【VANSON×Kawasaki】アメカジ×モーターサイクルの最強コラボ！2026年春夏コレクションの新作Tシャツ＆キャップが発売開始！

株式会社ネバーマインド

アメリカに特化したライフスタイル型専門商社の株式会社ネバーマインド（本社:東京都墨田区横川3-9-7 大澤ビル3F、代表取締役社長:浅岡 弘明）より2026年6月10日（水）18：00に『VANSON Leathers（バンソン レザー）』と『Kawasaki（カワサキ）』のコラボレーションアパレルを発売開始致します 。T

最高品質のレザーウエアを追求し続ける「VANSON Leathers」と、日本が世界に誇るモーターサイクルブランド「Kawasaki」によるコラボレーションシリーズです 。本コレクションでは、Kawasakiを代表する名車「Ninja」のロゴをあしらったデザインや、両ブランドの象徴的なモチーフを緻密な刺繍やワッペンで表現した、重厚感のあるアイテムを展開します 。ツーリングシーンにおける本格的なライダーファッションとしてはもちろん、タウンユースとしても圧倒的な存在感を放ち、バイクファンのみならずアメカジファンも必見の仕上がりとなっています。

天竺半袖Tシャツや半袖ポロシャツ、ツイルメッシュキャップなど、2026年春夏コレクションとして登場する本作品にインスパイアされたデザインやアイテム達が、あなたの日常に『VANSON × Kawasaki』ならではの熱狂と興奮をお届けします 。

※KawasakiおよびNinjaロゴは、カワサキモータース株式会社の商標または登録商標です。

KMV-2601 天竺半袖TEE：\10,780-（税込）KMV-2601 天竺半袖TEE\9,800(税込\10,780)

TEEシャツ：VANSONとKawasakiの王道ロゴが光る、珠玉のベーシックモデル 両ブランドの象徴的なロゴをバランス良く配置した、コラボレーションの魅力をストレートに味わえる半袖Tシャツ。フロントとバックには、VANSONならではの重厚感ある刺繍とワッペンが贅沢に施され、ヴィンテージライクな風合いを実現。コラボレーション限定のカラーネームとピスネームも配置されたファン必携の1枚です。

カラー展開：1. BLACK-A / 2. BLACK-B / 3. OFF WHITE

サイズ展開：M / L / XL / XXL

仕様：刺繍・ワッペン

KMV-2601 天竺半袖TEE フロントKMV-2601 天竺半袖TEE バック

KMV-2601 天竺半袖TEE フロントKMV-2601 天竺半袖TEE バックKMV-2601 天竺半袖TEE フロントKMV-2601 天竺半袖TEE バック

KMV-2602 天竺半袖TEE：\10,780（税込）KMV-2602 天竺半袖TEE\9,800(税込\10,780)

TEEシャツ：名車「Ninja」のロゴを大胆に配した、モーターサイクルスピリット溢れる1枚 Kawasakiが世界に誇る名車「Ninja」のロゴをフロントとバックに大胆に落とし込んだ半袖Tシャツ。スピード感溢れるNinjaのフォントと、VANSONのタフな世界観が絶妙にマッチしています。緻密な刺繍とワッペンによる立体的なデザインが、大人のアメカジスタイルを格上げします。

カラー展開：1. BLACK / 2. OFF WHITE

サイズ展開：M / L / XL / XXL

仕様：刺繍・ワッペン

MV-2602 天竺半袖TEE フロントMV-2602 天竺半袖TEE バックMV-2602 天竺半袖TEE フロントMV-2602 天竺半袖TEE バック

KMV-2603 天竺半袖TEE：\10,780（税込）KMV-2603 天竺半袖TEE\9,800(税込\10,780)

TEEシャツ：バックスタイルで魅せる、インパクト抜群のボーン（骨）モチーフ 背面に大きく描かれたVANSONならではのスケルトンのグラフィックが圧倒的なインパクトを放つ半袖Tシャツ。VANSONらしさ全開のハードなボーンデザインに、「Kawasaki」と「Ninja」のロゴが組み合わさったエッジの効いた仕上がりです。袖にもオーバル型のワッペンを配置し、どこから見ても隙のないデザインとなっています。

カラー展開：1. BLACK-A / 2. BLACK-B

サイズ展開：M / L / XL / XXL

仕様：刺繍・ワッペン

MV-2603 天竺半袖TEE フロントMV-2603 天竺半袖TEE バックMV-2603 天竺半袖TEE フロントMV-2603 天竺半袖TEE バック

KMV-2604 天竺半袖ポロ：\12,980-（税込）KMV-2604 天竺半袖ポロ\11,800(税込\12,980)

ポロシャツ：スポーティさと無骨さを兼ね備えた、大人のためのポロシャツ Tシャツとは一味違う、襟付きならではの落ち着いた雰囲気が魅力の半袖ポロシャツ。胸元や背面に施された3連スターやブランドロゴの刺繍、そして存在感のあるワッペンが、シンプルなポロシャツスタイルに力強さをプラスします。ツーリング時のインナーとしてはもちろん、タウンユースでの主役級アイテムとしても活躍します。

カラー展開：1. BLACK / 2. OFF WHITE

サイズ展開：M / L / XL / XXL

仕様：刺繍・ワッペン

KMV-2604 天竺半袖ポロ フロントKMV-2604 天竺半袖ポロ バックKMV-2604 天竺半袖ポロ フロントKMV-2604 天竺半袖ポロ バック

KMV-2605 ツイルメッシュキャップ：\6,490-（税込）KMV-2605 ツイルメッシュキャップ\5,900(税込\6,490)

キャップ：「Ninja」ロゴが目を惹く、春夏のマストアクセサリー 通気性に優れたツイルメッシュ素材を使用した、これからの季節に最適なキャップ。フロントにはKawasakiの「Ninja」ロゴが誇らしげに配置され、サイドやツバ部分のステッカーが全体のアクセントになり、コーディネートの引き締め役として重宝するアイテムです。

カラー展開：1. BLACK

サイズ展開：FREE

仕様：刺繍・プリント

KMV-2605 ツイルメッシュキャップKMV-2605 ツイルメッシュキャップ

KMV-2606 ツイルメッシュキャップ：\6,490-（税込）KMV-2606 ツイルメッシュキャップ\5,900(税込\6,490)

キャップ：ストリートに映える、重厚な刺繍が魅力のベースボールキャップ オールシーズン活躍する、タフなツイル素材のベースボールキャップ。フロントにはVANSONとKawasakiのダブルネームロゴが立体的な刺繍で施されており、圧倒的な存在感を放ちます。ツバ部分のVANSONロゴも、ストリートライクな雰囲気を盛り上げるこだわりのポイントです。

カラー展開：1. BLACK

サイズ展開：FREE

仕様：刺繍・プリント

KMV-2606 ツイルメッシュキャップKMV-2606 ツイルメッシュキャップ

リンク先

https://never-mind.biz/collections/kawasaki

お問い合わせ先

NEVER MIND

TEL：03-3829-2130（お客様お問い合わせ先）

URL：http://www.never-mind.info/