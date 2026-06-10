全員10代の日本人ボーイズグループ・VIBYの軌跡を追うドキュメンタリー番組 『VIBY 159 Road to 武道館 』7月1日（水）よる10時より「ABEMA」で無料放送！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘と新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」から誕生するボーイズグループ「VIBY（バイビー）」の軌跡を追うドキュメンタリー番組『VIBY 159 Road to 武道館』を、2026年7月1日（水）夜10時より放送いたします。

『VIBY 1329 The night before debut』では、約3年間にわたる練習生生活やグループ結成までの軌跡をお届けしてまいりました。

そして新章となる『VIBY 159 Road to 武道館』では、6月24日（水）に待望のデビューを果たすVIBYの新たな挑戦に密着。8月31日（月）に日本武道館で開催するデビューショーケースに向けて、メンバーたちが夢の舞台へと歩みを進める姿を追いかけます。

さらに『VIBY 159 Road to 武道館』からは、VIBYの挑戦を見守るスタジオ出演者も決定。タレントの藤本美貴さんがMCを務め、お笑いコンビ・紅しょうがの熊元プロレスさん、稲田美紀さん、そして元フィギュアスケート日本代表の高橋成美さんが見届け人として出演いたします。それぞれの視点から、デビュー後も成長を続けるメンバーたちの姿に迫ります。

デビューという大きな夢を叶えた5人が、その先にある日本武道館という新たな目標へ向かって走り続ける――。VIBYのリアルな挑戦の軌跡を、ぜひご覧ください。

■ABEMA『VIBY 159 Road to 武道館』番組概要

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

#3放送日時：2026年7月1日（水）夜10時～

#3配信URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DDjvQ4gpGmEHBM

番組ページ：https://abema.tv/video/title/90-2053

#4放送日時：2026年7月8日（水）夜10時～

#5放送日時：2026年7月22日（水）夜10時～

#6放送日時：2026年7月29日（水）夜10時～

出演：VIBY

スタジオゲスト：

【MC】藤本美貴

【見届け人】紅しょうが（熊元プロレス・稲田美紀）、高橋成美

■「VIBY」とは

VIBY（バイビー）は、BTSやTOMORROW X TOGETHERを発掘したキム・ミジョン氏の設立した「Rii.MJ」第一弾のボーイズグループです。全員10代の日本人5人組からなり、「Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路」をコンセプトに、“Voyage（旅）”を世界観に掲げるグループです。

「今の時代を生きる少年たち」の素直でピュアな感情を、音楽とパフォーマンスを通じてダイレクトに届けていきます。

■新レーベル「Rii.MJ」とは

「Rii.MJ」は、次世代アーティストを創出するための先進的な制作システムであり、「感性」を起点にIPを設計するアーティスト開発プラットフォームです。

レーベル名「Rii」には、

Real（本質に集中し）、Insightful（全体像を描く洞察力）、Irreplaceable（真似のできない、代替不可能さ）

という3つの意味が込められています。

さらに「MJ」は“Mirai Junction（全ての可能性が交差する地点）”を意味し、過去と未来、未完成の才能と無限の可能性が交差する場所でありたいという想いが込められています。

新人発掘から育成、マーケティング、クリエイティブ、世界観設計、組織構築に至るまでを一貫して設計し、日本の音楽産業において「音楽・ビジュアル・世界観・IP」を統合した新たな制作システムの具現化を目指します。

「Rii.MJ」、およびVIBYに関しての詳細は以下サイトよりご確認ください。

■「Rii.MJ」公式サイト

https://riimj.com/

■「Rii.MJ」公式SNS

X: https://x.com/riimj_official

Instagram: https://www.instagram.com/riimj_official/

YouTube: https://www.youtube.com/@RiiMJ_Official

■VIBY 公式サイト

https://viby-official.com/

VIBY 公式SNS

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