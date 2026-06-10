【あべのハルカス近鉄本店】ハルカス・ニッポン博覧会沖縄を「食」「ライフスタイル」「音楽・文化」で楽しむ『沖縄編』開催！

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

KNT-CTホールディングス株式会社のグループ会社であるクラブツーリズムおよび近畿日本ツーリスト沖縄は、同じ近鉄グループの近鉄百貨店が「あべのハルカス近鉄本店」にて2026年6月17日(水)より開催する地方創生プロジェクト、「ハルカス・ニッポン博覧会『沖縄編』」に参画いたします。

本取組みは、近鉄グループ各社が連携し、地域の魅力発信と交流人口の拡大を通じて地方創生に貢献するプロジェクトです。百貨店が持つ発信力と、旅行会社が持つ送客力・地域ネットワークを掛け合わせることで、沖縄の魅力をより多くの方々へ届け、地域活性化につなげることを目指します。

今回、クラブツーリズムと近畿日本ツーリスト沖縄は、「沖縄の魅力をリアルに体感し、その感動を実際の旅へとつなげていただきたい」という想いのもと、「旅の提案ゾーン」をプロデュース。沖縄全体が活気に満ちあふれる夏の観光シーズンを目前に控え、人気ホテルのスタッフによる現地の最新情報や魅力の紹介、近畿日本ツーリスト沖縄による“新しい観光ルート”の提案など、旅への期待を高める多彩なコンテンツを展開します。

会場で沖縄の魅力を体感し、興味を持ったその場で具体的な旅行情報に触れていただくことで、「体験」から「実際の旅行」へとつながる新たな旅のきっかけを創出します。近鉄グループならではの連携を活かし、沖縄への誘客促進と地域経済の活性化に貢献してまいります。

また、館内各階では沖縄の魅力を「食」「ライフスタイル」「音楽・文化」の３つのテーマで展開。全館を挙げて沖縄県の多角的な魅力を発信します。

初夏の熱気あふれる「沖縄フードフェスティバル」をはじめ、沖縄のこだわりの逸品が集結するライフスタイルショップ「樂園百貨店」、さらに東京の代々木公園で2日間で30万人を集めた「OKINAWA FES Milafete」からUKULELE GYPSY -キヨサク from MONGOL800-を含む沖縄アーティストによる音楽ライブなど、沖縄ならではの文化や空気感を五感で楽しめるコンテンツが満載です。

近鉄グループが一体となってお届けする「ハルカス・ニッポン博覧会『沖縄編』」。あべのハルカス近鉄本店が沖縄一色に染まる7日間を通じて、沖縄の新たな魅力との出会いと、次の旅へのきっかけを創出します。

■開催概要

【開催期間】 2026年6月17日（水）～23日（火）10:00～20:00

【開催場所】 あべのハルカス近鉄本店 各階

【後援】 沖縄県

※沖縄県の加工品、産品を厳選しておりますが、原材料は沖縄県産以外も使用しています。

■ハルカスを旅の出発点に。クラブツーリズム＆近畿日本ツーリスト沖縄がプロデュースする旅行提案ブース

【開催期間】2026年6月17日（水）～22日（月）

【開催場所】2階ウエルカムガレリア

オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ イメージ画像

沖縄旅行PR・相談ブース

沖縄で人気のホテルが日替わりで登場し、ホテルスタッフが施設の魅力や近隣情報などのおすすめ情報をお届けします。

また、クラブツーリズムのスタッフによる旅の相談受付や、ツアー成約特典などもご用意しています。

【参加ホテル(予定)】

6月17日、18日 オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ

6月19日、20日 HIYORIオーシャンリゾート沖縄、宮古島東急ホテル＆リゾーツ、南西楽園リゾート

6月21日、22日 リザンシーパークホテル谷茶ベイ、HMJオペレーションズ(オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ、沖縄ハーバービューホテル、ホテル日航アリビラ、サザンビーチホテル＆リゾート沖縄）

“新しい観光ルート”のご紹介

近畿日本ツーリスト沖縄が「沖縄たべてる？ OKINAWAN FOODS ココロとカラダに沖縄を！」をテーマに、沖縄の豊かな自然と風土が育んだ県産品との出会いを楽しみながら、道の駅や地域の特色あるスポットを巡る“沖縄の新しい観光ルート”をご紹介します。

■【ウイング館9階】食べて・飲んで楽しむ！「沖縄フードフェスティバル」

沖縄フードフェスティバル

◎ウイング館9階催会場

※初日は12:00開場

※最終日は17:00閉場

※イートインの営業時間：10:00～19:30（初日は12:00から営業、最終日は16:30オーダーストップ）

【イートイン】

＜沖縄そば タイラ製麺所＞

沖縄そば 1杯 1,000円

オリオンビールをサーバーでご提供！

【実演】

＜TANTACO＞

オリオンビール

1杯 700円

【実演】

＜TANTACO＞

牛タンタコライス 1人前 1,500円

【実演】

＜アセローラフレッシュ＞

アセローラフローズン 1杯 990円

【実演】

＜琉球ソフトクリーム＞

紅芋ソフトクリーム 1個 800円

■【ウイング館地2階】その場で食べたいグルメがたくさん！「めんそ～れ！沖縄フェア」

めんそ～れ！沖縄フェア

◎ウイング館地2階イベントホール

※最終日は18:30閉場

【実演】

＜Painu's＞

食べるスムージー 270ml 951円

【実演】

＜ななむすび＞

OKINAWAおにぽー

3個セット(ゴーヤチャンプルー・タコス・アンダンスー)

1,781円

【実演】

＜カフェンチュ＞

左：タコライス 1折 1,101円

右：タコス 1個 501円

■【2階】日常に取り入れたい沖縄のいいモノが大集合！

RYUKYU MODERN CREATE by 樂園百貨店

◎タワー館2階イベントスペース

＜樂園百貨店＞

１. ＜陶眞窯＞唐草フリーカップ 3,300円

２. ＜南陶窯＞灰釉フリーカップ 3,520円

３. 首里城最中 各種 各500円

４. 琉球羊羹 各種 270円から

＜樂園百貨店＞

右：＜LEQIO＞琉球藍染ワンピース 55,000円

左：＜PAIKAJI＞アロハシャツ 35,200円

ORION BEER LIMITED POP UP STORE

◎タワー館2階イベントスペース

人気のオリオンビールTシャツをはじめとしたアパレル商品各種、

雑貨や食品など、多数のアイテムをそろえた期間限定ストアが登場！

【商品一例】

Tシャツ 2,970円から

※表示価格には、消費税が含まれています。

ジャングリア沖縄 サテライトショップ

◎2階ウエルカムガレリア

2025年に沖縄北部に開園した大注目のテーマパーク「ジャングリ

ア沖縄」がハルカスに登場。現地で人気のTシャツなどのオフィ

シャルグッズが登場します。

■音楽や文化を五感で体感するイベント＆展示

UKULELE GYPSY LIVE

◎6月17日（水） 15:00～（約30分）

◎2階ウエルカムガレリア

UKULELE GYPSY -キヨサク from MONGOL800-による、

ウクレレとハートフルなボーカルライブをお届けします。

また、ウイング館10階「ハルカスウイングガーデン」屋外ステージでもLIVEを開催！

沖縄出身の男性ボーカルデュオ D-51の上里 優氏や三味線のライブなど音楽で沖縄を体感いただけます。

詳しいタイムスケジュールはこちら：

https://d-kintetsu.meclib.jp/library/books/202606okinawa_music/book/index.html

100年を豊かに生きるヒントが、ここにある。 ～読谷ブルーゾーンの暮らし～

◎タワー館12階特設会場(西エスカレーター前)

世界5大ブルーゾーンの一つである沖縄県の、健康で長生きな人々

の生活を写真と映像で紹介します。

日本の祭り 沖縄編

◎7階「森の広場」

◎協力：ダイドーグループホールディングス株式会社、NPO日

本の祭りネットワーク

伝統的な祭り「安田（あだ）のシヌグ」のビデオ放映や、「白保

の獅子舞」のパネル展示など沖縄の祭りと文化をご紹介します。

■「ハルカス・ニッポン博覧会」について

近鉄百貨店が2026年春よりあべのハルカス近鉄本店でスタートした本プロジェクトは、日本各地の自治体・事業者と連携し、その土地ならではの魅力を発信する地方創生プロジェクトです。

従来の物産展の枠を超え、全館を挙げて一つの県を特集。あべのハルカスという舞台で地方とひと、モノ・コト、実りある歴史文化を「つなげる」場所となり、そのつながりを一過性で終わらせず「かさねていく」ことで、日本各地の魅力をより広く多くの方へと届けます。

特設サイト：https://www.d-kintetsu.co.jp/pages/harukasnippon/