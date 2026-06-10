【箱根小涌園ユネッサン】アニメ「鬼滅の刃」×ユネッサン スペシャルイベント　ユネッサンが「藤の花の家紋の家」に！　日帰りでも！宿泊でも！コラボコンテンツが続々登場！

藤田観光株式会社

2026年元日に開業25周年を迎えた箱根小涌園ユネッサン（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1297、支配人：藤石 圭助 以下：ユネッサン）では、アニメ「鬼滅の刃」とコラボしたスペシャルイベント『鬼滅の刃×ユネッサン 箱根温泉譚 ～藤の花の休息～』を2026年7月18日（土）より開催し、隣接のオフィシャルホテル「箱根ホテル小涌園」（支配人：阪本 清嗣）ともに様々なコンテンツを展開いたします。

特設サイト URL：https://www.yunessun.com/kimetsu2026

数量限定！オリジナルグッズ付きコラボチケットを販売！

本イベント開催に合わせて、箱根小涌園を満喫するキャラクター5体のufotable描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ付きコラボチケットを数量限定で本日より販売いたします。ぜひこの機会に、お買い求めください。

ユネッサンが「藤の花の家紋の家」に！さらに「無限城」も出現！？

物語に登場する「藤の花の家紋の家」をテーマにしたコラボ風呂とサウナが、また「無限城」をイメージしたコラボ風呂がそれぞれ水着で遊べる温泉「ユネッサン」に登場し、まるでアニメ「鬼滅の刃」の世界に入り込んだような体験をご提供いたします。

藤の花で飾られたコラボ風呂「藤の花の湯場」では、鬼殺隊に囲まれながらご入浴をお楽しみいただけます。またコラボサウナ「藤の花の蒸気浴」では、ユネッ波師によるサウナイベント“特別稽古”を毎日実施！音柱・宇随天元と炎柱・煉獄杏寿郎が見守る中、≪ド派手で、身も心も熱くなる≫ロウリュ・アウフグースをご体験いただけます。一方コラボ風呂「無限城風呂」では、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』より、主人公・竈門炭治郎、水柱・富岡義勇、上弦の参・猗窩座の猛戦をイメージしたお風呂をお楽しみいただけます。

※煉獄の「煉」は「火+東」が正しい表記となります。

開業以来初！コラボルームが登場！！

オフィシャルホテル「箱根ホテル小涌園」では、2023年7月の開業以来初となる、コラボルーム「鬼滅の刃ルーム」が登場いたします！アニメや映画の名場面を散りばめた内装は、「鬼滅の刃」ファン必見です。あなたの好きな場面も見つかるかも！1日1室限定のコラボルームで、「鬼滅の刃」の世界観に浸る時間をご堪能ください。

アニメ「鬼滅の刃」×ユネッサン スペシャルイベント 開催概要

イベント名：『鬼滅の刃×ユネッサン 箱根温泉譚 ～藤の花の休息～』

開催期間：2026年7月18日（土）～10月4日（日）

コンテンツ：コラボ風呂、コラボサウナ、コラボチケット、コラボドリンク、コラボグッズ、コラボルーム、コラボ宿泊プランなど

※予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

＜コラボチケット＞

コラボチケットご購入の方には、本イベント限定ufotable描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズをプレゼント！数量限定となりますので、お早目にご予約を！

販売価格：大人（中学生以上） 2,800円～（税込） こども（3歳～） 1,900円～（税込）

販売期間：2026年6月10日(水)15：00～2026年10月4日（日）18：00

ご利用エリア：水着で遊べる温泉「ユネッサン」

特典：本イベントオリジナルフェイスタオル

販売ページ：https://ars-yunessun.triplabo.jp/activity/ja/LINKTIVITY-6BI67

※画像はイメージです。

※他のクーポンや割引との併用はできません。

※日時指定制のチケットとなります。

※ユネッサンでは料金変動制を導入しており、ご来館日によって入場料金が異なります。

詳しくは公式HPをご覧ください。

＜コラボ風呂＞

「藤の花の湯場」

藤の花に囲まれたお風呂が登場！鬼殺隊に囲まれながらご入浴をお楽しみください。

〈開催場所〉水着で遊べる温泉「ユネッサン」

屋内エリア「緑のテラス」

〈開催期間〉2026年7月18日(土)～2026年10月4日（日）

〈営業時間〉平日10：00～18：00 土日祝9：00～19：00

〈香り〉藤の花の香り

「無限城風呂」

竈門炭治郎、富岡義勇、猗窩座の猛戦をイメージしたお風呂。没入感あふれる空間で、戦いを追体験！

〈開催場所〉水着で遊べる温泉「ユネッサン」

屋外エリア「ロック ケーブ ONSEN」

〈開催期間〉2026年7月18日(土)～2026年10月4日（日）

〈営業時間〉平日10：00～18：00 土日祝9：00～19：00

〈香り〉すいかの香り

※画像はイメージです。

※ユネッサン（水着エリア）の入場料金が必要です。大人（中学生以上）2,500円～、こども（3歳～）1,400円～（税込）

＜コラボサウナ＞

「藤の花の蒸気浴」

ユネッ波師によるサウナイベント“特別稽古”を毎日実施！

〈開催場所〉水着で遊べる温泉「ユネッサン」

屋外エリア「フィンランドバス」

〈開催期間〉2026年7月18日(土)～2026年10月4日（日）

〈営業時間〉平日10：00～18：00 土日祝9：00～19：00

〈イベント〉ロウリュ・アウフグースを開催いたします

〈開催時間〉1日2回（１.11:30、２.14：30）

〈香り〉フローラルな香り

※ユネッサン（水着エリア）の入場料金が必要です。大人（中学生以上）2,500円～(税込)、こども（3歳～）1,400円～（税込）

※画像はイメージです。

※イベント開催時は、サウナルーム内が混み合います。利用者の方同士譲り合ってご利用いただきますようお願い申し上げます。

＜コラボルーム＞

「鬼滅の刃」コラボルーム

内装やノベルティ特典を備え、作品の世界観を再現！特別な宿泊体験を提供！

〈開催期間〉2026年7月18日(土)～2026年10月4日(日)

〈部屋数〉1日限定1室

〈特典〉

限定ノベルティセットプレゼント！1人1個

手ぬぐい・うちわ・メッシュバッグ・アクリルマーカーチャーム

〈客室〉和室(庭園側)、30平方メートル 、トイレ・シャワールーム付

〈販売価格〉1泊2食大人お1人様52,500円～

※税別、1室大人2名利用時

〈予約・詳細〉

https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg025/plans/10193897

※滞在中は何度でもユネッサン・森の湯が入り放題です。

※画像はイメージです。

＜コラボ宿泊プラン＞

先着500名様限定

「鬼滅の刃」オリジナル手ぬぐい付宿泊プラン

〈開催期間〉2026年7月18日(土)～2026年10月4日(日)

〈特典〉オリジナル手ぬぐいを1人1枚プレゼント！

〈客室〉スタンダードルーム Type-B 30平方メートル 、和室 30平方メートル

〈販売価格〉スタンダードルーム Type-B 1泊2食大人お1人様 28,500円～、和室 1泊2食大人お1人様 30,500円～

※税別、1室大人2名利用時

〈予約・詳細〉https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg025/plans/10195027

※滞在中は何度でもユネッサン・森の湯が入り放題です。

コラボルーム・コラボ宿泊プランのご予約は、2026年6月11日（木）10：00～より開始いたします。

～その他のコンテンツはニュースリリースや公式HP・SNS等で情報を配信いたします。ご期待ください。～

アニメ「鬼滅の刃」について

集英社ジャンプ コミックス1巻～23巻で累計発行部数２億2000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画 作品が原作。アニメーション制作はufotable。

人と鬼の切ない物語、鬼気迫る剣戟、魅力的なキャラクター、そして時折描かれるコミカルなシーンが全世界で人気を博している。

家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰󠄀豆子を人間に戻すため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送・配信を開始、2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開、2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」 無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』を放送・配信、2023年2月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』を開催、4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を放送・配信した。2024年2月からは『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』を開催、5月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』を放送・配信。

そして、2025年7月18日より『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』を公開し、日本を含む158の国と地域で順次公開。2026年7月29日にはBlu-ray＆DVDの発売を予定している。

さらに、2026年4月5日より『テレビアニメ「鬼滅の刃」シリーズ全編再放送』を放送中。

公式サイト： https://kimetsu.com/

箱根小涌園ユネッサンについて

箱根小涌園ユネッサンは、全天候型の温泉テーマパークとして2001年に開業いたしました。その後、2023年に開業以来最大規模のリニューアルを行い、2026年1月1日に開業25周年を迎えました。自家源泉から湧き出る豊富な温泉や広大な敷地などを最大限に活用し、複合体験リゾート施設として様々なコンテンツを展開してまいります。そして、箱根に来たら必ず立ち寄りたくなるスポットとして、箱根小涌園全体を盛り上げるとともに箱根エリアの活性化に貢献してまいります。

公式HP URL：https://www.yunessun.com/

箱根ホテル小涌園について

◆箱根の温泉・自然・食事を楽しめる次世代型リゾートホテル◆

～宿泊者は、チェックイン前からチェックアウト後まで

滞在中は何度でも箱根小涌園ユネッサン・森の湯が入り放題！～

公式HP URL：https://www.hakone-hotelkowakien.jp/

藤田観光株式会社について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP URL：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie

ご宿泊のご予約に関するお問い合わせ

箱根ホテル小涌園 予約センター

TEL： 0465-22-5489（10：00～18：00）