「バーガーキング(R)」が新潟に約7年ぶりに復活！イオンモール新潟亀田インター店を6月11日オープン

株式会社野村屋ホールディングス

野村屋グループのフランチャイズ事業として、株式会社人間計画（所在地：長野県上田市、代表取締役：野村康太）は、全国で人気のハンバーガーブランド「バーガーキング(R)」の新店舗「バーガーキング(R)イオンモール新潟亀田インター店」を2026年6月11日（木）11:00にオープンいたします。

また、今回の出店により、バーガーキング(R)が約7年ぶりに新潟県内へ復活します。

新店舗は、新潟市内有数の商業施設であるイオンモール新潟亀田インター内に出店いたします。お買い物の合間やご家族でのお出かけの際など、さまざまなシーンで気軽にご利用いただき、直火焼きの100％ビーフパティを使用した本格バーガーをお楽しみいただければ幸いです。

野村屋グループは飲食事業を通じて、新たな価値を提供

野村屋グループは、瓦事業・建築事業・自然エネルギー事業など、多角的な事業を展開してまいりました。

その中で、より多くの方々に身近な形で価値を提供したいという想いから飲食事業にも参入し、2025年12月には長野県上田市に「バーガーキング(R)上田常田店」をオープンいたしました。実際に、上田常田店では、多くのお客様にご来店いただき、地域の皆さまから温かい反響をいただいております。

上田常田店に続く2店舗目となる今回の出店は、新潟県内では約7年ぶりの出店となります。これまでバーガーキング(R)をご利用いただいていた方々には、再びバーガーキング(R)ならではの味わいをお楽しみいただくとともに、初めてご利用いただく方々にも、その魅力を知っていただくきっかけになればと考えています。

今後もより多くのお客様にバーガーキング(R)の魅力をお届けするとともに、飲食事業のさらなる展開を進めてまいります。

バーガーキング(R)概要

バーガーキング(R)は、1954年にアメリカ・フロリダ州マイアミで誕生したハンバーガーチェーンです。世界120カ国以上で約19,000店舗を展開し、直火焼きの100％ビーフパティを使用した本格的なハンバーガーを提供しています。

バーガーキング(R)の公式サイトはこちらをご参照ください。

https://www.burgerking.co.jp

バーガーキング(R)イオンモール新潟亀田インター店オープン情報

店名：バーガーキング(R)イオンモール新潟亀田インター店

所在地：新潟県新潟市江南区下早通柳田1-1-1

オープン日時：2026年6月11日（木）11:00～

営業時間：11:00～22:00（ラストオーダー 21:30）

【お問い合わせ】

野村屋グループ （担当：竹花）

Mail：ningenkeikaku@nomurayagroup.co.jp

TEL：0268-75-7763

※お問い合わせは、「株式会社人間計画」が窓口となります。

会社概要

株式会社野村屋ホールディングス

所在地：長野県上田市古里777-3

代表取締役：野村 健太

設立日：1913年（大正2年）

事業内容：再生可能エネルギー発電所の企画・設計・建設及び保守管理/系統用蓄電所の企画・設計・建設及び保守管理/脱炭素事業全般に関するサービスの提供及びコンサルティング/土木建築工事の企画・設計・工事及び監理/不動産の売買・仲介・賃貸・管理