夢見心地の極上ぬいぐるみシリーズ『Dreamy Hug』新登場！

株式会社バンダイナムコヌイ『Dreamy Hug』はしっかりとした抱き心地と包み込まれるようなふわふわで上質な生地でぬい活の原点を提案する

株式会社バンダイナムコヌイ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：春山ゆきお）は、ずっと抱きしめていたいほど極上な肌触りで癒される新シリーズ『Dreamy Hug』を2026年秋に新発売します。

発売スケジュール

Dreamy Hug 特設サイト :https://bandainamco-nui.co.jp/nuicolle/dreamyhug/

第1弾 たまごっち Dreamy Hug まめっち/みみっち/くちぱっち 税込 6,600円

(C)︎BANDAI

ご予約はこちらから :https://www.shopnui.jp/shopdetail/000000003375/ct447/page1/order/

※2026年6月10日(水)23:59までにご予約のお客様には11月頃のご発送を予定しております。

※SNS、特設サイト並びにご予約サイトで商品イメージをご確認いただけます。

開発コンセプト

おはようからおやすみまで、いってきますからただいままで。

まいにち頑張るあなたに、いつもあなたのそばで元気がないときも寄り添います。

特に、まるでハグされているかのように、Dreamy Hugを抱きしめた瞬間に、あたたかみのある感覚はDreamy Hugならではの体験です。

枕元にお迎えするのにもぴったりのふわふわな生地と丸みのある柔らかそうなフォルム。

何よりハグして一緒に眠るのもおすすめ。

いつもの夜も幸せな夢へ導いてくれます。

ブランド特徴

『Dreamy Hug』は、"ぬい活"の多様化が目覚ましい令和の現代に、その原点に立ち返りながらも現代のクオリティでアップデートした、バンダイナムコヌイのフラッグシップ的オリジナルブランドシリーズです。

"ぬい活"の初心でもある、24時間365日そばに長く寄り添ってくれるパートナー的なぬいぐるみとしてのクオリティを、触り心地とぬいぐるみの可愛さの両面から追求しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=V7_1w_CAdSo ]

Dreamy Hug 特設サイトより、ティザー映像。

今後の商品仕様

キャラクターのフォルムや特徴を活かし、一律ではなくさまざまなサイズで開発をしてまいります。

ぜひ下記のSNSアカウントをフォローして、楽しみにお待ちください。

また、特設サイトでも順次ラインナップを更新してまいります。

バンダイナムコヌイの情報発信

ぬいこれ公式アカウント

イベント・キャンペーン・オリジナルブランド群の紹介やぬい撮りコンテンツなど発信してまいります。

X： https://x.com/BnNuiC_Official

Instagram： https://www.instagram.com/bnnui_collection

公式ショップアカウント

新商品情報を発信してまいります。

X： https://x.com/shop_nui_bnn

Instagram： https://www.instagram.com/shop_nui_bnn/

株式会社バンダイナムコヌイについて

【会社概要】

社名 ：株式会社バンダイナムコヌイ

本社所在地 ：〒110-0016 東京都台東区台東4-33-1 クロスポイント御徒町 4階

代表取締役社長：春山 ゆきお

事業内容 ：繊維製品・布製玩具及び雑貨などの企画・製造・輸入・販売（特にぬいぐるみ）

設立 ：1975年2月28日

HP ：https://bandainamco-nui.co.jp/