によって取引されている商品に特徴あり

注目を集める日本代表メンバー発表後（5月15日）、「メルカリ」内で最も検索数が急上昇した選手を調査したところ、1位に輝いたのは「久保 建英」選手でした。興味深いのは検索されているアイテムの傾向で、久保選手は王道のユニフォームやトレーディングカードに人気が集中している一方、2位の中村敬斗選手はキーホルダーや缶バッジといったユニフォーム以外のグッズも幅広く検索されています。選手によってファンの「推し活」や応援スタイルに違いが見られるのも、今大会ならではの特徴です。

代表メンバー選出後の検索数が多い選手ランキング（2026年5月15日-5月31日）

「メルカリ」上で取引された、人気選手の商品例 ※一部

ご取材に際し、ご協力可能なこと

・追加の「メルカリ」取引データ情報（ご提供できないデータもございます）

・株式会社メルカリ担当者インタビュー