株式会社スタジオアリスと初のコラボレーション企画が始動！リゾート空間で人生の節目を彩る、特別なフォトプランを順次展開

リゾートトラスト株式会社

リゾートトラスト株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：伏見 有貴）は、株式会社スタジオアリス（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：牧野 俊介）とのコラボレーション企画として 、リゾートトラスト株式会社が運営する会員制リゾートホテルを舞台に 、「七五三フォトプラン」および「自分史フォトプラン」を共同展開します 。2026年6月10日（水）より、開催ホテルにて順次受け付けを開始します 。

本企画では、これまでお子様の成長に寄り添う記念写真を中心に、たくさんのご家族の笑顔を形にしてこられた株式会社スタジオアリスとの共同により、リゾートトラスト株式会社の「会員様への新たな価値の提供」、「リゾートトラストグループのブランド・アイデンティティである『ご一緒します、いい人生』の具現化」につなげるべく、美しいリゾート地でゆったりと過ごす時間と、人生の節目を祝う記念撮影を一つにすることで、ご家族の「いい人生」を色鮮やかに残す、新しいお祝いの形をお届けします。

■「七五三フォトプラン」（宿泊・食事付）について

七五三という古き良き日本の節目を、リゾートホテルでゆったりと祝うフォトプランです。記念旅行・お祝いの食事・記念写真の3つを同じ場所で叶え、ホテルに滞在していただきながら大切な一日を彩ります。ホテルにて洋装・和装合わせて約200着の中からお好きな衣装をお選びいただき、ホテル敷地内で撮影を実施、後日フォトアルバムだけでなくデータもお届けします。

まずはグランドエクシブ那須白河にて実施し、今後各ホテルへと展開していく予定です。

＜プランの特長＞

●衣装

当日、豊富なラインアップから選択可能 。3歳・5歳・7歳のお子様用のほか、お父様、お母様、お祖父様、お祖母様向けの和装もご用意します。

●着付け・ヘアセット

プロの確かな技術により、ご家族全員の着付けとお子様のヘアセットを実施 。会場内にはカフェスペースを設置し、大人の方もゆったりとお過ごしいただけます。

●ロケーション撮影

ホテル内や屋外の美しいロケーションスポットを巡り、プロカメラマンが、ご家族の自然な表情を撮影

します。

＜実施概要＞

実施期間：2026年11月19日（木）～23日（月・祝）

開催ホテル：グランドエクシブ那須白河

受付枠数：期間内20組限定予定（2週間前までの要予約）

＜プランに含まれるフォトサービス一式＞

１.デザインアルバム（50カット/18ページ、専用ケース入り、キャンバス地表紙）

２.USBデータ（50カット）

３.ネームインポエム（お子様の名前を織り込んだ世界に一つの詩のオリジナルフレーム）

※こちらのプランは、開催ホテルをご利用になれる会員権をご契約の会員様、もしくはその会員様の

ご紹介者様がご利用になれます。

※プラン詳細はリゾートトラスト株式会社のこちらのページをご覧ください。

https://www.rtg.jp/hotels/reco/detail/?reco=00547

■「自分史フォトプラン」（宿泊・食事なし）について

ホテルをご利用いただきながら、ご自身の人生の節目やこれまでの歩みを「人生の記念日」として見つめ直し、1冊の物語に仕上げるフォトプランです。プロライターがインタビューし、ホテル滞在中にロケーション撮影を行います。過去の写真をお持ちいただき、一人ひとりに応じたストーリー構成で、過去写真とホテルで撮影する現在の姿を一冊のアルバムにまとめ、その方だけの自分史を仕上げていきます。“過去の人生を整理する記録”がメインであった従来の自分史とは一線を画し、“過去・現在・未来の人生を記録と体験”で彩る、リゾートトラストならではの「ご一緒します、いい人生」を形にする新たな価値を創り出します。後日フォトアルバムだけでなくデータもお届けします。

まずは東日本6施設にて実施し、今後各ホテルへと展開していく予定です。

＜プランの特長＞

●プロライターによるインタビュー

思い出の写真にまつわるエピソードや当時の心情を丁寧にヒアリングし 、ご本人らしさが伝わる心温まるエッセイを仕立てます。

●ロケーション撮影

ホテルならではの上質な空間の中で 、お客様の体調やペースに合わせてゆったりと撮影するため、安心していただけます。

●フレキシブルなアルバム制作

ヒアリング内容に応じて個別編集を実施。印刷前には原稿の校正確認・修正対応を行い、納得の1冊を仕上げます。

＜実施概要＞

実施期間：2026年9月3日（木）～2027年3月29日（月）までの月・木・金曜日

※対象外日：12月28日～2027年1月1日 ※2週間前までの要予約

開催ホテル：東京ベイコート倶楽部、横浜ベイコート倶楽部、グランドエクシブ那須白河、グランドエクシブ軽井沢、エクシブ湯河原離宮、エクシブ箱根離宮

受付枠数：1ホテルにつき1日2組予定（1組あたり約2時間）

＜プランに含まれるフォトサービス一式＞

１.自分史デザインアルバム（12ページ、専用ケース入り）

過去の年代記録 ～ 現在の姿 ～ 未来・家族へのメッセージ

２.USBデータ（50カット・名入れUSB付）

※こちらのプランは、開催ホテルをご利用になれる会員権をご契約の会員様、もしくはその会員様のご紹介者様がご利用になれます。

※私服での撮影となります。衣装およびヘアメイクのご用意はありませんのでご自身らしい装いでホテルへお越しください。

※プラン詳細はリゾートトラスト株式会社のこちらのページをご覧ください。

https://www.rtg.jp/hotels/reco/detail/?reco=00549

■株式会社スタジオアリスについて(https://www.studio-alice.co.jp/)

株式会社スタジオアリスは「こども専門写真館」を中心に、全国47都道府県で406店舗、写真スタジオを多角的に展開しています。お子さまの笑顔を引き出すスタッフの育成、商品・衣装の開発、日本最大級のラボの設置、撮影メニューの提供など、お宮参りから七五三、成人式撮影まで笑顔の記念写真を残していただくための総合的なサービスを提供しています。

会社概要

会社名 ：リゾートトラスト株式会社

所在地 ：愛知県名古屋市中区東桜 2-18-31

設立 ：1973年4月

代表者 ：代表取締役 社長執行役員 伏見 有貴

資本金 ：195億90百万円（2026年3月末時点）