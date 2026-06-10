【参加無料】KNOCKERS -Fukuoka New Generation Music Contest -音楽活動を続けるためのノウハウを学ぶトークイベント「10代のための音楽塾」をオンライン開催！

福岡市役所

今年度から新たに実施する、音楽アーティストを志す高校生世代の人材育成や人材発掘、音楽文化のすそ野拡大に繋げていくことを目的としたコンテスト「KNOCKERS -Fukuoka New Generation Music Contest -」。その関連イベントとして、この度、音楽活動を続けるためのノウハウを学ぶトークイベント「10代のための音楽塾」を開催いたしますのでお知らせいたします。

開催概要

『KNOCKERS -Fukuoka New Generation Music Contest -』Presents

「10代のための音楽塾」

日時：2026年6月18日（木）19:00～20:30（予定）

会場：オンラインにて開催

※応募フォームに回答してくださった方に後日リンクをお送りいたします。

出演：山本大斗氏、タイラダイスケ氏（FRIENDSHIP.）

MC：金子厚武氏

料金：参加無料 ※事前予約必要

申し込みフォーム： https://forms.gle/GTNXKb6cz7R5YG7u6

※『KNOCKERS』事務局（knockers@niew.jp）より、6月18日（木）12:00まで

にメールにてご案内をお送りいたします。

受付期間：6月10日（水）15:00～6月17日（水）23:59

対象：音楽活動をしている10代

※その他の皆様もご参加いただけます。

ポイント

音楽活動を続けるためのお金のリアルやSNS活用術が学べる！

「音楽活動を続ける」には、お金や発信方法など、様々なハードルが立ちはだかります。そんな音楽好きの10代が抱く「この先の悩み」に応えるべく、アーティストと音楽業界関係者をお招きし、音楽を作る / 届ける両方の視点からトークセッションを開催します。アーティストには下積み時代や、活動を続けていく中で感じた葛藤を赤裸々に語っていただき、音楽業界関係者には活動を支えるお金のリアルや、セルフプロデュースが必須の現代におけるSNS活用術など、具体的なノウハウを語っていただきます。

山本大斗氏、タイラダイスケ氏（FRIENDSHIP.）ら出演者が登壇

当日は、福岡を拠点に活動するシンガーソングライター・山本大斗氏と、デジタルディストリビューションサービス「FRIENDSHIP.」のキュレーター / アーティスト窓口を担当するタイラダイスケ氏が出演します。MCは、音楽ライターの金子厚武氏が務めます。

主催・運営

・主催：クリエイティブ・ラボ・フクオカ

（福岡市経済観光文化局新産業振興部コンテンツ振興課内）

・運営事務局：NiEW株式会社

『KNOCKERS -Fukuoka New Generation Music Contest -』について

クリエイティブ関連産業の振興を目指すクリエイティブ・ラボ・フクオカ（事務局：福岡市経済観光文化局）は、音楽アーティストを志す高校生世代の人材育成・発掘を目的としたコンテストを実施します。二次審査（ライブ審査）は、2026年8月18日（火）BEAT STATION（福岡市中央区）にて開催。当日は、審査員として曽我部恵一氏（サニーデイ・サービス）、椎葉ユウ氏などが登場するほか、曽我部氏は生演奏も披露します。コンテストの応募期間は、2026年6月30日（火）まで。

〈詳細HP〉

https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/contents/charm/knockers2026.html

出演者プロフィール

山本大斗氏

福岡を拠点に活動するシンガーソングライター。

抽象的ながら鮮やかな情景を生む歌詞、ジャンルに縛られないメロディセンス、どこか不思議な深みをあわせ持つ歌声が魅力の注目アーティスト。作詞作曲、アレンジからミックスまで自ら手がける制作スタイルによって、唯一無二の表現を確立している。昨年リリースの「徒然 - Tsurezure」は初のドラマ主題歌を獲得し、Apple MusicやSpotify, Amazon Musicのほか日本国内外の主要音楽ストリーミングサービスで累計550万回再生を突破しており、グローバルに注目が高まっている。

タイラダイスケ氏

HIP LAND MUSICによるデジタルディストリビューションサービス「FRIENDSHIP.」のキュレーター / アーティスト窓口を担当。DJ/イベントオーガナイザーとしても新進気鋭のバンドと創り上げるROCK DJ Partyの先駆け的な存在であるFREE THROWを主催。

過去にはライブハウス新宿MARZの店長/ブッキングマネージャーも務める。

金子厚武（MC）氏

1979年生まれ。埼玉県熊谷市出身。

インディーズのバンド活動、音楽出版社への勤務を経て、現在はフリーランスのライター。音楽を中心に、インタビューやライティングを手がける。主な執筆媒体は『MUSICA』『ミュージック・マガジン』『bounce』『CINRA』『ナタリー』『Rolling Stone Japan』『NiEW』など。『ポストロック・ディスク・ガイド』（シンコーミュージック）監修。デジタルディストリビューションサービス「FRIENDSHIP.」キュレーター。FM福岡／InterFM「Curated Hour」MC。